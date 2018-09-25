Читаешь СМС мужа? Пойдешь под суд! Депутат пригрозил уголовной ответственностью за взлом телефона супруга

СЕГОДНЯ 12:42 2018-09-25T13:56:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Банальное чтение СМС-переписки в телефоне мужа или жены теперь может закончиться уголовным делом. Если будет принята инициатива депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, то семейная жизнь россиян заиграет новыми красками.

Закон, по идее, должен разграничить такой тонкий момент, как доступ к вещам мужа или жены. Сколько супругов запрещают своим «половинкам» лезть в свой телефон, но мало кого этого останавливает. При этом депутат уверен, что напугать нарушителя сможет только угроза серьезного наказания. В интервью корреспонденту «КП-Петербург» парламентарий прокомментировал свой законопроект.

- Пока подобные ситуации регулирует административный кодекс, который предусматривает несерьезные штрафы. А в новом проекте заложена ответственность вплоть до уголовной, - подчеркнул депутат.

При этом сам факт правонарушения происходит в тот момент, когда человек вводит пароль на чужом устройстве, или же разблокирует гаджет другим способом, например через сканнер отпечатка пальца.

- Сейчас жена может приложить ваш палец к телефону, пока вы спите. И ничего ей за это не будет, но, в перспективе, такое деяние станет преступлением, которое будет караться даже исправительными работами, - заявил народный избранник.

Депутат уверен, что в современном обществе у каждого из супругов есть не только личные мобильные телефоны, но и многочисленные планшеты, ноутбуки и прочие гаджеты, которые могут хранить коммерческую, врачебную или иную тайну.

- Если, например, вы работаете врачом, то ваша жена, подозревая измену, может влезть в телефон или компьютер и прочитать интимные подробности о здоровье пациентки, узнать ее диагноз, - отметил Владимир Петров.

На вопрос, откуда взялась такая инициатива, депутат заверил, что «ноги растут» из обращения граждан.

- Это не личная проблема, у нас с супругой замечательные отношения, мы не ссоримся из-за телефонов, а вот другие люди ко мне приходят, - заверил законотворец.

Так, по словам Владимира Петрова, группа мужчин пожаловалась ему на то, что в современном обществе все зло идет от соцсетей и гаджетов. Жены без спроса залезают в телефоны и потом устраивают скандалы на ровном, или не очень ровном месте. Но все равно неприятно.

Новый законопроект априори делает гаджеты супругов недоступными. Чтобы воспользоваться запароленным планшетом мужа, жене придется получить от него письменное разрешение.

Что думают об инициативе депутата областного Заксобрания специалист по семейному праву и семейный психолог, узнал по телефону корреспондент «КП-Петербург».

- Если вещь куплена в браке, то она общая и оба супруга имеют право пользоваться гаджетом. Между мужем и женой не может быть ответственности за это, - уверен юрист Андрей Дмитриев. – Да и доказать нарушение будет практически невозможно. Если такой закон будет принят, то им смогут злоупотреблять при разводах, например, обвинять друг друга. Все это создаст дополнительные проблемы при разбирательствах. Пока у нас все работает и так, никаких дополнительных мер принимать не требуется.

Сомневается в необходимости новой законодательной инициативы и семейный психолог.

- Когда люди вступают в брак, они выбирают человека, от которого не имеют тайн. Этот закон ставит границу между мужем и женой, - считает Наталья Пунченко. – Да, читать чужие письма нехорошо, но человек слаб, он ревнует, хочет убедиться в верности супруга, а подозрение приводит только к конфликтам. В нашей практике такие проблемы встречаются довольно часто. И формальные, бумажные разрешения могут стать только лишним поводом для ссор и разводов.