2018-09-21T19:03:04+03:00
Общество

В Москве суд вынес решение по делу о компенсациях семьям погибших над Синаем

С «Когалымавиа» взыскали более 32 миллионов рублей, а потерявшим кормильца назначили пожизненные выплаты
Анна ПОСЛЯНОВА
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Изначально родственники требовали 111 миллиардов рублейИзначально родственники требовали 111 миллиардов рублейФото: Александр ГЛУЗ
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Трагедия над Синайским полуостровом, в которой погибли все 224 пассажира и члена экипажа самолета «Шарм-эль-Шейх – Петербург», потрясла Россию 31 октября 2015-го. Не сразу, но семьи инициировали два масштабных судебных разбирательства: в Москве и в Египте. По первому сегодня, 21 сентября, вынесли решение.

Изначально в Замоскворецкий районный суд было подано четыре иска. Три из них – о возмещении морального вреда, один – о выплате страховки. Во всех – один и тот же состав ответчиков: страховые компании «Ингосстрах» и «Allianz Global Corporate & Specialty», турфирма «Brisco», авиакомпания «Когалымавиа» и владелец самолета «ЭирКап».

Затем все четыре дела объединили в одно. Итого со страховщиками и организаторами трагического рейса судились 148 человек, которые в сумме требовали около 111 миллиардов рублей. На протяжении всего процесса родственники погибших его ход не комментировали.

Сегодняшнее заседание проходило в закрытом режиме. Объединенный иск судья Нелли Рубцова удовлетворила частично.

– Судья ушла на вынесение решения, и ее не было три часа, – рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Замоскворецкого районного суда Эмилия Хиль. – Оглашение также шло очень долго: по каждому истцу – компенсация морального вреда плюс части истцов установили ежемесячные пожизненные выплаты по потере кормильцы.

В итоге, по подсчетам РАПСИ, родным жертв авиакатастрофы присудили более 32 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Эту сумму взыскали только с «Когалымавиа».

Кроме того, двум десяткам родственников, потерявших кормильца, назначили ежемесячные выплаты на общую сумму около 350 тысяч рублей: каждый из них будет получать от 4 до 30 тысяч рублей.

Десяти заявителям суд в компенсации ущерба отказал.

Египетский процесс еще в процессе: изначально три десятка семей подали индивидуальные иски не только на перевозчика и страховщиков, но и на правительство Египта. С «Когалымавиа» и «Ингосстраха» каждый хочет получить по три миллиона долларов. Еще столько же – с египетских властей. Соответчиками по второй группе исков выступают президент, премьер-министр, министр МВД и министр финансов Египта.

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