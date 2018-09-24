Ресторатор о закрытии клуба «1703»: «Площадка не так важна, главное - содержание»

СЕГОДНЯ 20:46 2018-09-24T20:46:26+03:00

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Бар «1703» на Лиговском проспекте в Петербурге - место, которое любители рэп - баттлов знают очень хорошо. Именно здесь с начала 2013 года записывали Versus баттлы, именно здесь свои лучшие панчи произносили Oxxxymiron, Слава КПСС, Джонибой, ST, Птаха. И вот стало известно, что площадка закрывается.

- Друзья, это последний уикенд, который вы можете провести в старой - доброй 17-ке, - написали представители бара в своих группах в соцсетях. - С 24 сентября мы закрыты.

Александр Тимарцев, он же Ресторатор, он же ведущий баттлов и основатель Versus, поспешил успокоить поклонников рэп - баттлов и заявил, что шоу будет продолжаться.

- Площадка не так важна, главное, чтобы содержание было, - сообщил "КП"-Петербург" Тимарцев. – Насчет закрытия «1703» не могу давать комментарии, так как ребята из бара попросили меня этого не делать.

Но как стало известно "КП", уже через месяц Ресторатор приступит к поиску новой площадки. Все это время площадка на YouTube-канале будет работать в обычном режиме, и на канале все также будет появляться новый, заранее отснятый материал.

- У нас 17 выпусков - этого хватит на четыре месяца! - заверил Ресторатор.– Мы будем «заливать» их постепенно. Вчера, кстати, сняли шикарный баттл Jubilee против МЦ Похоронил», но увидите вы его не скоро.