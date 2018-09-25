2018-09-25T13:53:47+03:00
Общество

Отопительный сезон 2018 в Санкт-Петербурге может начаться раньше - до 30 сентября

Губернатор Санкт-Петербурга призвал коммунальщиков прислушаться к горожанам
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Отопительный сезон 2018 в Санкт-Петербурге: Отопление в квартирах горожан могут включить до 30 сентября.Отопительный сезон 2018 в Санкт-Петербурге: Отопление в квартирах горожан могут включить до 30 сентября.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В этом году теплое начало осени радовало жителей Северо-Запада намного дольше, чем обычно, поэтому городские власти не спешили включать батареи в жилых домах. Однако погода неожиданно сдала свои позиции, и горожан теперь волнует только один вопрос: когда в Санкт-Петербурге включат отопление?

Есть две новости: одна хорошая, одна не очень. Начнем с той, что не очень. Точную дату включения отопления в Петербурге назвать не может никто, она «плавающая». Хорошая – возможно, отопительный сезон 2018 в Санкт-Петербурге начнется раньше срока - батареи могут стать теплыми в квартирах петербуржцев до 30 сентября. Ориентироваться нужно на конец этой недели, потому что, по прогнозам синоптиков, именно в это время средняя температура воздуха не будет превышать 8 градусов по Цельсию. Этого достаточно, чтобы начать отопительный сезон.

Однако губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко намекнул, что отопление может появиться в домах горожан и раньше, если жители города будут жаловаться на холода.

- Если жалоб на холод в квартирах будет много – включайте отопление раньше, - распорядился губернатор.

Отметим, что периодическое протапливание квартир начали 24 сентября. С этого дня постепенно стали включать тепло в детских садах, школах, медицинских учреждениях и организациях социальной защиты.

Тестовые запуски тепла помогли понять, все ли готово к полноценному отопительному сезону.

КСТАТИ

Синоптики уверяют, что конец сентября – начало октября в Санкт-Петербурге будет прохладным и дождливым. Днем столбик термометра не будет подниматься выше +8…+12 градусов, а носить с собой зонт придется постоянно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Санкт-Петербурге к осени 2018 года насчитывается 23 028 жилых многоквартирных домов м 319 общежитий.

К зиме уже готовы 669 котельных и больше 50 тысяч километров тепловых сетей.

Теплоснабжающим организациям нужно успеть до 1 ноября сделать паспорта готовности объектов.

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