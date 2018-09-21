21 Сент. 01:00 2018-09-21T19:59:57+03:00

Гибель самолета Су-57 - цепочка случайностей или провокация американских спецслужб?

Поговорили с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Запесоцким о версиях трагедии, случившейся в небе над Сирией. на всякий случай - ректор ГУП начинал жизнь в науке с исследований в области оборонной космической техники