2018-09-26T12:00:16+03:00
Происшествия

Острый обед: Петербуржцу привезли шаверму с ножом внутри

Лезвие торчало посреди овощей и было бережно завернуто в лаваш
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
Поделиться:
Жителю Петербурга привезли шавершму с ножом внутри.Жителю Петербурга привезли шавершму с ножом внутри.
Изменить размер текста:

Это самое острое блюдо, которое мог попробовать житель Санкт-Петербурга Микаэл. Хорошо, что не попробовал!

Мужчина решил перекусить и заказал себе на обед шаверму. Блюдо доставили быстро, и Микаэл уже предвкушал, как сейчас надкусит хрустящий лаваш с овощами и мясом. Но кроме обычных ингридиентов внутри оказался и неприятный сюрприз в виде ножа!

- На втором-третьем укусе почувствовал лезвие на языке. Шокирован, но порезов нет. Каким-то чудом аккуратно ел, - написал растерянный Микаэл пост на своей странице в «Фейсбуке».

В комментариях тут же начались шутки про «продуктовый терроризм» и «остренькое», однако сам автор поста не намерен пускать все на самотек: в планах написать заявление в полицию и Роспотребнадзор. Сейчас как раз идут консультации с юристом.

- Каждый день заказывал еду через сервис доставки, периодически бывали мелкие косяки. Например, курьеры ехали больше, чем нужно, пару раз были вопросы к еде. Но такого, конечно, не было, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Петербург» герой.

Служба доставки отреагировала на ЧП через сутки. Ресторан, откуда привезли шаверму, отключили от сервиса, пока все не прояснится.

- Сам заказ был запечатанный, то есть дело не в курьере, - уверен Микаэл. - Я обратился в службу доставки с жалобой. Они принесли извинения и свели меня напрямую с руководителем ресторана.

Деньги за острое блюдо Микаэлю вернули. Но в тот день он так и остался без обеда.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
С 27 сентября памятник Николаю I начнут готовить к реставрации
Главный синоптик Петербурга рассказал о заморозках в городе и пообещал первое осеннее наводнение
Ночью в Петербурге горели четыре автомобиля
В больнице скончался гонщик, разбившийся на ралли «Санкт-Петербург»
Президент ФИФА Инфантино в письме поблагодарил Полтавченко за ЧМ-2018
Полтавченко уверен, что Петербург – один из самых безопасных городов в России
В среду в Петербурге ожидаются ливни и сильный ветер
Перепутала: В Санкт-Петербурге мать дала 3-летней девочке клофелин вместо антибиотика
МЧС предупреждает: В среду 26 сентября ветер в Петербурге разгонится до 23 метров в секунду
Дело о 25 миллионах невыплаченной зарплаты передали в суд
Петербург примет Международную регату больших учебных парусников в 2021 году
Товарищи с Северного Кавказа выпили и решили сбежать от долгов в Финляндию
Двое похитили два миллиона у РЖД