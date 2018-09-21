Гибель самолета Су-57 - цепочка случайностей или провокация американских спецслужб?
Поговорили с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Запесоцким о версиях трагедии, случившейся в небе над Сирией. на всякий случай - ректор ГУП начинал жизнь в науке с исследований в области оборонной космической техники
Александр Запесоцкий в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Александр ГЛУЗ
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КАРТИНА НЕДЕЛИ с Александром Запесоцким. Версии причин гибели российского Су-50 в Сирии
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