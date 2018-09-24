2018-09-24T11:50:29+03:00
Общество

Реставратор Выборга: «Система толкает на то, что невозможно сделать качественно и вовремя»

Жить без архитектурных утрат городу-крепости мешает... реставрация, которая превратилась в целую индустрию
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сердобольные выборжане предпочитают о реставрации молчать. Ведь это как глас вопиющего в пустынеСердобольные выборжане предпочитают о реставрации молчать. Ведь это как глас вопиющего в пустынеФото: Олег ЗОЛОТО
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Почему Выборг лежит в руинах? Ответ обычно начинается с исторического экскурса: мол, с чего бы нынешним хозяевам тратить деньги и силы на память о предшественниках? Но среди возможных есть и более прагматичные причины.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

Во-первых, выгодно: по словам местных, земля стоит дороже, чем в Финляндии. Во-вторых, средства бюджета Ленобласти, Минкульта, Международного банка реконструкции и развития – то денежное предложение, которое рождает спрос на реставрацию. Которую – если, теоретически, сместить акценты с сохранения памятников на доходы – можно делать вечно.

Частенько в работу отдают непродуманные проекты Фото: Олег ЗОЛОТО

Частенько в работу отдают непродуманные проектыФото: Олег ЗОЛОТО

– Механизм следующий, – объясняет краевед, журналист Андрей Коломойский. – Что-нибудь отваливается. Дело доходит до ЮНЕСКО. Минкульт говорит, что денег нет. Подключается Международный банк реконструкции и развития. Правительство передает деньги Минкульту, а тот – Фонду инвестиционных строительных проектов. И вот уже Счетная палата докладывает, что цены завышены, а деньги выведены в оффшор. Тем временем работы останавливают из-за недоработок. И все начинается сначала. Это целая индустрия.

Когда о кредитах Международного банка в 50 миллионов долларов заговорили в 2014-ом, сметную документацию на восстановление всего города – а это почти 300 памятников архитектуры, которые нужно осмотреть и исследовать, – подготовили за полтора месяца. Цифра, визированная Пирумовым, получилась весьма конкретная – 28 502 704 442 рублей и 65 копеек.

Достаточно пройтись по Выборгу, чтобы понять: здесь царит ремонт Фото: Олег ЗОЛОТО

Достаточно пройтись по Выборгу, чтобы понять: здесь царит ремонтФото: Олег ЗОЛОТО

В 2016-ом Выборг попал в топ-50 мировых объектов истории и культуры, находящихся под угрозой исчезновения. Всемирный фонд памятников объявил Выборгу Heritage Alert – всемирный сигнал тревоги. В Международном совете по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) констатировали, что Выборг прошел точку невозврата.

Но на пошедший День рождения Ленобласти, который 4 августа отмечали как раз в Выборге, Владимир Мединский заверил: 50 миллионов долларов направят на восстановление города в ближайшие пять-шесть лет, причем из Всемирного банка рассчитывают получить 90 процентов суммы.

ГЛАС В ПУСТЫНЕ

Реставратор Выборга, Валаама и Рима, член Союза реставраторов Росси Валерий Кожухарь надеется, что всемирный уровень тревоги был лишь мотивирующим пинком. И, верит, что он подействует.

– Реставрация в нашем городе происходит далеко не так понятно и качественно, как хотелось бы, – отмечает специалист. – Нужно было сразу говорить правду: не реставрация памятников, а их ремонт. Реставрация – дело на порядок выше обычного строительства: это бережное отношение, понимание материала, пристальное отношение. Реставрация – это ремонт, которого не видно. Нельзя просто взять и нанять для восстановления памятника людей по объявлению.

Остается лишь помнить: такого больше не будет Фото: Олег ЗОЛОТО

Остается лишь помнить: такого больше не будетФото: Олег ЗОЛОТО

Настоящая реставрация начинается с визита комиссии, которая берет пробы и замеры. Конструкторы и химики определяют, насколько изношен памятник и чем его «лечить».

– Поставишь правильный «диагноз» – вылечишь, – объясняет Кожухарь. – Но у нас некоторым памятникам «прописывают» лишних таблеток, да побольше, и ежедневную ведерную клизму в придачу.

Весь Старый город умешается в квадрат пятьсот на пятьсот метров Фото: Олег ЗОЛОТО

Весь Старый город умешается в квадрат пятьсот на пятьсот метровФото: Олег ЗОЛОТО

Реставрации предшествуют дефектовка, техзадание, методика. Но, по словам эксперта, сейчас сама отрасль претерпевает негативные метаморфозы: нынче больше говорят не о качестве работ и состоянии объекта, а о деньгах и сроках.

– Исполнителей заранее толкают на то, что работы невозможно выполнить качественно и вовремя, – делится реставратор.

Реставрация - это ремонт, которого не должно быть видно. Но так получается не всегда Фото: Олег ЗОЛОТО

Реставрация - это ремонт, которого не должно быть видно. Но так получается не всегдаФото: Олег ЗОЛОТО

Однажды мастерская Кожухаря решила поучаствовать в реставрации Южного бастиона Выборгского замка. Ранее она же провела здесь противоаварийные работы. По контракту, 200 метров обновленной валунной и кирпичной кладки нужно было сдать до декабря. Правда, разработчики документации не учли, что работы все равно придется свернуть в начале октября, иначе перестанут схватываться растворы. Тем не менее, нашлась компания, готовая сделать «быстро и недорого».

Многие объекты Выборга становятся жертвами пожаров Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие объекты Выборга становятся жертвами пожаровФото: Олег ЗОЛОТО

– Иногда захожу в замок по приглашению замдиректора Александра Смирнова, – делится Кожухарь. – Когда у него вызвали вопросы методы реставрации, мы поднялись с ним на леса и увидели, что в нишу от выпавших валунов просто затолкали мусор и пытались замазать это безобразие раствором. Никто же не заметит. Правда, это уже не реставрация. Если такие вещи в замке происходят, то что говорить об остальном городе?

А в городе – Крепостная, завешенная тряпицами с нарисованными фасадами и бабушками в окошках. Там – средневековый Дом купеческой гильдии, гранитные валуны которого зашпатлевали и покрасили якобы потому, что те покрылись трещинами.

Реставрация требует больше усилий. Но ведь на это и выделяют миллионы Фото: Олег ЗОЛОТО

Реставрация требует больше усилий. Но ведь на это и выделяют миллионыФото: Олег ЗОЛОТО

– Реставрировать несложно, просто делай по технологии. Да, это дороже и дольше. Да, это требует квалифицированных специалистов. Но ведь на это миллионы и выделяли, – отмечает Кожухарь. – Люди просто перестали обсуждать эту тему. Надоело. Многие предпочитают держать язык за зубами, потому что у того, кто говорит о проблемах в состоянии города, вскоре у самого могут появиться проблемы. Это как глас вопиющего в пустыне.

Проект подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

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«Алая книга» архитектуры Выборга

17 регулярный квартал. Так называемый квартал Сета Солберга – купца, который в 1906-ом разместил между улицами Красноармейская, Красина, Сторожевой башни и Крепостная свой лакокрасочный завод. Здесь стояли семь зданий XVIII – начала ХХ века в стилистике неоготики и неоромантизма, шесть из них находились под охраной. Пять лет назад квартал снесли. В масштабах Старого Выборга, который умещается в квадрат 500 на 550 метров, это все равно, что оставить Петербург без Старо-Невского (подробнее)

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