Выборгская крепость: От святого Олафа до «Тайного дома»

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-24T11:50:18+03:00

Что скрывается за лесами Замкового острова, «Комсомолка» узнала у археологов и краеведов

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Выборг – единственная в России средневековая крепость, которая дошла до нас в сравнительно неплохом состоянии. Город, вобравший в себя историю нескольких государств, признан историческим наследием федерального значения. На него тратят миллиарды. Но Выборг славится на весь мир не только архитектурными красотами, но и их состоянием. Оно критическое.

КОЛЛИЗИЯ БАШНИ ОЛАФА

Башню святого Олафа, по подсчетам краеведов, за последние за последние 15 лет реставрировали девять раз. Счет идет на десятки миллионов рублей.

– Во время одной из реставраций два года башня простояла в лесах, на которых даже настилов не было, – отмечает журналист, исследователь Выборга Андрей Коломойский. – А потом, подводя итоги «работ», специалисты всерьез размышляли: не стоит ли сделать навершие башни, которое напоминает шлем шведского захватчика, в виде конического шелома русского воина?

Больше всего сил тратят на валы и стены. Фото: Выборгский музей-заповедник

В последний раз леса сняли с башни этим летом. В правительстве Ленобласти доложили, что была обновлена кровля, заменены оконные и дверные заполнения, расчищены и оштукатурены фасады, проведена большая работа по интерьерам.

А вот залить в средневековую кладку железобетонные перекрытия не удалось. Как объясняют в музее, по причине «коллизии норм законодательства». Теперь решить проблему утраченных перекрытий и возможности подняться на смотровую площадку предлагают с помощью панорамного лифта на колоннах. Ожидают новый проект.

ТРИ ОБРУШЕНИЯ КРЕПОСТИ

За прошедшее десятилетие стены крепости обрушались – без пуль и бомб – трижды: в апреле 2009-го, в июле 2013 и в марте 2015-го. Второй эксцесс привел к значительным разрушениям, третий – к плачевным. Тогда осыпалось около пятнадцати квадратных метров Южного вала.

– Приезжал губернатор, дал указание быстро исправить ситуацию, – вспоминает Коломойский. – На следующий день пригнали гастарбайтеров, которые посадили камни на цемент, без проекта, запрещенными материалами. Возник скандал. Подключилась прокуратура и полиция. Людей, которые якобы самовольно провели эти работы, ищут до сих пор.

Раскопки порводят по всему острову. Фото: Выборгский музей-заповедник

К счастью, средневековые валуны вытащили из современного цемента и поставили на места более законными методами. Реставрацию вала после варварского ремонта признали эталонной.

Сейчас леса окутали Дом наместника и три корпуса зданий Цейхгауза: занимаются фундаментом, разбирают аварийные перекрытия, затем возьмутся за кровли и фасады.

Замок частенько стоит в лесах. Фото: Выборгский музей-заповедник

– В 2019 году реставрационные работы планируются на Южном бастионе и Крепостном валу, – сообщают в Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта. – На Южном бастионе усилят валунную кладку, каменные подпорные стенки, откосы бруствера (насыпь в фортификации, предназначенная для защиты от пуль и снарядов противника при стрельбе. – Прим. ред.) и берега, замостят площадки и дороги, восстановят газона, посадят кустарники. На Крепостном валу выполнят берегоукрепление, укрепление откоса бруствера и реставрацию подпорной стенки валганга (верхняя часть крепостного вала, защищенная бруствером. – Прим. ред.).

ТАЙНЫЙ ДОМ

С июля на Южном бастионе (семь миллионов рублей) и Крепостном валу (восемь миллионов) идут археологические изыскания. Искатели древностей принялись изучать остров еще в конце XIX века, начали с подвала башни святого Олафа. Спустя век появилась Выборгская архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии, ныне – Института истории материальной культуры РАН. Она продолжает исследования на Замковом и сегодня.

Раскопки продлятся до ноября. И, похоже, археологи напали на след таинственного подземного хода, который, по легенде, соединяет Старый Выборг с Замковым островом.

