Ольга Бузова сняла Дмитрия Маликова в своем многомиллионном клипе на песню "Дом-2"

СЕГОДНЯ 00:24 2018-09-21T00:40:36+03:00

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Ольга Бузова - певица не из дешевых. Звезда любит, чтобы все вокруг нее было дорого-богато. Хорошо бы, чтобы как у Киркорова. Пока что есть, к чему стремиться.

Впрочем, первые шаги в эту сторону Бузова уже сделала. Весь день 20 сентября певица и телеведущая снимает клип на песню "Дом-2". Декорациями стал практически дворец с дорогим убранством - особняк продюсера и композитора Андрея Ковалева.

А среди гостей - Дмитрий Маликов, ведущий Бузову под руку - похоже, что под венец, рэпер ST, написавший хит "Мало половин", Витя АК47, главный "игрок казино" страны, а также десяток-другой самых топовых звезд "Дома-2". Вместе с костюмерами, сценаристами, гримерами и прочим персоналом в доме Ковалева собрались сто человек.

andreykovalev_russia !Ольга Бузова,Дима Маликов и Витя Ак снимают у меня дома клип "Дом 2" !

- Ребята очень профессионально подошли к съемкам клипа и практически разнесли мой дом, - пишет в "Инстаграме" Ковалев. И обращается к Вите АК 47, мол зачем тот так безжалостно разбил его вазу, которая стоит два миллиона рублей. И эта ваза - не единственная пострадавшая миллионерша. Крушили, били, ломали все, что попадалось на пути.

Вместе с тем столы декораций ломились от яств - здесь вам и лобстеры, и осьминоги, и горы красной и черной икры, и фонтан из белого шоколада, и устрицы, и креветки на теле девушки - наслаждения на любой вкус и толстый кошелек.

andreykovalev_russia Съемки клипа Ольги Бузовой продолжаются!!

- Если бы я знал, на что подписываюсь, наверно, не согласился бы..., - сквозь смех говорит Ковалев. - Это треш. Это первые люди, которые меня уговорили сниматься в моем доме. Каждый месяц примерно 8-10 заявок. Что вы сделали с моим домом?! Верните мне мой дом!

По словам хозяина особняка, такой движухи он давно не видел. А сам клип "по цене нереальный, просто космический". Но, мол, это же Бузова.

- А чтобы дружить с Ольгой Бузовой, надо быть миллиардером, - говорит Ковалев.

К полуночи работу над очередным шедевром Бузовой завершили. Когда можно будет насладиться новым клипом, пока не сообщается. Поклонники в нетерпении.