2018-09-25T19:04:51+03:00
Звезды

Ушла из жизни артистка Александринского театра Людмила Любимова

Прощание с актрисой состоится 27 сентября
Анна ПОСЛЯНОВА
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Родному театру актриса отдала полвека. Фото: Александринский театрРодному театру актриса отдала полвека. Фото: Александринский театр
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Актриса театра и кино Людмила Любимова скончалась в Петербурге. Артистке было восемьдесят лет.

– Людмила Сергеева долго болела, – сообщают в Александринском театре. – Она ушла из жизни в ночь на 24 сентября.

Перед кончиной Людмила Сергеевна долго болела. Фото: Александринский театр

Перед кончиной Людмила Сергеевна долго болела. Фото: Александринский театр

Александринскому театру Людмила Сергеевна посвятила практически всю жизнь: ее приняли в труппу в далеком 1967 году. До этого выпускница «Щуки» три сезона играла в Московском ТЮЗе, затем работала в Театре драмы имени Тургенева в Орле и в Вильнюсском драмтеатре.

Первой ролью Любимовой в Александринке стала Госпожа Н. в спектакле Владимира Эренберга «Жизнь Сент-Экзюпери» – обаятельная, умная и энергичная француженка. За полвека Людмила Сергеевна предстала перед зрителями в более чем сорока разноплановых образах, от Арины из постановки «Бедность не порок» до Чиновницы «Двойника» Фокина.

Любимова сыграла четыре десятка разноплановых ролей. Фото: Александринский театр

Любимова сыграла четыре десятка разноплановых ролей. Фото: Александринский театр

Любимова выступала в массовых сценах спектаклей Фокина «Ксения. История любви» и «Гамлет». Есть в портфолио артистки и кинофильм «Живые и мертвые» Александра Столпера (1963) и сериала «Я лечу» (2008).

– Александринцы скорбят, – сообщают в театре. – Прощание состоится в Александринском театре в четверг, 27 сентября, в 11:00.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Людмилы Сергеевны

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