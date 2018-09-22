Закрытие фонтанов в Петергофе 2018: прямая онлайн-трансляция второго дня

СЕГОДНЯ 16:03 2018-09-21T19:30:33+03:00

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Прямая трансляция закрытия фонтанов в Петергофе 22 сентября 2018 года

Закрытие фонтанов в Петергофе.Зима близко! И поэтому в Петергофе закрывают фонтаны. Делают это ярко и празднично. Насладитесь потрясающим шоу вместе с нами!

В течение двух дней, 21 и 22 сентября, в Петергофе проходит ежегодная церемония закрытия фонтанов. Шоу, которое собирает тысячи зрителей и аналогов которому нет в России. Осенний праздник фонтанов не просто «танец воды под музыку», а настоящее представление, с пиротехническими элементами, stop-motion анимацией и архитектурным 3d-мэппингом. В этом году темой праздника станет театр. Мультимедийный спектакль покажут на Большом каскаде Петергофа, начало в 21:00.

- Создатели спектакля для закрытия фонтанов в Петергофе – 2018 решили отойти от привычного «образовательного» формата повествования и обратиться к жанру буффонады, - рассказали организаторы праздника. – В этот раз перед зрителями предстанут иронические зарисовки, рассказывающие о разнообразных театральных жанрах – от ритуальных плясок у костра до современных мюзиклов.

Закрытие фонтанов в Петергофе 2018 начнется в 21.00.

Героями мультимедийного шоу «Театральный роман» станут композиторы, драматурги, хореографы, артисты площадного театра. Они попытаются выяснить, чей же жанр лучше, чтобы навсегда утвердить его первенство над всеми прочими.

В спектакле примут участие ведущие солисты петербургских мюзиклов, танцовщики и артисты оригинального жанра. Визуальный ряд шоу закрытия фонтанов в Петергофе - 2018 поддержат многочисленные спецэффекты и пиротехника.

Организаторы ожидают, что гостями Осеннего праздника фонтанов в Петергофе в этом году станут 35-50 тысяч человек.

гостями Осеннего праздника фонтанов в Петергофе в этом году станут 35-50 тысяч человек.

В связи с ажиотажем, приезжать в Петродворец 22 сентября лучше за 2-3 часа до начала спектакля. Так у вас будет возможность занять лучшие места. Не забудьте взять с собой теплую одежду – в субботу на берегу Финского залива будет достаточно прохладно – всего плюс 13-15, возможен кратковременный дождь.

Сразу после спектакля в Петергофе прогремит праздничный салют и, поверьте, он будет не менее эффектным, чем все шоу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/669950" frameborder="0"></iframe> Трейлер закрытия фонтанов в Петергофе 21 и 22 сентября 2018 года.

ВАЖНО

Впрочем, у тех горожан, которые не смогут 21 и 22 сентября побывать на представлении, еще будет время насладиться красотами «Петергофа», так как праздник не означает закрытия сезона фонтанов. Они будут радовать гостей парка вплоть до 14 октября 2018 года.