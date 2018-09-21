В матче с «Копенгагеном» зенитовцы не смогли удержать победный счет

СЕГОДНЯ 01:36 2018-09-21T01:49:37+03:00

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В первом поединке группового этапа Лиги Европы футболисты «Зенита» сыграли в Копенгагене вничью – 1:1- с одноименным местным клубом».

Осенью у нашей команды – напряженный график. Уже в ближайшее воскресенье зенитовцев ждет ответственный домашний матч с чемпионом страны «Локомотивом». Тем не менее с «Копенгагеном» - крепкой, но заметно уступающей «Зениту» в классе командой, петербуржцы играли практически в сильнейшем составе. Все объясняется просто: возможностей для существенного варьирования у тренерского штаба «Зенита» нет. Мы помним, что произошло в гостевом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо», когда Сергей Семак дал отдохнуть лидерам команды. Зенитовцы крупно проиграли, возникла угроза не выйти в групповой турнир

Сразу после завершения встречи в Копенгагене бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился своими впечатления с корреспондентом «Комсомолки»:

- Это был зрелищный, интересный матч, который доставил удовольствие болельщика обеих команд. На мой взгляд, игра прошла с небольшим преимуществом нашей команды. Но ничья – в общем-то закономерный результат.

В первые минуты соперники присматривали друг к другу. Причем хозяева, зная высокий уровень мастерства гостей, старались действовать предельно осторожно. Ближе к концу тайма перерыву игра оживилась. Опасные моменты стали возникать и у тех, и у других ворот. Зенитовцы открыли счет после образцовой комбинации, в которой участвовали Артем Дзюба и Себастьян Дриусси, а завершил Роберт Мак. Кстати, в семи предыдущих матчах еврокубков, которые проходили в Копенгагене, соперник «Зенита» не пропустил ни одного гола.

К чести датских футболистов, эта неудача их не смутила. Во втором тайме они прибавили в игре и уже вскоре сравняли счет. Надо признать, что в этом эпизоде не лучшим образом действовали сразу несколько игроков «Зенита».

Незадолго до пропущенного гола на поле вышел звездный новобранец петербургской команды полузащитник Клаудио Маркизо. Он не сразу, что называется, поймал свою игру, но затем выдал пару ювелирных передач, наглядно показав, что является футболистом высокого уровня.

- Меня радует, что в концовке матча зенитовцы не играли на удержание счета, а стремились победить, - говорит Алексей Стрепетов. Нашим футболистам хватило на это сил.

- Если брать турнирную таблицу, то ничья на выезде с сильным соперником — неплохой результат, скажем так. Но, естественно, всегда хочется побеждать, - заявил главный тренер «Зенита».

В другом поединке группы C чешская «Славия» со счетом 1:0 победила французский «Бордо».