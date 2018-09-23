Пассажирка петербургского метро родила на платформе

СЕГОДНЯ 15:03 2018-09-23T15:09:47+03:00

Это первый «ребенок из подземки» за всю историю города на Неве

Изменить размер текста: A A

Стремительные роды застигли пассажирку петербургского метро на «красной» ветке. Малыш так стремился появиться на свет, что мама даже не успела подняться на поверхность: пришлось рождать прямо на платформе.

Импровизированный родительный зал развернулся в центре города, на станции «Технологический институт». За чудом наблюдали пассажиры, а в роли акушеров выступили сотрудники подземки. К роженице на подмогу бросились даже уборщики.

– Судя по плачу ребенка, все прошло просто огонь! – радуются очевидцы.

Кроха появилась на свет сегодня, 23 сентября, в 13:45.

– Сейчас малыш и мама в больнице, с ними все хорошо, – сообщают в Петербургском метрополитене. – Это первый метромалыш, который появился на свет в Петербургской подземке за более чем полувековую историю!

Петербуржцы уже придумали целый список шуточных имен для первого «ребенка из подземки». Если девочка, можно наречь «Техоложка». А если мальчик – «Метрончик», «Метроня», полное имя – «Метрополитен». В подземке сообщают, что «метромалыш» – мальчик.

Символично то, что именно на этой станции 3 апреля 2017 года произошел теракт, в котором погибло шестнадцать человек, включая смертника.