Версия: вбросы на выборах в Приморье сделали целенаправленно - чтобы отменить голосование целиком
Поговорили с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Запесоцким о причинах и последствиях приморского инцидента для всей избирательной системы страны. А впереди, между прочим, выборы губернатора Петербурга
Александр Запесоцкий в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Александр ГЛУЗ
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КАРТИНА НЕДЕЛИ с Александром Запесоцким. Как аукнется в Петербурге выборный скандал в Приморье
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