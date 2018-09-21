ЖК Terra: 5 причин купить квартиру именно в этом комплексе

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-21T12:39:55+03:00

Дома не только выглядят очень современно, но и оснащены самыми современными технологиями для комфорта жильцов.

Изменить размер текста: A A

В особом представлении компания «РосСтройИнвест» не нуждается: крупный застройщик, который не просто всегда в срок сдает свои дома, но и наполняет их жизнью - создает в комплексах полноценную жилую среду. А вот новый проект компании - ЖК Terra - заслуживает особого внимания.

ОТЛИЧНОЕ МЕСТО

ЖК Terra строится на пересечении Земледельческой и Студенческой улиц в Приморском районе. Раньше здесь размещались автобусный парк, автомобильная парковка, а совсем скоро появятся три среднеэтажных (всего тринадцать этажей) дома с подземными паркингами. Запланировано также строительство детского садика.

Место для жизни и правда хорошее: до центра города можно доехать за двадцать минут, до Петроградской стороны - за десять. Ближайшие станции метро - «Лесная» и «Черная речка» - находятся в 1,1 и 1,5 километра соответственно. При этом сам район тихий, с большим количеством зелени.

Еще несколько лет назад эта территория была малообжитой, но сейчас она активно застраивается и развивается. В радиусе километра от будущего ЖК есть детские сады и школы, поликлиники, рынок, кафе и рестораны. Напротив ЖК Terra находится ТК «Ланской», до ТЦ «Европолис» на автомобиле можно доехать за семь минут.

МНОГО ЗЕЛЕНИ РЯДОМ

Дойти до крупнейших городских парков на Крестовском и Елагином островах от ЖК Terra можно за пятнадцать минут, совсем рядом находятся Ланской сад и парк Лесотехнической академии. А прямо напротив будущего комплекса расположен Пионерский сад, который архитекторы решили в буквальном смысле «впустить во двор» при помощи большой арки.

Зеленой станет даже крыша встроенно-пристроенного подземного гаража, на которой размещены детские и спортивные площадки. Жилые комплексы в окружении такого количества зелени для Петербурга редкость. Близость к природе подчеркнут и фасады зданий спокойных и умиротворяющих оттенков: бежевого, светло-серого, коричневого.

- По замыслу архитекторов мы как бы впускаем Пионерский сад внутрь дворов, - рассказал председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Федор Туркин. - Мы работаем вместе со специалистами по озеленению и сделаем дворы очень уютными, симпатичными, зелеными. Это точно станет фишкой комплекса.

Природа - совсем близко

БЕЗОПАСНОСТЬ

Жить в комплексе будет безопасно со всех точек зрения. На прилегающей к домам территории, у главных входов, входов на территорию, в зоне парковки и в лифтовом холле первого этажа установят видеокамеры, изображение с которых будет выводиться на пульт диспетчера в специальном помещении. В квартирах предусмотрена установка домофонов, есть возможность осуществлять фото- и видеорегистрацию посетителей.

Пространство двора станет максимально приватным: свободным от автомобилей, благоустроенным и приспособленным для отдыха взрослых и детей. Свои машины жильцы смогут оставить в подземном паркинге или на открытых автостоянках.

КОМФОРТ И УДОБСТВО

Несмотря на то что недалеко от ЖК Terra есть все необходимое для жизни, в комплексе появится своя детская дошкольная инфраструктура. А на первых этажах предусмотрены помещения для магазинов, аптек и предприятий бытовых услуг. Для удобства жильцов запроектированы места для хранения детских колясок и велосипедов, скоростные бесшумные лифты.

В каждой отдельно взятой квартире (а выбор велик - от небольших студий до просторных трехкомнатных) тоже будет комфортно и удобно благодаря эргономичным планировкам, высоким потолкам и необычным фишкам. Так, в проекте есть квартиры с окном в ванной комнате или гардеробной, в некоторых очередях запланированы квартиры с собственными террасами.

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ

Технологии, которые используются при строительстве ЖК Terra, направлены на повышение энергоэффективности, то есть экономят энергоресурсы, а значит, и коммунальные платежи будущих жильцов. К примеру, для освещения будут использованы специальные энергосберегающие светодиодные светильники, на окна установят двухкамерные стеклопакеты, появятся другие опции «умного дома».

*Реклама