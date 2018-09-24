«Говорят, что пить не в моде»: Сергей Шнуров пробежал 10 км быстрее футболиста Кержакова

24 Сент. 23:24 2018-09-24T23:59:39+03:00

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В минувшее воскресенье в столице состоялось одно из самых масштабных спортивных событий - Московский марафон. На старт вышли более 30 тысяч любителей бега из 92 стран мира. Спортсменам, профессионалам и любителям, предлагались на выбор сразу две дистанции - 10 км и марафонские 42,2 километра. Среди тех, кто вышел на дорожку, было немало и звездных атлетов, в том числе гости из Северной столицы. Например, музыкант Сергей Шнуров и футболист Александр Кержаков. Оба бежали 10 км, а на финише сравнили результаты. И, как вы понимаете, мы бы, возможно, не писали эту заметку, если бы в лидерах не оказался именно фронтмен группировки "Ленинград"...

- Пробежал 10 километров, пока за 55 минут, - рассказал своим подписчикам в Instagram 35-летний Кержаков, бывший зенитовец. - Погода и компания – кайф, но Шнурова нереально догнать.

a.kerzhakov11 Пробежал 10 км на Московском марафоне

- Саша, какое время у Шнурова? - поинтересовался один из виртуальных друзей Кержакова.

- 50 минут, - сухо ответил Александр. Ну, а что тут еще напишешь?!

О том, что Шнуров, высмеивающий ЗОЖ в своих песнях, вдруг займется спортом, еще год назад и подумать было смешно. А сегодня встретить Сергея на утренней пробежке на одной из набережных Петербурга - обычное дело. Да и к дистанции на Московском марафоне он готовился специально, легко преодолевая по 5 км!

- А иногда, впадая в экзальтацию, и десять пробегаю, - хвастался Шнуров.

Кстати, мало кто знает, но в юности Шнуров достаточно серьезно занимался легкой атлетикой. Так что назвать его неподготовленным к марафонам человеком нельзя.