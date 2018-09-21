21 Сент. 01:00 2018-09-21T19:55:40+03:00

Зачем чиновникам выделяют 630 миллиардов рублей на повышение мотивации

Поговорили с ректором Гуманитарного университета профсоюзов о том, есть ли у чиновников в России KPI. И как их можно мотивировать, чтобы они работали на благосостояние страны, а не на свое благосостояние