2018-09-24T12:31:00+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге и на Кипре появились храмы-близнецы

Инициатором уникального проекта стал фонд «Созидающий мир». «Комсомолка» узнала, поможет ли «родство» архитектуры сделать ближе страны и людей
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Храм Андрея Первозванного - первый русский православный храм на Кипре, увенчанный золотыми куполами.Храм Андрея Первозванного - первый русский православный храм на Кипре, увенчанный золотыми куполами.
Изменить размер текста:

На Кипре - храм в честь Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых, в земле Русской просиявших. В Санкт-Петербурге - храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, или Спас на Каменке. Впервые в истории в двух разных странах воздвигли два православных храма по одному проекту, причем руками одних и тех же мастеров. Оба появились по инициативе петербургского благотворителя, президента фонда «Созидающий мир» Вячеслава Заренкова.

Как родилась идея необычного «побратимства»? Чем похожи – и чем отличаются храмы в Петербурге и на Кипре? Как создавались интерьеры, мозаики, иконы, и почему два храма получили крыши разного цвета?

«Комсомолка» узнала, как строят храмы в ХХI веке и может ли «родство» архитектуры сделать ближе страны и людей.

Читать далее: спецпроект «Два храма – одна душа».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма
За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях
Новости 24
Три человека погибли в лобовом ДТП на Мурманском шоссе
Петербург возглавил топ-5 футбольных городов в России
Архитектурный проект «Хайпарка» ИТМО в Пушкине оценили в 63 миллиона рублей
На Среднеохтинском проспекте трамвай зацепил автобус и собрал огромную пробку
Маммана набил на спине льва в честь «Зенита» и Петербурга
Санкт-Петербург занял 198 место в рейтинге самых опасных городов мира
После ДТП на проспекте Просвещения, девушку-пешехода увезли на «скорой»
Доминик Тим выиграл теннисный турнир St. Petersburg Open 2018
В понедельник в Петербурге будет прохладно, пасмурно и с грозами
Масоны подали в суд на депутата Милонова
Трех приезжих из Алжира избили на Невском проспекте
На Синявинских высотах открыли памятник героическим сынам чеченского народа
На Обводном канале «БМВ» сбил шесть машин
На переходе молодая автоледи сбила двух женщин. Одна погибла
Под Приозерском овчарка друга семьи загрызла девятилетнюю девочку
«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 5:3
Итальянцы Берреттини и Фоньини стали победителями St. Petersburg оpen в парном разряде
Будни вернутся в Петербург с грозами и градом
Вандалы расписали стены Конюшенного ведомства
Ученица элитарной петербургской гимназии отравилась таблетками
У Политеха появилось граффити с портретом Капицы
На Луначарского пенсионера связали, избили и оставили без миллиона рублей