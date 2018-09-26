2018-09-26T11:07:07+03:00
Здоровье

Поможет ли зеленый чай стать стройнее?

Диетологи рассказали, как сделать чаепитие не только приятным, но и полезным для здоровья и фигуры.
Оксана Никулина
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Уже после недели «чайной» диеты можно ощутить, прилив энергии и хорошего настроения.Уже после недели «чайной» диеты можно ощутить, прилив энергии и хорошего настроения.
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Роль чая в борьбе с лишними килограммами то и дело становится предметом жарких споров в дамских компаниях. Правда ли, что зеленый чай помогает похудеть? Сколько его можно выпивать в сутки? А что, если подсластить чаепитие? С помощью специалистов попробуем ответить на эти и другие вопросы.

Какой чай лучше всего подходит для похудения?

На самом деле и зеленый, и черный чай получают из одного и того же растения – китайской камелии. Отличаются они лишь способом обработки чайных листьев, поэтому разнятся свойства продукта. Если говорить о похудении, то лучше всего подходит именно зеленый чай. Во-первых, он помогает ускорить метаболизм (калории сгорают быстрее), во-вторых, обладает мягким мочегонным эффектом, а, значит, способствует выведению лишней жидкости из организма.

«Если в зеленый чай добавить немного нежирного молока, то мочегонный эффект значительно усилится и жидкости будет выводиться больше. Это способствует похудению и служит профилактикой против отеков ног», - рассказывает диетолог, консультант по здоровому питанию Лариса Крестьянинова.

А еще в чае содержаться полифенолы – они помогают усилить теплообмен в организме за счет переработки отложенных жиров. Кроме того, зеленый чай помогает притупить чувство голода, уменьшая риск съесть лишнее или вредное. Разумеется, полезными свойствами будет обладать только качественный продукт проверенных производителей: например, зеленый чай Oriental Sencha из коллекции Lipton Green Tea.

На самом деле и зеленый, и черный чай получают из одного и того же растения – китайской камелии.

На самом деле и зеленый, и черный чай получают из одного и того же растения – китайской камелии.

Сколько чая можно пить?

Исследования, проведенные доцентом науки о продуктах питания Университета штата Пенсильвания Джошуа Ламбертом, показали, что если выпивать 3-6 чашек зеленого чая в день, то количество сожженных калорий увеличится примерно на 45%. Чтобы притупить чувство голода, достаточно за полчаса до еды выпивать чашку зеленого чая. Тогда обед или ужин можно сделать более легким.

«Главное, не пить только один чай, - рассказывает врач-терапевт Игорь Рогожин. – В разумных количествах чай тонизирует, а вот его избыток может вызвать неприятные ощущения. Все хорошо в меру».

Если выпивать 3-6 чашек зеленого чая в день, то количество сожженных калорий увеличится, утверждают ученые.

Если выпивать 3-6 чашек зеленого чая в день, то количество сожженных калорий увеличится, утверждают ученые.

Листовой или в пакетиках?

Заварить в чашке пакетик гораздо быстрее и проще, чем листовой чай в чайнике. Но сохранится ли при этом польза напитка? Если вы покупаете качественный чай известной марки, например, Lipton, можете быть спокойны: единственное различие между листовым и пакетированным чаем у этого производителя– размер чаинок. Просто при пакетировании чайный лист измельчается для того, чтобы он быстрее заваривался в кружке. А все полезные свойства при мелкой нарезке сохраняются.

Сколько килограмм можно скинуть?

Несмотря на то, что зеленый чай может ускорить метаболизм и сжигание жира, сильно похудеть с его помощью у вас вряд ли получится. Однако в сочетании с другими методами – правильным питанием, физической активностью, примерно за месяц можно похудеть в среднем на 4-5 кг. Зато гораздо раньше – уже через неделю можно ощутить, прилив энергии и хорошего настроения.

«Насколько удачным будет похудение, зависит от ваших индивидуальных особенностей, образа жизни и того, насколько часто вы позволяете себе расслабиться. Один чай точно не поможет, здесь важен комплексный подход», - предупреждает Лариса Крестьянинова.

Насколько удачным будет похудение, зависит от ваших индивидуальных особенностей

Насколько удачным будет похудение, зависит от ваших индивидуальных особенностей

Но как же быть тем, кто не может жить без сладкого? Можно добавить в чуть остывший зеленый чай ложку меда. Вреда фигуре это не принесет, зато укрепит общее состояние иммунной системы.

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