Михаил Боярский о продолжении «Гардемаринов»: «де Брильи воскреснет, и его появление в фильме будет оправдано!»

СЕГОДНЯ 20:11 2018-09-21T21:40:26+03:00

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ТОЛЬКО У НАС. Боярский рассказал о пополнении в семье и почему решил сняться в "Гардемаринах-4" 00:00 00:00

Народная артистка России режиссер Светлана Дружинина приступила к съемкам продолжения культового фильма «Гардемарины, вперед!». И уже известно, что сюжет четвертой части кино будет закручен на событиях 1787 года, когда Россия одержала победу над турками, а Екатерина II объявила о присоединении Крыма. «Комсомолка» встретилась с Михаилом Боярским, который подтвердил свое участие в съемках и рассказал об участии в них.

- Я понимаю, что два раза в одну и ту же реку войти нельзя, а четвертый - тем более, - рассуждает артист. - Это, как с «Рэмбо», когда вторая, третья и четвертая части фильма были все хуже и хуже. Но все же надеюсь, что проект Светланы Сергеевны будет приятным исключением.

sdruzhinina_official Продолжаем работу над "Гардемаринами"

- Почему все же согласились?

- Я буду принимать участие, потому что просто не могу отказаться, я верю Дружининой и надеюсь, что все будет хорошо. Светлане Сергеевне за 80, но она моложе меня вдвое, оптимистичнее - втрое и работоспособнее в десять раз - фантастический энерджайзер! Она обещает, что это будет совсем другой фильм, другой жанр и все будет по-новому. Я начну принимать участие в съемках в конце года.

- Шевалье де Брильи, ваш герой, был убит в конце третей части. Вас воскресили?

- Да. Но ведь Шерлок тоже умер, никто же это не вспоминает, - сетует артист. - Думаю, Светлана Сергеевна драматургически оправдает его появление, там есть для этого варианты. Ни у кого это не вызовет удивления, ведь гардемарины и раньше менялись и ничего страшного.

К слову гардемарины и, правда, менялись. Так, Сергей Жигунов из-за скандала со Светланой Дружиной не снимался в третьей части фильма. Да и в новом сиквеле зрителей ждут актерские рокировки. Так, на роль сына Корсака и Софьи был утвержден певец Никита Пресняков, внук Аллы Борисовны, а на роль дочери Ягужинской и Белова - актриса Аглая Шиловская, но к началу съемок Светлана Сергеевна передумала и утвердила других артистов.

Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский уже согласились сниматься в новой части культового фильма.Фото: Александр ГЛУЗ

- Никита Пресняков и Аглая Шиловская - талантливые артисты и прекрасные люди, но пробы были в 2015 году, прошло три года, они повзрослели, - объяснила она на своей страничке. - На экране это заметно, особенно на крупных планах. Никита женился, мечтает о ребенке. Мне нужны юные герои, 18-летние.

Известно также, что в новой части «Гардемаринов» примут участие: певица Кристина Орбакайте, которая уже играла в «Виват, гардемарины!» Принцессу Фике, а сейчас исполнит роль императрицы Екатерины II; певец Дима Билан, Анна Семенович и другие. Премьера фильма намечена на 2019 год.