2018-09-21T19:30:33+03:00
Общество

Закрытие фонтанов в Петергофе 2018: прямая онлайн-трансляция второго дня

Прямая онлайн-трансляция церемонии закрытия фонтанов в Петергофе начнется 22 сентября 2018 года в 21:00
Ирина БЫСТРОВА
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Прямая трансляция закрытия фонтанов в Петергофе 22 сентября 2018 года.Прямая трансляция закрытия фонтанов в Петергофе 22 сентября 2018 года.
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Прямая трансляция закрытия фонтанов в Петергофе 22 сентября 2018 года

Закрытие фонтанов в Петергофе.Зима близко! И поэтому в Петергофе закрывают фонтаны. Делают это ярко и празднично. Насладитесь потрясающим шоу вместе с нами!

В течение двух дней, 21 и 22 сентября, в Петергофе проходит ежегодная церемония закрытия фонтанов. Шоу, которое собирает тысячи зрителей и аналогов которому нет в России. Осенний праздник фонтанов не просто «танец воды под музыку», а настоящее представление, с пиротехническими элементами, stop-motion анимацией и архитектурным 3d-мэппингом. В этом году темой праздника станет театр. Мультимедийный спектакль покажут на Большом каскаде Петергофа, начало в 21:00.

- Создатели спектакля для закрытия фонтанов в Петергофе – 2018 решили отойти от привычного «образовательного» формата повествования и обратиться к жанру буффонады, - рассказали организаторы праздника. – В этот раз перед зрителями предстанут иронические зарисовки, рассказывающие о разнообразных театральных жанрах – от ритуальных плясок у костра до современных мюзиклов.

Закрытие фонтанов в Петергофе 2018 начнется в 21.00.

Закрытие фонтанов в Петергофе 2018 начнется в 21.00.

Героями мультимедийного шоу «Театральный роман» станут композиторы, драматурги, хореографы, артисты площадного театра. Они попытаются выяснить, чей же жанр лучше, чтобы навсегда утвердить его первенство над всеми прочими.

В спектакле примут участие ведущие солисты петербургских мюзиклов, танцовщики и артисты оригинального жанра. Визуальный ряд шоу закрытия фонтанов в Петергофе - 2018 поддержат многочисленные спецэффекты и пиротехника.

Организаторы ожидают, что гостями Осеннего праздника фонтанов в Петергофе в этом году станут 35-50 тысяч человек.

гостями Осеннего праздника фонтанов в Петергофе в этом году станут 35-50 тысяч человек.

гостями Осеннего праздника фонтанов в Петергофе в этом году станут 35-50 тысяч человек.

В связи с ажиотажем, приезжать в Петродворец 22 сентября лучше за 2-3 часа до начала спектакля. Так у вас будет возможность занять лучшие места. Не забудьте взять с собой теплую одежду – в субботу на берегу Финского залива будет достаточно прохладно – всего плюс 13-15, возможен кратковременный дождь.

Сразу после спектакля в Петергофе прогремит праздничный салют и, поверьте, он будет не менее эффектным, чем все шоу.

Трейлер закрытия фонтанов в Петергофе 21 и 22 сентября 2018 года.

ВАЖНО

Впрочем, у тех горожан, которые не смогут 21 и 22 сентября побывать на представлении, еще будет время насладиться красотами «Петергофа», так как праздник не означает закрытия сезона фонтанов. Они будут радовать гостей парка вплоть до 14 октября 2018 года.

Прямая трансляция закрытия фонтанов в Петергофе 22 сентября 2018 года.

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