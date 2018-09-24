«Петербургтеплоэнерго» стало победителем престижного конкурса

24 Сент. 10:00 2018-09-26T11:43:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В знаменитом романе «Золотой теленок» есть такой эпизод. Один из обитателей коммунальной квартиры Васисуалий Лоханкин, находящийся под влиянием душевных потрясений, регулярно забывал тушить свет в туалете, за что и был выпорот другими жильцами. При этом один из участников экзекуции, бывший камергер двора его императорского величества Митрич, произнес сакраментальную фразу: «Мы не буржуи электрическую энергию зря жечь».

По иронии судьбы об экономии электрической, а также тепловой энергии в нашей стране начали задумываться лишь с переходом к рыночным отношениям. В советские времена казалось, что в огромном государстве природные ресурсы неисчерпаемы, а потому заботиться об экономии не нужно. Жизнь показала, что это далеко не так.

#ВМЕСТЕЯРЧЕ

Сейчас уже и рядовые граждане, и домохозяйства, и промышленные предприятия все чаще задумываются о том, чтобы по возможности меньше потреблять электрическую и тепловую энергию.

В первом полугодии 2018-го в Петербурге проходил конкурс реализованных проектов в области энергосбережения и энергоэффективности - составляющая часть уже традиционного Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. После завершения конкурса специальная комиссия подвела итоги и определила шестнадцать победителей в десяти номинациях.

Церемония награждения проходила на стрелке Васильевского острова. Среди победителей был и проект компании «Петербургтеплоэнерго», дочернего предприятия «Газпром теплоэнерго», под названием «Технология частотного регулирования работы двигателя вентилятора модулируемых горелок». Его признали лучшим в номинации «Лидер внедрения наилучших доступных технологий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности». Из рук председателя городского Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрея Бондарчука награду - диплом и статуэтку - получил генеральный директор «Петербургтеплоэнерго» Андрей Сухарев.

На предприятии выпустили «Книгу профессий» об особенностях труда в энергетической сфере.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЭФФЕКТИВНАЯ ГОРЕЛКА

В чем суть разработки специалистов? Известно, что одним из главных элементов котельной является горелка. Она работает в модулируемом режиме, вырабатывая необходимую мощность в зависимости от текущей потребности тепла. Регулирование мощности происходит за счет изменения количества газового топлива и воздуха, смешение которых происходит в горелочном устройстве. При этом электродвигатель вентилятора горелки работает с постоянной максимальной нагрузкой, а количество необходимого воздуха изменяется при помощи воздушной заслонки.

Инженеры «Петербургтеплоэнерго» предложили другой путь: заслонка остается полностью открытой, а электродвигатель вентилятора оснащается преобразователем частоты, при помощи которого изменяется скорость его вращения.

- В результате мы улучшаем экономические показатели горелки в части снижения потребления электрической энергии на двадцать процентов, - говорит заместитель главного инженера «Петербургтеплоэнерго» Александр Елисеев. - Кроме того, улучшаются показатели надежности и увеличивается срок службы электродвигателя и горелки.

Добавим, что это техническое решение согласовано с заводом-изготовителем горелок Oilon.

ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ

Другое мероприятие фестиваля #ВместеЯрче, в котором участвовали сотрудники «Газпром теплоэнерго» и «Петербургтеплоэнерго», несколькими днями ранее состоялось в Киришах. Энергетики познакомили участников с машиной технического обслуживания блок-модульных котельных, рассказали о применяемых на предприятии инновационных и энергоэффективных технологиях. Гости фестиваля узнали также о самых востребованных специальностях в теплоэнергетике. Рассказ об особенностях труда в энергетической сфере дополнила презентация - выпущенная на предприятии «Книга профессий».

Сам выход этой книги свидетельствует о том, что на «Петербургтеплоэнерго» ждут увлеченных инженерным делом мотивированных специалистов, которые не будут «отбывать время» на рабочих местах. К слову, сегодня на предприятии трудятся 1655 человек по 35 специальностям. Большинство имеет высшее техническое образование.

Для подростков на фестивале провели тестирование, которое поможет им определиться с будущей работой.Фото: Олег ЗОЛОТО

В день, когда подводились итоги конкурса, специалисты «Петербургтеплоэнерго» и «Газпром теплоэнерго» в Петербурге рассказали старшеклассникам и студентам младших курсов нескольких вузов о работе предприятия, а также провели тестирование. Молодые люди могли узнать, к какому роду деятельности у них есть наклонности.

- Тестирование показало, что я имею склонность к профессиям, связанным с техникой, - сказал корреспонденту «Комсомолки» студент Университета промышленных технологий и дизайна Григорий Лашин. - Моя специальность - «теплоэнергетика и теплотехника». Я сделал выбор в ее пользу, будучи школьником, и полагаю, что не ошибся.

СПРАВКА

АО «Газпром теплоэнерго» - теплоэнергетический холдинг. Компания объединяет 28 дочерних региональных предприятий в 22 регионах России. Общество является крупным российским инвестором в малую теплоэнергетику.