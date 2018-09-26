Губернатор Ксения: Собчак не исключила, что будет баллотироваться на пост главы Петербурга

СЕГОДНЯ 17:04 2018-09-26T17:05:13+03:00

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НЕ ПОВТОРИТЬ СИТУАЦИЮ МОСКВЫ

Через год станет понятно, под чьим руководством Санкт-Петербург проживет ближайшие несколько лет. Выборы губернатора назначены на следующую осень. Они пройдут ориентировочно 8 сентября 2019 годв в единый день голосования.

Чьи фамилии горожане увидят в избирательном бюллетене, пока сказать сложно. Политический Петербург еще в раздумьях. Уже известно, что остаться на третий срок попытается ныне действующий губернатор Георгий Полтавченко. Не исключено, что при поддержке партии «Яблоко» пробиться в Смольный попытается оппозиционер Борис Вишневский.

А еще есть вероятность, что в битве за голоса петербуржцев примет участие Ксения Собчак. Об этом сама экс-кандидат в президенты РФ говорила на встрече со своими сторонниками в Петербурге и это же повторила на открытии столичного отделения «Партии перемен», в руководство которого она входит.

- Я не исключаю такой возможности, - цитируют Ксению Анатольевну РИА Новости. - Это зависит от каких-то наших партийных договоренностей, насколько это целесообразно. Потому что, например, в Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединенный оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко.

СОБЧАК И ПОГРЕШНОСТЬ

Напомним, в президентских выборах Ксению Собчак город на Неве поддержал и даже приятно удивил: если по стране она набрала 1,68%, то в Петербурге – 4,33%. Она стала третьей, обогнав даже такого политического мастодонта, как Владимир Жириновский. Так может быть шансы у нее есть, и вскоре у Северной столицы появится вторая женщина-губернатор в истории?

- Полагаю, что она наберет не более, чем погрешность – это 1,5-2 процента, - высказал «Комсомольской правде в Петербурге» свое мнение политолог Александр Конфисахор. – Да, сейчас все в эйфории от событий на региональных выборах: второй тур, неоднозначные победы и так далее. Но Петербург отличает от других регионов разумность и взвешенность. Я очень надеюсь, что у нас будут выбирать достойного кандидата, а не голосовать за кого угодно, лишь бы не за партию власти.

Эксперт убежден: политика для Ксении Анатольевны – не более, чем пиар, чтобы оставаться в тренде.

- Очень надеюсь, что политических перспектив у нее нет, - жестко говорит Конфисахор. – Политика – высший уровень персональной деятельности. Кухарка, конечно, может управлять государством, но не умея «политически» кухарить, она все это государство отравит. Я в принципе считаю, что спортсмены и звезды шоу-бизнеса в политике – это ее дискредитация.

ИМИДЖ, СЛОЖИВШИЙСЯ ГОДАМИ

С тем, что все это безусловный пиар согласен и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он, впрочем, дает более оптимистичный для Собчак прогноз.

- Если ее все-таки зарегистрируют, как кандидата, у нее будет проблема выхода во второй тур, - говорит Солонников. – Возможно, ей придется делить голоса с несколькими яркими оппозиционными кандидатами. Например, Оксаной Дмитриевой, Мариной Шишкиной, Сергеем Амосовым, Борисом Вишневским. Теми, кто успешно преодолеет муниципальный фильтр. Все они опытные политики со своим уже сформировавшимся электоратом. Целевая группа Собчак не столь большая. Это люди в возрасте 30-35 лет, которые – пока что – не самые активные избиратели. Ей нужно расширять электоральную базу, понимать, на кого она еще может работать. Но тогда ей придется серьезно менять имидж – а он у нее яркий, цельный, сформированный годами. Поломать его очень трудно. А с другой стороны, если она это сделает, то может потерять лицо в бизнесе. Ксения Анатольевна ведет очень сложную игру.

Но, если Собчак все-таки пройдет во второй тур, у нее, по мнению Солонникова, есть шансы. Именно за счет того, что она – номинальная оппозиция.

- По опыту нынешних выборов в регионах мы увидели, что у оппозиции есть шансы, - говорит политолог. – Те, кто были против власти в первом туре, объединятся вокруг одного оппозиционера и тогда он может победить.

ВОПРОС РЕБРОМ

Поможет ли Ксении Собчак на выборах в Петербурге фамилия?

- Пока что люди, которые позитивно относились к Собчаку, не связывают его с дочерью, - говорит Дмитрий Солонников. – Да, его память имеет определенную поддержку и на этом можно было бы играть. Но, повторюсь, те, кто были «за» Анатолия Собчака, не воспринимают Ксению, как его политическую наследницу. И условный электорат его памяти – это не ее электорат. Возможно, заброшен пробный камень, но этого недостаточно.

КСТАТИ

Как пройти фильтр?

Дмитрий Солонников уверен: Собчак в любом случае будет либо кандидатом, договорившимся с правящей партией, либо кандидатом федерального центра. Иначе – до выборов ее не допустят.

- Основная проблема для нее и все кандидатов кроме тех, кто от «Единой России», это прохождение муниципального фильтра, - объясняет политолог. – Муниципальных депутатов партии власти – абсолютное большинство. Значит в Петербурге его можно пройти только договорившись и что-то пообещав – например, делать «правильные» заявления, вести себя так, как выгодно партии власти, плавно проиграть, и.т.д. Но Собчак вряд ли будет обещать такое. Альтернативный вариант – звонок из федерального центра, и депутаты сделают то, что им скажут. Но тогда, понятно, каким кандидатом она будет.