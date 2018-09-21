2018-09-21T00:53:02+03:00
Происшествия

В Карелии арестовали маньяка, который убил двух девушек

В городке Петрозаводске женщины боялись выходить на улицу из-за жутких преступлений
Кира ПОРУБОВА
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Увы, следователи смогли задержать преступника лишь после второго убийстваУвы, следователи смогли задержать преступника лишь после второго убийстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Три дня городок Петрозаводск в Карелии (население 270 тысяч человек) жил в страхе. Отцы боялись отпускать жен и дочерей на улицу. Ходили слухи о кровожадном убийце, на счету которого десяток жертв. Впрочем, как известно, у страха глаза велики.

Первую жертву местные жители обнаружили 19 сентября у общежития. Неизвестный исполосовал 20-летнюю студентку ножом. Спустя сутки произошло еще одно преступление с тем же почерком – в самом центре Петрозаводска убийца множество раз всадил клинок в тело 27-летней женщины.

К чести следователей, они довольно оперативно нашли маньяка.

- Благодаря видео с камер наблюдения, а также другим уликам нашим сотрудникам вместе с уголовным розыском удалось задержать 28-летнего подозреваемого, - рассказывают в СУ СКР по республике Карелия. – Молодой человек уже несколько раз допрошен. Слухи о других убийствах, совершенных данным человеком, не соответствуют действительности.

С предполагаемым убийцей уже работают психиатры. Их задача выяснить, в своем ли уме был преступник. К слову, как сообщил журналистам «КП» источник в следствии, студентка, погибшая 19 сентября, - все-таки не первая жертва петрозаводского маньяка. Еще на прошлой неделе он напал на другую девушку. Но ей удалось выжить. В ближайшее время мы сообщим вам подробности.

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