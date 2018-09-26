Поможет ли зеленый чай стать стройнее?

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-26T11:07:07+03:00

Диетологи рассказали, как сделать чаепитие не только приятным, но и полезным для здоровья и фигуры.

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Роль чая в борьбе с лишними килограммами то и дело становится предметом жарких споров в дамских компаниях. Правда ли, что зеленый чай помогает похудеть? Сколько его можно выпивать в сутки? А что, если подсластить чаепитие? С помощью специалистов попробуем ответить на эти и другие вопросы.

Какой чай лучше всего подходит для похудения?

На самом деле и зеленый, и черный чай получают из одного и того же растения – китайской камелии. Отличаются они лишь способом обработки чайных листьев, поэтому разнятся свойства продукта. Если говорить о похудении, то лучше всего подходит именно зеленый чай. Во-первых, он помогает ускорить метаболизм (калории сгорают быстрее), во-вторых, обладает мягким мочегонным эффектом, а, значит, способствует выведению лишней жидкости из организма.

«Если в зеленый чай добавить немного нежирного молока, то мочегонный эффект значительно усилится и жидкости будет выводиться больше. Это способствует похудению и служит профилактикой против отеков ног», - рассказывает диетолог, консультант по здоровому питанию Лариса Крестьянинова.

А еще в чае содержаться полифенолы – они помогают усилить теплообмен в организме за счет переработки отложенных жиров. Кроме того, зеленый чай помогает притупить чувство голода, уменьшая риск съесть лишнее или вредное. Разумеется, полезными свойствами будет обладать только качественный продукт проверенных производителей: например, зеленый чай Oriental Sencha из коллекции Lipton Green Tea.

На самом деле и зеленый, и черный чай получают из одного и того же растения – китайской камелии.

Сколько чая можно пить?

Исследования, проведенные доцентом науки о продуктах питания Университета штата Пенсильвания Джошуа Ламбертом, показали, что если выпивать 3-6 чашек зеленого чая в день, то количество сожженных калорий увеличится примерно на 45%. Чтобы притупить чувство голода, достаточно за полчаса до еды выпивать чашку зеленого чая. Тогда обед или ужин можно сделать более легким.

«Главное, не пить только один чай, - рассказывает врач-терапевт Игорь Рогожин. – В разумных количествах чай тонизирует, а вот его избыток может вызвать неприятные ощущения. Все хорошо в меру».

Если выпивать 3-6 чашек зеленого чая в день, то количество сожженных калорий увеличится, утверждают ученые.

Листовой или в пакетиках?

Заварить в чашке пакетик гораздо быстрее и проще, чем листовой чай в чайнике. Но сохранится ли при этом польза напитка? Если вы покупаете качественный чай известной марки, например, Lipton, можете быть спокойны: единственное различие между листовым и пакетированным чаем у этого производителя– размер чаинок. Просто при пакетировании чайный лист измельчается для того, чтобы он быстрее заваривался в кружке. А все полезные свойства при мелкой нарезке сохраняются.

Сколько килограмм можно скинуть?

Несмотря на то, что зеленый чай может ускорить метаболизм и сжигание жира, сильно похудеть с его помощью у вас вряд ли получится. Однако в сочетании с другими методами – правильным питанием, физической активностью, примерно за месяц можно похудеть в среднем на 4-5 кг. Зато гораздо раньше – уже через неделю можно ощутить, прилив энергии и хорошего настроения.

«Насколько удачным будет похудение, зависит от ваших индивидуальных особенностей, образа жизни и того, насколько часто вы позволяете себе расслабиться. Один чай точно не поможет, здесь важен комплексный подход», - предупреждает Лариса Крестьянинова.

Насколько удачным будет похудение, зависит от ваших индивидуальных особенностей

Но как же быть тем, кто не может жить без сладкого? Можно добавить в чуть остывший зеленый чай ложку меда. Вреда фигуре это не принесет, зато укрепит общее состояние иммунной системы.