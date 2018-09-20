2018-09-21T12:49:28+03:00
Звезды

В Петербурге дрессировщик поднимет льва весом в 300 кг

Владислав Гончаров поворачивается к хищникам спиной, не пользуется стеком и ставит в клетки пальмы
Елена ЛИВСИ
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Фото: Цирк на Фонтанке "vk"Фото: Цирк на Фонтанке "vk"
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Любите ли вы цирк, как любят его те, кто собирается на новую программу «Приключения итальянца в России»?

Главным героем шоу станет один из самых известных клоунов в мире Дэвид Ларибле, обладатель наивысшей награды на самом престижном цирковом фестивале в Монте-Карло.

- Представление напомнит зрителям об известной кинокартине Эльдара Рязанова «Приключения итальянца в России», – поясняют в цирке.

Фото: Цирк на Фонтанке "vk"

Фото: Цирк на Фонтанке "vk"

Месье Ларибле – артист в седьмом поколении, который с семи лет занимается акробатикой, жонглированием, верховой ездой, музыкой, иностранными языками, литературой и балетом.

- Я говорю, что клоун - это жонглер эмоций. Например, то, что жонглер делает с мячами, клоун делает с эмоциями людей. Он не должен быть только смешным. Он должен давать эмоции, ощущения. Он может заставить людей смеяться или даже уронить слезу, - убежден Дэвид Ларибле.

Фото: Цирк на Фонтанке &quot;vk&quot;

Фото: Цирк на Фонтанке "vk"

Тем, кто придет на программу за острыми ощущениями, тоже хватит впечатлений. Гвоздем, а точнее, гвоздями программы станут 12 львов под руководством серебряного призера Международного фестиваля в Монте-Карло Владислава Гончарова. Все самцы - взрослые, мощные и сильные, но дрессировщик отваживается поворачиваться к ним спиной. Артист работает в клетке один, без ассистента. Также он отказался от прикормки и использования длинного стека. Не только трюки, но и содержание его львов уникальны. Владислав Гончаров создал максимально комфортные условия для своих четвероногих партнеров: они живут в большом вольере, внутри которого есть даже пальмы.

Владислав выполнит свой коронный трюк и поднимет льва, а это вес почти в 300 кг. С этим трюком Гончаровым разрешают выступать не во всех цирках, риск слишком велик.

Фото: Цирк на Фонтанке &quot;vk&quot;

Фото: Цирк на Фонтанке "vk"

А еще в цирке можно восхититься невероятным мастерством артистов и трюками, которые далеко не каждому под силу, а точнее, единицам. Зрители увидят номер эквилибристов на першах, канатоходцев, велофигуристов, уникальные воздушные номера, конный аттракцион «Русские казаки», дрессированных собачек. Бурые мишки-балерины могут Волочкову научить, как правильно работать у станка.

Фото: Цирк на Фонтанке &quot;vk&quot;

Фото: Цирк на Фонтанке "vk"

Цирк – это и спорт, и искусство, и немного театра. Остается только удивляться полету творческой фантазии, когда из определенного набора «продуктов» каждый «повар» готовит новое, отличное от других «блюдо».

Ну и кто там говорил, что в цирке он уже все видел и ему скучно?

Большой Петербургский государственный цирк

наб. р. Фонтанки, 3 А.

С 21 сентября, начало представлений в 13.00, 15.00, 19.00

Цена билетов от 600 до 4000 рублей

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