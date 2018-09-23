Малыш появился на свет за 15 минут: Уборщица приняла роды у пассажирки на станции метро «Технологический институт»

СЕГОДНЯ 16:54 2018-09-23T16:59:56+03:00

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Платформа станции красной ветки «Технологический институт» в Санкт-Петербурге днем 23 сентября временно стала отделением родильного дома. На глазах десятков людей у одной из пассажирок прямо на платформе неожиданно стали отходить воды, а уже через 15 минут у роженицы появился на свет очаровательный сынишка.

К экстренной ситуации на станции никто, конечно, не готовился, но все сотрудники метрополитена сработали на отлично.

- Все, кто был на платформе, помогали принимать роды, - рассказала "КП" - Петербург" пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель. - Среди них оказалась опытная женщина из "Метролюкссервис", которая занимается уборкой в метрополитене. Повезло, что она - бывший медработник. Помогали ей дежурные по приему-отправлению поездов. Потом уже с носилками прибежали сотрудники линейного медпункта этой пересадочной станции.

Но к этому моменту малыш уже кричал во все горло, а мамочка благодарила всех, кто ей помог. Кстати, как нам удалось узнать, у нее это были уже четвертые роды.

- Роженице 40 лет, у нее стоял срок - середина октября, и она, конечно, не ожидала, что малыш решит появиться на свет немного раньше времени, - рассказывает Юлия Шавель. - Именно поэтому она как обычно шла по своим делам, несла яблоки, с ней была декоративная собачка. Сейчас песик находится у нас, мы пытаемся связаться с родными женщины, чтобы передать им питомца.

Кстати, как только малыш родился, 57-летняя уборщица Татьяна Николаевна не раздумывая разделась, скинула с себя форму, сняла рубашку и укутала в нее мальчугана. Когда мамочку с ребенком уже повезли в роддом, она спохватилась, что стоит в пиджаке и галстуке.

- Татьяна Николаевна действовала очень четко, все сделала правильно, - с гордостью отмечают в городском метрополитене. - Но такая ситуация в ее практике впервые, поэтому, конечно, после произошедшего у нее стресс. Подскочило давление, и ей самой в итоге понадобилась помощь медиков.

Кстати, это первый метромалыш, который появился на свет в Петербургской подземке за более чем полувековую историю!