В Санкт-Петербурге и на Кипре появились храмы-близнецы

СЕГОДНЯ 12:28 2018-09-24T12:31:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кипре - храм в честь Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых, в земле Русской просиявших. В Санкт-Петербурге - храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, или Спас на Каменке. Впервые в истории в двух разных странах воздвигли два православных храма по одному проекту, причем руками одних и тех же мастеров. Оба появились по инициативе петербургского благотворителя, президента фонда «Созидающий мир» Вячеслава Заренкова.

Как родилась идея необычного «побратимства»? Чем похожи – и чем отличаются храмы в Петербурге и на Кипре? Как создавались интерьеры, мозаики, иконы, и почему два храма получили крыши разного цвета?

«Комсомолка» узнала, как строят храмы в ХХI веке и может ли «родство» архитектуры сделать ближе страны и людей.

Читать далее: спецпроект «Два храма – одна душа».