В Петербурге открыли финал конкурса «Учитель года России 2018»

СЕГОДНЯ 20:25 2018-09-24T20:26:40+03:00

В этом году среди участников необычно много мужчин Фото: Олег ЗОЛОТО

За следующие две недели охотникам за хрустальным пеликаном предстоит провести уроки и мастер-классы, сдать проект и поболтать с министром

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Финал 29-го всероссийского конкурса «Учитель года» впервые открыли в Петербурге. На берега Невы съехались 85 лучших педагогов страны, победителей регионального этапа. В этом году среди участников, которые с годами становятся все моложе, необычно много мужчин.

– Больше в процентном соотношении никогда не было, – рассказывает главный редактор «Учительской газеты», одного из учредителей конкурса, Петр Положевец. – При этом из 31 абсолютного победителя за все 29 лет было лишь шесть победительниц. Видимо, мужчины проявляют в условиях конкурса свои качества воина, добытчика. Мужчины более агрессивны и амбициозны. В хорошем смысле, конечно.

ПЕСНЯ ОТ ИСТОРИКА

Темой года – а ее, к слову впервые выбрали автоматически из семнадцати вариантов – стала цитата французского писателя Эрнеста Легуве: «Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас».

Первое испытание, написание эссе «Я – учитель», провели заочно еще 14 августа. 20 сентября закончили принимать работы второго заочного задания, «Интернет-ресурс». А 24 сентября в Михайловском театре прошло торжественное открытие финала.

Церемония прошла в Михайловском театреФото: Олег ЗОЛОТО

За предстоящие две недели лучшим педагогам страны предстоит пройти два очных тура. Первый включает методические семинар и урок, по итогам которых выберут пятнадцать лауреатов. Второй тур – мастер-класс, классный час и образовательный проект – вычленит из них пять призеров. А после заключительного задания, «Разговор с министром», определится победитель.

Праздничную встречу учителей со всей России в зале Михайловского театре вели выпускники знаменитой гимназии №56, на базе которой проведут испытания, Стас Пьеха и Зара. Поблагодарить педагогов явились сами… достопримечательности Петербурга: в танце закружились Кунсткамера, Адмиралтейской, Казанский и другие символы культурной столицы.

Конкурсантов привествовали первые лица городаФото: Олег ЗОЛОТО

– Наш город впервые принимает столь высокий и представительный форум людей, которые посвятили свою жизнь замечательному делу просвещения наших детей, – сказал со сцены губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. – И приятно, что принимаем не просто так: мы заслужили эту возможность победой Ильи Демакова.

Обладатель хрустального пеликана 2017 года, историк лицея №116 Илья Демаков поздравил коллег. Неожиданно песней. Потому что талантливый педагог – он талантлив во всем.

ПЛОХОЙ УЧЕНИК

– Здесь собрались лидеры России по духу, характеру, знаниям, – обратился к участникам спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров. – Казалось бы, формы, методы и приемы учительского труда одни, а результат почему-то получается разный. Именно от педагогов зависит наше будущее.

Слова поддержки и благодарности претендентам на хрустального пеликана направила министр просвещения Ольга Васильева.

Победитель прошлого года поздравил коллег песнейФото: Олег ЗОЛОТО

– От труда учителей зависят судьбы целых поколений, – предала слова министра ее заместитель Татьяна Синюгина. – О достижениях наставника красноречивее говорят успехи его воспитанников. Поэтому удачи вам, учителя, и вашим ученикам.

Весь вечер в Михайловском не умолкали речи о важности педагога и об образе первой учительницы, который каждый из нас проносит через всю жизнь.

Ученики танцевали и пели для любимых учителейФото: Олег ЗОЛОТО

– Я не был хорошим учеником, это правда, – признался Стас Пьеха, обнимая свою классную руководительницу, которая вышла вручить ему цветы. – Но вы в меня верили, и эта вера помогла мне достичь того, что имею.

– В зале присутствует человек, который сформировал меня как личность, – прослезилась Зара и поклонилась Майе Борисовне Пильдес, председателю совета гимназии № 56.

«НЕ ТОЛЬКО ХЛЕБ, НО И СЛОВО»

В день открытия финального этапа конкурса даже выстрел орудий Петропавловки посвятили наставникам. Учителям предстоят не только напряженные испытания, но и обширная культурная программа. Петербург принял радушно.

– Мне кажется, мы ничего особенного не сделали, – улыбнулась председатель Комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева. – Наверно, так принимают все. Просто у нас город такой: даже побывать здесь – уже событие.

Зара поклонилась своей классной руководительницеФото: Олег ЗОЛОТО

За все 29 лет из 31 победителя четверо были с берегов Невы. Почему? Похоже, здесь научились раскрывать педагогические таланты

– Но еще важнее петербургский характер, которому могут позавидовать многие, – отметил Петр Положевец. – Суровая зима 1941-го. Холодно, голодно, на город падают бомбы. А учителя приходят в классы и продолжают учить детей. Потому что понимают: ребенка спасет не только хлеб, но и слово…

Участникам предстоит обширная культурная программаФото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, в любом конкурсе должен быть победитель. Но «охотники на пеликанов» съехались в Петербург, в первую очередь, чтобы поделиться опытом.

– Сейчас так много конкурсов. Каких только нет! – подчеркнула председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова. – Но «Учитель года» стал основоположником развития конкурсного движения в России. И его надо оберегать, как семейную реликвию.

Ведущие вечера - выпускники одной гимназииФото: Олег ЗОЛОТО

Победители прошлых лет без внимания не остаются: кто-то возглавил школу, кто-то теперь управляет системой образования своего региона.

– Но побеждает не один человек: это победа команды, – объяснила Жанна Воробьева. – Эту радость победы разделяет весь коллектив. Самооценка коллектива возрастает. А вместе с ней происходит взлет желания совершенствоваться и делиться с другими тем, что умеешь сам.

Каждый регион отправил за пеликаном своего лучшего педагогаФото: Олег ЗОЛОТО

К 3 октября хрустальный пеликан найдет себе новое гнездо. Но кто знает, авось он останется в Петербурге? За всю историю конкурса такое было дважды: в 1995 и 1996 годах победителями стали учителя из Рязани, а в 2012 и 2013 – учителя из Подмосковья.