2018-09-21T18:02:03+03:00
Звезды

Шнуров и Агутин записали «Какую-то фигню»

Новую песню презентуют сегодня в эфире «Вечернего Урганта» [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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В трехминутной композиции оба певца предаются воспоминаниям, «что было раньше». Фото: «Инстаграм» Леонида АгутинаВ трехминутной композиции оба певца предаются воспоминаниям, «что было раньше». Фото: «Инстаграм» Леонида Агутина
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Леонид Агутин и Сергей Шнуров записали совместную песню под названием «Какая-то фигня». Премьера состоится сегодня вечером в эфире программы «Вечерний Ургант».

В трехминутной композиции оба певца предаются воспоминаниям, «что было раньше». Ностальгируют, что тогда они «были такими, как надо» и «не терпели фальши». И сетуют, что «теперь все по-новому».

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Какая-то фигня
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Особенно красноречивы соло Шнурова. Лидер группы «Ленинград» задается вопросом: «Ну, почему, сука, так бывает?! Всегда одна на двоих дилемма. Я для нее решенье и проблема». И советует слушателю «не привыкать, это не навечно: зачем тебе эти косые взгляды, зачем тебе эта больная печень?».

В припеве исполнители признаются, что, какая бы жизнь ни была – «то трезвая, то пьяная», – и что как бы они ни старались, «постоянно получается какая-то фигня».

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