Юлия Барановская об Андрее Аршавине: «Он осознанно не общается с детьми уже пять лет»

24 Сент. 22:42 2018-09-24T23:23:42+03:00

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Тема Андрея Аршавина и его брошенных детей от Юлии Барановской уже несколько месяцев не поднималась в прессе. С тех самых пор, как супруга футболиста Алиса закрыла свой аккаунт в "Инстаграме". Это на ее странице обычно велась война фанатов - сторонников нынешней спутницы Аршавина и защитников бывшей.

Но на этот раз повод порассуждать о том, какой Андрей отец, дала сама Барановская. На днях она приехала в родной Санкт-Петербург, чтобы презентовать свою книгу. "Все к лучшему - проверено мной" - так называются мемуары телеведущей и многодетной мамы.

- Тот же угол, только справа... Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгу на том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи. Или просто все в жизни ходит по кругу, - подписала Юлия фото в "Инстаграме". - Кто читал мою книгу, сразу поймет, о чем я.

baranovskaya_tv Родной город встретил вчера дождливой погодой , но люди , которые пришли на презентацию моей книги быстро согрели своим отношением ко мне

Поняли многие. Не только те, кто читал. Поняли по-своему. Одна из подписчиц предположила, что Барановская все еще любит Аршавина. Мол, и время-то не лечит, а только затягивает рану. Но нет. Юлия сразу ответила, что никакой любви не осталось. А есть благодарность за прожитые годы.

Другая подписчица уверена, что семья должна воссоединиться, и дети обязательно должны жить с мамой и папой: "Мужика и любовь всегда можно найти, а вот отца увы..."

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Тут Барановская не сдержалась и высказала все, что думает об отце своих детей, который, по ее словам, уже несколько лет не желает знать о троих наследниках ничего - от слова "совсем".

- Вы считаете, что можно называть "папой" человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений, - ответила телеведущая.

Отец, по словам Барановской, - это, прежде всего, "ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении".

Напомним, у Барановской и Аршавина есть трое совместных детей. Младший, Арсений, еще не родился, когда папа ушел из семьи. Сейчас Аршавин живет с женой Алисой, ее двумя детьми от первого брака и их общей дочкой Есеней.

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