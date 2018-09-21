2018-09-21T01:49:37+03:00
Спорт

В матче с «Копенгагеном» зенитовцы не смогли удержать победный счет

Но игра все равно доставила удовольствие болельщикам петербургской команды
Давид ГЕНКИН
Поделиться:
Роберт Мак набрал хорошую формуРоберт Мак набрал хорошую формуФото: Илья СМИРНОВ
Изменить размер текста:

В первом поединке группового этапа Лиги Европы футболисты «Зенита» сыграли в Копенгагене вничью – 1:1- с одноименным местным клубом».

Осенью у нашей команды – напряженный график. Уже в ближайшее воскресенье зенитовцев ждет ответственный домашний матч с чемпионом страны «Локомотивом». Тем не менее с «Копенгагеном» - крепкой, но заметно уступающей «Зениту» в классе командой, петербуржцы играли практически в сильнейшем составе. Все объясняется просто: возможностей для существенного варьирования у тренерского штаба «Зенита» нет. Мы помним, что произошло в гостевом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо», когда Сергей Семак дал отдохнуть лидерам команды. Зенитовцы крупно проиграли, возникла угроза не выйти в групповой турнир

Сразу после завершения встречи в Копенгагене бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился своими впечатления с корреспондентом «Комсомолки»:

- Это был зрелищный, интересный матч, который доставил удовольствие болельщика обеих команд. На мой взгляд, игра прошла с небольшим преимуществом нашей команды. Но ничья – в общем-то закономерный результат.

В первые минуты соперники присматривали друг к другу. Причем хозяева, зная высокий уровень мастерства гостей, старались действовать предельно осторожно. Ближе к концу тайма перерыву игра оживилась. Опасные моменты стали возникать и у тех, и у других ворот. Зенитовцы открыли счет после образцовой комбинации, в которой участвовали Артем Дзюба и Себастьян Дриусси, а завершил Роберт Мак. Кстати, в семи предыдущих матчах еврокубков, которые проходили в Копенгагене, соперник «Зенита» не пропустил ни одного гола.

К чести датских футболистов, эта неудача их не смутила. Во втором тайме они прибавили в игре и уже вскоре сравняли счет. Надо признать, что в этом эпизоде не лучшим образом действовали сразу несколько игроков «Зенита».

Незадолго до пропущенного гола на поле вышел звездный новобранец петербургской команды полузащитник Клаудио Маркизо. Он не сразу, что называется, поймал свою игру, но затем выдал пару ювелирных передач, наглядно показав, что является футболистом высокого уровня.

- Меня радует, что в концовке матча зенитовцы не играли на удержание счета, а стремились победить, - говорит Алексей Стрепетов. Нашим футболистам хватило на это сил.

- Если брать турнирную таблицу, то ничья на выезде с сильным соперником — неплохой результат, скажем так. Но, естественно, всегда хочется побеждать, - заявил главный тренер «Зенита».

В другом поединке группы C чешская «Славия» со счетом 1:0 победила французский «Бордо».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Копенгаген – Зенит 20 сентября 2018: Прямая онлайн-трансляция cтартового матча группового этапа Лиги Европы
Футбол, матч Копенгаген – Зенит. Прямая онлайн-трансляция первого матча группового этапа Лиги Европы состоится 20 сентября 2018 на стадионе Паркен (Дания). Состав команд, статистика личных встреч
Копенгаген – Зенит 20 сентября 2018: Прямая онлайн-трансляция cтартового матча группового этапа Лиги Европы
Футбол, матч Копенгаген – Зенит. Прямая онлайн-трансляция первого матча группового этапа Лиги Европы состоится 20 сентября 2018 на стадионе Паркен (Дания). Состав команд, статистика личных встреч [трансляция завершена]
Экс-звезда НБА Андрей Кириленко - юным атлетам: «Великими спортсменами становятся не самые талантливые, а самые трудолюбивые»
Самый известный российский баскетболист XXI века приехал в Иркутск, чтобы дать мастер-класс детям и сыграть в благотворительном матче [фоторепортаж, аудио]
Расписание матчей 4-го тура Бундеслиги сезона 2018-2019: «Боруссия» - «Хоффенхайм», «Шальке 04» -«Бавария» и другие матчи 4-го тура немецкого чемпионата
Лидер Бундеслиги «Бавария» поедет в Гильзенкирхен, а дортмундская «Боруссия» приедет экзаменовать «Хоффенхайм»: расписание матчей 4-го тура немецкого чемпионата сезона 2018-2019
Новости 24
499 побед: После поражения в Санкт-Петербурге Михаил Южный завершил карьеру
Санкт-Петербург готов поставлять лекарства на Кубу
Педофилов, 15 лет насиловавших детей в детском доме в Санкт-Петербурге, оставили под арестом на 3 месяца
На крыше дома в Петербурге рабочий держал свисающего напарника за ногу, пока тот красил фасад
В Санкт-Петербурге подросток выстрелил девушке в глаз
Петербуржцы стали экономить на продуктах
На Пулковскую таможню привезли голову кабана-бородавочника
В Петербурге задержали извращенца, напавшего на школьницу
Петербург ждет холодная зима
На стену СпбГУ вернули табличку времен блокады
В Петербурге спустили на воду подводную лодку «Кронштадт»
"КАМАЗ" с мусором проломил голову петербуржцу
Эрмитажный кот Ахилл проверил петербургскую дамбу на прочность
На КАД на полтора месяца закроют часть внешнего кольца
Башня не горит, она - комета: В «Лахта Центре» ответили на слова горожан о пожаре
На старом финском кладбище под Петербургом нашли скелет ребенка
В Петербургской подземке вспомнили проект легкого метро начала прошлого века
В Петербурге лоб в лоб столкнулись автобус и трамвай
Приход Радимова помог «Зениту-2» одержать первую в сезоне победу
Петербуржцев ожидает теплый и солнечный четверг
В Санкт-Петербурге мужчину сбила легковушка, а потом переехал грузовик
Двух сотрудников СПбГУ задержали за взятку в 200 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге мигрант за несколько часов надругался в лифте минимум над двумя девушками
Технический сбой не пускал поезда из Финляндии в Москву и Санкт-Петербург
Подросток, едва не утонувший в бассейне в Санкт-Петербурге, пришел в себя
Архитекторы разработают проект станции метро «Кудрово» к марту 2019 года