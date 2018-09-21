Какие квартиры покупают в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-21T12:50:53+03:00

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Стоимость жилья неуклонно растет, поэтому все стараются выбрать квартиру, имеющую максимально функциональную планировку, позволяющую рационально использовать каждый квадратный метр площади. Какие же квартиры в петербургских новостройках пользуются наибольшей популярностью у покупателей?

Самое желанное – семейное жилье

В последние годы в Петербурге постепенно растет спрос на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Причем, речь не идет о больших метражах: покупатели в основном выбирают оптимальные площади – не самые компактные, но и без лишних метров. Такие, чтобы можно было более-менее с комфортом расположиться семье из трех-четырех человек. Если описывать портрет покупателя семейного жилья, то это родители 35-40 лет с двумя и более детьми, для которых это не первая покупка недвижимости.

Между тем, по данным экспертов, сегодня на рынке новостроек наблюдается ощутимый дефицит подобного жилья - доля трех-четырехкомнатных квартир в целом по городу не превышает 11%. Даже в тех районах, которые традиционно считаются наиболее благоприятными для семейного проживания, новых больших квартир все равно недостаточно.

- Объясняется это тем, что большинство продаваемых сегодня объектов были запланированы лет пять назад, когда на пике популярности было малогабаритное жилье, - рассказывает руководитель Компании Л1 Павел Андреев. – Тогда застройщики ориентировались на потребности покупателя, приобретавшего недвижимость для инвестиционных целей, а также для детей-студентов и пожилых родственников.

Многие малогабаритные квартиры находятся в жилых комплексах так называемого ЗаКАДья. Поэтому сегодня найти вариант, подходящий для семьи, проще в проектах, расположенных в городской черте.

Студии по-прежнему нужны

Студии появились на рынке новостроек Петербурга в начале «нулевых». Вывела этот формат – РИАЛ – Компания Л1. Со временем он стал одним из самых популярных у покупателей. Главную роль, конечно, сыграла цена: такие квартиры компактны, а значит – наиболее доступны.

Со временем покупательский интерес сместился от небольших студий к более просторным, планировку которых можно сделать под себя. Примеры таких квартир - СуперРИАЛов, которые трансформируются от студии до полноценной двушки, тоже есть в Компании Л1. Поменять функционал квартиры, исходя из своих предпочтений, можно благодаря метражу больше 40 квадратных метров и наличию нескольких окон, что сразу увеличивает варианты планировок. Такие квартиры представлены, например, в ЖК «Маршал», который строится в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Интерес к евроформату

В отличие от России с ее просторами европейцы всегда испытывали дефицит свободной площади. Поэтому популярность у них приобрели компактные квартиры с совмещенным функционалом – кухня с гостиной, спальня с кабинетом и т.д. У нас возможности ограничены стоимостью, поэтому евроформат тоже пришелся впору. Кстати, в нашем случае особую актуальность приобрели балконы и лоджии.

Молодые семьи чаще рассматривают для себя «евродвушки». Это квартиры, где есть гостиная, совмещенная с кухней, и спальня или детская, в зависимости от обстоятельств. Кстати, СуперРИАЛы от Л1 покупатели часто трансформируют именно в такой формат.

Для семей с детьми подойдут «евротрешки»: в них можно выделить по спальне каждому ребенку и спальню родителям, а всем вместе собираться в просторной многофункциональной зоне. Важно, что стоимость евровариантов в большинстве случаев существенно ниже, чем стандартных трехкомнатных квартир.

КСТАТИ

Больше метров – ниже цена

Цена в квартирах большего метража снижается пропорционально купленным метрам. Например, в ЖК «Лондон Парк» представлены квартиры от студий-РИАЛ до четырехкомнатных, при этом двухкомнатные имеют площадь около 60 кв метров, а трехкомнатные - больше 90 кв метров. И если в студии за квадратный метр придется заплатить порядка 113 тысяч рублей, то в трехкомнатной квартире каждый квадрат обойдется дешевле примерно на 10 тысяч.