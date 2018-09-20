Сергей Шнуров разочаровал поклонников «космическим» клипом на песню «Цой»

СЕГОДНЯ 21:44 2018-09-20T22:32:11+03:00

К рок-музыканту ни сама песня, ни видео практически не имеют отношения [видео]

Изменить размер текста: A A

Каждый новый клип «Ленинграда» собирает миллионы просмотров. От одних видео поклонники в восторге, другие - вызывают смешанные чувства. От этого клипа осталось скорее недоумение. Пока что под видео на песню «Цой» из нового альбома «Всякое» больше дизлайков, чем одобрительных комментариев.

Оговоримся сразу, к Виктору Цою ни сама песня, ни видео отношения не имеют. За исключением нескольких упоминаний по тексту. В клипе Шнуров - заметно гламурней, чем раньше - проводит в свое удовольствие время на космическом корабле. Шампанское, теннис, даже небольшой пожар... но вдруг оказывается, что к нему заглянул гость. Очаровательный инопланетянин.

Еще в клипе есть автомобиль, врезающийся в ракету, выход в открытый космос и... постоянно повторяющаяся реклама одного из банков и марки шампанского.

Как резонно заметил один из комментаторов видео на Youtube, клипы превратились в рекламные ролики. Другие подписчики отметили, что использовать фамилию Цоя в качестве "заманухи" рядом с кучей рекламы, не очень красиво.

- Это мой первый дизлайк Шнуру, думал, что клип посвящен легенде рока, - пишут разочарованные поклонники.

Недоумение было еще большим, потому что режиссером клипа выступил Илья Найшуллер. Фанатам «Ленинграда» он знаком в частности по клипу «Кольщик», который собрал ряд престижных европейских премий. Сам Илья, кстати, уже тоже высказался об этой своей работе.

Ленинград Цой.

- Когда Шнуров прислал мне альбом "Всякое", и предложил выбрать трек для клипа, меня сразу потянуло к песне "Цой", - рассказал Найшуллер на своей странице в соцсети. - Ностальгическое настроение песни подтолкнуло меня к идее мюзикла. Я очень давно хотел поработать с 3D-персонажем и снять что нибудь доброе, без насилия, секса и взрывов. Взрывы остались, но зато появилось мелкое инопланетное существо (его рабочее имя -Геша).

Кстати, Гешу и космос превращала в реальность студия компьютерной графики CGF. Ранее она же трудилась над фильмом "Время первых", "Движение вверх", и "Экипаж".