Лось - 80 тысяч, голубь - 600 рублей: ГИБДД предупреждает петербуржцев о штрафах за сбитых животных и птиц

СЕГОДНЯ 16:09 2018-09-20T16:47:39+03:00

Автомобилисты могут прикинуть, во сколько им обойдется наезд на представителей фауны [фото]

Изменить размер текста: A A

Что такое осень? Это лоси! Уже в конце августа у сохатых начинает бурлить кровь от желания создать семью, стать родителями, или просто развлечься с сородичами противоположного пола. А в сентябре-октябре это желание только усиливается.

- Сезон размножения, или период гона лосей сейчас в самом разгаре и будет продолжаться до ноября. В эти месяцы лоси ведут себя очень активно, у них теряется осторожность, и они могут выходить в город, к людям. Тут главное помнить, что лось - это мощное дикое животное, к которому не нужно приближаться. Почуяв угрозу, он может напасть, - предупреждает петербуржцев Комитет по природопользованию.

Редкий рогатый пойдет в город из леса осторожно, по обочине. Дорога и мчащие по ней автомобили для лося не преграда. До поры до времени. Но иногда преградой может стать и само животное.

- Вот один из последних случаев. К счастью, без тяжких последствий. В обычный серый питерский вечер поступила информация, что на Приморском шоссе, перед въездом в Лисий нос, сбили лося - буквально в 50 метрах от пешеходного перехода сохатый решил сократить путь, прямо перед автомобилем, - рассказывают в региональном УГИБДД.

Лобовое стекло пострадало больше всего

В итоге лося прокатили на капоте, он разбил лобовое стекло, а потом отлетелна обочину и уковылял в лес. Повезло, что все остались живы.

Но часто бывает, что лоси гибнут под колесами автомобиля. В этом случае водитель не отделается одним лишь испугом и помятой машиной. В добавок к ремонту авто ему еще придется раскошелиться на оплату штрафа за сбитое животное. Лось, кстати, у нас самый дорогой.

УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области нарисовало подсказку для водителей, чтобы те смогли прикинуть свои расходы на случай столкновения с представителями фауны.

Итак, за сбитого насмерть лося автомобилисту придется заплатить государству 80 тысяч рублей. Смерть благородного оленя под колесами авто будет стоить 70 тысяч рублей. Гибель медведя обойдется в 60 тысяч рублей. Штраф в 30 тысяч рублей выпишут за сбитого кабана. Погибший под колесами заяц обойдется в тысячу рублей штрафа. Белка - 500 рублей, а волк или лиса - 200 рублей.

Будьте внимательнее на дорогах!

- Все эти моменты регламентируются приказом Минприроды от 08.12.2011. А если попытаться скрыть улики и вас найдут, то кроме компенсации за гибель животного, понесете ответственность за оставление места ДТП, - сообщают в отделе пропаганды УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Увозить тушу с собой тоже нельзя. В этом случае ко всем прочим неприятностям прибавится еще и обвинение в незаконной охоте.

КСТАТИ

Сбили голубя на дороге? Это не только минус тысяча из кармы, но и минус 600 рублей из кошелька. Именно такой штраф значится за сбитого голубя все в том же приказе Министерства природы России за 2011 год. Столько же стоит сбитая утка, рябчик или куропатка. Пока тарифы не менялись.