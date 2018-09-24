2018-09-24T13:00:29+03:00
Звезды

Алексей Учитель после «Матильды» планирует снять фильм о Цое, Шостаковиче и картину по книге Гузель Яхиной

О лидере группы «Кино» кино выйдет не раньше 2020 года
Алена ЧИЧИГИНА
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Алексей Учитель признался, что шумиха вокруг «Матильды» потрепала ему нервы.Алексей Учитель признался, что шумиха вокруг «Матильды» потрепала ему нервы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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КИНОФЕСТИВАЛЬ ПРЕМЬЕР

В черном одеянии спокойный неторопливый, рассудительный, кажется, его фамилия накладывает отпечаток на него самого. Знаменитый режиссер Алексей Учитель появился в пресс-зале кинотеатра «Великан парк» ровно в назначенное время, как по звонку к уроку. Создатель нашумевшей в прошлом году картины «Матильда» ответил на вопросы журналистов в рамках кинофестиваля «Послание человеку», где он являлся председателем.

- Нынешний 28-ой фестиваль особенный, такого не было никогда – у нас уникальные премьеры и не только документального кино, - рассказал Алексей Ефимович. – Например, фильм «Лоро» лично представил известный итальянский режиссер Паоло Соррентино или новинка от нашего петербургского кинематографиста Виктора Косаковского, который раньше самого Джеймса Кемерона применил технологию 96 кадра в картине «Акварель». Премьера прошла недавно на Венецианском кинофестивале, второй показ в мире – у нас на кинофестивале в Петербурге. Вообще, у нас много именитых гостей со всего мира, и что приятно, нам не отказывают. Хотя, конечно, тут главная приманка – самый красивый в мире город Санкт-Петербург.

ПРО ЦОЯ

Но больше всего вопросов к режиссеру было не о фестивале, а о его работах. В ближайшее время он собирается снять фильм о легенде русского рока лидере группы «Кино» Викторе Цое.

- Да, в мае будущего года приступаем к съемкам, - подтвердил Учитель. – Выпустим картину, скорее всего, в 2020 году, возможно, к годовщине смерти Вити. Для меня это очень важная история. Я Витю знал лично, снимал его в своих фильмах, мы дружили. Его гибель в той аварии под Латвией стала для меня шоком, как и для всех. Я тогда познакомился с водителем автобуса «Икарус», в которого врезался Витя. Эта авария полностью перевернула и его жизнь, что тогда творилось, не представляете. Простой работяга, который много лет просто крутил «баранку», вмиг стал объектом всеобщего внимания. Представляете, он ведь даже не знал, что за человек погиб в той легковушке? Меня эта история не отпускала 20 лет. Я решил, что водитель «Икаруса» и станет главным героем моего нового фильма-притчи о смерти Цоя. Никто не будет играть самого Виктора, его даже не будет в кадре, только гроб. Членов его семьи и самого водителя будут играть очень известные артисты, их имена пока раскрывать не могу.

Сценарий нового фильма был написан еще 7 лет назад, но в силу разных обстоятельств к его производству приступят только сейчас. В СМИ прошла информация, что у Учителя замедлился процесс работы над фильмом еще и из-за того, что не складывались отношения с сыном Виктора Цоя – Александром.

- Да, у нас есть некоторые разногласия, Саша прочитал сценарий и посчитал странным, что весь фильм его отец лежит в гробу, - ответил корреспонденту «КП»-Санкт-Петербург Алексей Ефимович. – Но таков сюжет картины. Мы расскажем о том, как родные и тот самый водитель автобуса Янис везут тело в Ленинград и все три дня находятся вместе. Я надеюсь, что мы все же придем к чему-то. Отношения уже налаживаются. Вот, к примеру, я специально пригласил Сашу и всю команду «Симфоническое «КИНО» на открытие кинофестиваля. Концерт получился невероятным, наши иностранные гости остались под впечатлением. Паоло Соррентино все время спрашивал: «Что это за композитор?», я посмеялся и пообещал дать ему послушать оригинал.

