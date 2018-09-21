2018-09-21T19:55:40+03:00
Картина недели

Зачем чиновникам выделяют 630 миллиардов рублей на повышение мотивации

Поговорили с ректором Гуманитарного университета профсоюзов о том, есть ли у чиновников в России KPI. И как их можно мотивировать, чтобы они работали на благосостояние страны, а не на свое благосостояние
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
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Александр Запесоцкий в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Александр Запесоцкий в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Александр ГЛУЗ
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КАРТИНА НЕДЕЛИ с Александром Запесоцким. Нужно ли тратить миллиарды на повышение мотивации чиновников

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