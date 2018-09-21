21 Сент. 01:00 2018-09-21T20:03:00+03:00

Версия: вбросы на выборах в Приморье сделали целенаправленно - чтобы отменить голосование целиком

Поговорили с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Запесоцким о причинах и последствиях приморского инцидента для всей избирательной системы страны. А впереди, между прочим, выборы губернатора Петербурга