Режиссер также рассказал, что посмотрел вышедший в июне фильм «Лето» Кирилла Серебрянникова и он ему понравился.

- Говорю, совершенно искренне, - ответил Учитель. – Да, меня сначала передернуло, когда я увидел первый кадр с актером, играющим Цоя, но потом я привык и воспринимал его уже как персонажа. В этом и есть магия кино. Фильм мне понравился своей атмосферой, какой-то легкостью и светлыми нотами.

ПРО ШОСТАКОВИЧА

А следом режиссер Алексей Учитель планирует приступить к работе над фильмом о выдающемся советском композиторе Дмитрии Шостаковиче. Народный артист РФ уверен, что на сегодняшний день личность известного музыканта до конца не раскрыта. Он отметил, что давно «болеет» этим известным композитором.

- Один из самых сложных моментов на данный момент – найти сценариста, мы ищем уже около полутора лет как в России, так и за рубежом, но пока – ничего, - разводит руками мэтр. – Даже вели переговоры с английским писателем Джулианом Барнсом, который выпустил о композиторе книгу «Шум времени». Но литератор поставил условие: снимать фильм нужно только на английском языке. А это камень преткновения. По российским законам режиссер не может снимать фильм на иностранном языке, если в его создании задействованы бюджетные средства, как планируется в данном случае.

В планах у Учителя снять также картину по книге Гузель Яхиной «Дети мои». Его студия уже выкупила права. Сама Гузель, которая, кстати, по образованию, сценарист, тоже будет помогать в работе над фильмом.

ПРО «МАТИЛЬДУ»

Не могли спросить у Учителя про скандальный проект «Матильда». Как только прозвучало это название, режиссер тяжело вздохнул.

На большой экран нашумевшая картина Матильда вышла 26 октября 2017 года. Фото: кадр из фильма

На большой экран нашумевшая картина Матильда вышла 26 октября 2017 года.Фото: кадр из фильма

- Да, изрядно мне потрепала нервы вся эта шумиха, никак не ожидал я такого противостояния, - сказал создатель картины, вокруг которой разгорелся настоящий религиозный скандал. Напомним, режиссера обвинили в оскорблении чувств верующих за то, что он снял художественную картину о Николае II, причисленному к лику святых. – И сейчас еще есть отголоски, буквально пару недель назад уральский режиссер подал на нас в суд с требованием сжечь все копии и выплатить компенсацию в миллион рублей. Знаю, что его иск не приняли. Но у меня за год уже выработался иммунитет, считаю, что мы выбрали правильную тактику с моим адвокатом – спокойно и сдержанно отвечать на все выпады. Считаю, что запрещать картину – это крайняя мера.

ПРО СЫНА И ВЕЧНЫЙ СПОР БОЛЕЛЬЩИКОВ

Многие знают, что Алексей Ефимович играет в большой теннис и просто обожает футбол. Он ярый болельщик «Зенита» с многолетним стажем, им остается и после переезда из Санкт-Петербурга в Москву. А вот сын Илья в белокаменной поменял «религию».

- Помню, он еще подростком ходил с зенитовским шарфом на шее до тех пор, пока не побили, - смеется отец. – С футболом он, конечно, не завязал, но теперь болеет за «Спартак», мы с ним постоянно спорим из-за этого! Он даже фильм сейчас снимает про легенду красно-белых Эдуарда Стрельцова. Съемки уже завершаются, я хоть и выступаю как продюсер, стараюсь со своими советами не лезть к молодому режиссеру Илье Учителю. Сам проходил через это, ведь мой отец был известным документалистом. Не стоит вмешиваться, когда не надо. Да и потом, у него молодая команда, у всех горят глаза. В главной роли - суперзвезда Александр Петров. Знаете, оказывается, его отец отпустил в Москву поступать на актера только с тем условием, что он когда-нибудь сыграет Стрельцова. Так что я считаю, что это судьба, и проект обречен на успех!

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