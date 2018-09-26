Острый обед: Петербуржцу привезли шаверму с ножом внутри

СЕГОДНЯ 11:55 2018-09-26T12:00:16+03:00

Лезвие торчало посреди овощей и было бережно завернуто в лаваш

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Это самое острое блюдо, которое мог попробовать житель Санкт-Петербурга Микаэл. Хорошо, что не попробовал!

Мужчина решил перекусить и заказал себе на обед шаверму. Блюдо доставили быстро, и Микаэл уже предвкушал, как сейчас надкусит хрустящий лаваш с овощами и мясом. Но кроме обычных ингридиентов внутри оказался и неприятный сюрприз в виде ножа!

- На втором-третьем укусе почувствовал лезвие на языке. Шокирован, но порезов нет. Каким-то чудом аккуратно ел, - написал растерянный Микаэл пост на своей странице в «Фейсбуке».

В комментариях тут же начались шутки про «продуктовый терроризм» и «остренькое», однако сам автор поста не намерен пускать все на самотек: в планах написать заявление в полицию и Роспотребнадзор. Сейчас как раз идут консультации с юристом.

- Каждый день заказывал еду через сервис доставки, периодически бывали мелкие косяки. Например, курьеры ехали больше, чем нужно, пару раз были вопросы к еде. Но такого, конечно, не было, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Петербург» герой.

Служба доставки отреагировала на ЧП через сутки. Ресторан, откуда привезли шаверму, отключили от сервиса, пока все не прояснится.

- Сам заказ был запечатанный, то есть дело не в курьере, - уверен Микаэл. - Я обратился в службу доставки с жалобой. Они принесли извинения и свели меня напрямую с руководителем ресторана.

Деньги за острое блюдо Микаэлю вернули. Но в тот день он так и остался без обеда.