Любимый объект реставрирования крепости - башня ОлафаФото: Олег ЗОЛОТО

– Еще в 1909 году штаб Выборгской крепости писал губернатору, что, по имеющимся сведениям, в домах Вольфа и Хакмана имеются подземные ходы, ведущие от дома к нынешнему Крепостному мосту, – рассказывает директор Ленинградского областного государственного архива в Выборге Юлия Крипатова. – Изучение ходов интересовало город всегда. И в документах эта тема встречается частенько.

Археологи хотели проверить, что сохранилось из объектов, отмеченных на старинных картах. И «Тайный дом» обнаружили на Южном валу. Вал формировался в XVI-XVII веках, но к рубежу XX приобрел современный вид: с появлением огнестрельного оружия и развитием фортификации от каменных стен перешли в деревянно-земляным укреплениям, и ранние постройки оказались под землей.

Внутри башни Олафа идут работы. Фото: Выборгский музей-заповедник

– В 1935 году на этом месте финский археолог и архитектор Отто Меурман проводил обширные работы, – рассказывает руководитель Выборгской экспедиции Александр Смирнов. – Он открыл потайную башню, которая была частью оборонительной крепостной стены. Меурман вскрыл верхнюю часть башни, зафиксировал и, казалось, закопал. Но мы выяснили, что финны доложили верхнюю часть позднесредневековой кладки и накрыли башню армированным бетонным куполом.

Изумленных искателей прямо под дерном нашли металлические листы, закрывающие бетонный колодец из трех колец. Дальше – бетонный свод. А под ним – полностью засыпанная башня XVI века!

Археологи надеются, что ходы загадочной постройки ведут в Старый город. Фото: Выборгский музей-заповедник

– Уже сейчас, хотя раскопки не завершены, мы видим постройку довольно сложной структуры, с переходами, со ступеньками, с арочками, расходящимися в разные стороны, – отмечает директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой. – Куда они ведут, пока сказать сложно.

Но уже известно, что потайной ход вел на Южный бастион, прямо к воде.

Изнутри башня пока выглядит так. Фото: Выборгский музей-заповедник

– Глубина раскопок превысила шесть метров, – отмечает Александр Смирнов. – Состояние кладки и сооружения в целом очень хорошее. Надеемся, что в будущем можно будет организовать доступ туда туристов. Уже думаем над винтовыми лестницами, по которым можно было бы спускаться.

По словам Цоя, в течение нескольких лет объект поставят под охрану и, возможно, сделают еще одной достопримечательностью крепости.

ИГРА ПОДМАСТЕРЬЯ

А посмотреть в «Тайном доме» есть что. Одной из первых находок стал старинный лекальный кирпич, на котором выцарапано поле для игры тавлея. Ученые допускают, что находка может оказаться самым поздним образцом такого игрового поля в Европе.

В таинственной башне нашли кирпич с полем для игры тавлеи. Фото: Институт истории материальной культуры РАН

– Линии довольно тонкие, некоторые забиты известковым раствором, – рассуждает Владимир Цой. – Это наводит на мысль, что они были процарапаны еще до того, как кирпич был обожжен. Видимо, где-то в мастерской, где изготавливались кирпичи, подмастерье достал сырой кирпич из формы, а потом после игры вернул обратно, и камень занял свое место в кладке.

Находка может оказаться самым поздним образцом такого игрового поля в Европе. Фото: Институт истории материальной культуры РАН

Еще одна загадочная находка – сооружение на Крепостном бастионе, датированное XVI-XVII веками. Выглядит оно как подземный ход с кирпичным сводом. Археологи склоняются к тому, что это пороховой погреб или оружейный склад. Известно, что на острове он не единственный.

– Часть погребов, о которых известно из архивов, раскроем в этом году, – добавляет Смирнов. – Надеемся, что их удастся законсервировать и сделать объектом музейного показа.

СПРАВКА «КП»:

Выборгский замок основан в 1293 году в результате так называемого третьего крестового похода шведов в Финляндию. К тому моменту на острове, который позднее стал называться Замковым, уже стояло карельское укрепленное поселение. Длившийся 417 лет шведский период в истории Выборга закончился 13 июня 1710-го, когда город взяли войска Петра Первого. В 1917-1940 Выборг переживал финский период, а затем в результате войн перешел в состав Советского Союза. Прежде чем стать международным культурным центром, крепость служила военной частью, лесопилкой и даже жильем.

Проект подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

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