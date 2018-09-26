2018-09-26T17:57:37+03:00
Общество

Угроза наводнения в Санкт-Петербурга минует к середине ночи 27 сентября

До четырех утра затворы защитных сооружений будут закрыты, чтобы не дать воде из Невы столкнуться с водой из Финского залива
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Обычный прохожий заметит наводнение разве что гуляя по набережной, если будет разглядывать гранитные ступени, покрытые водой больше, чем обычно.Обычный прохожий заметит наводнение разве что гуляя по набережной, если будет разглядывать гранитные ступени, покрытые водой больше, чем обычно.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Санкт-Петербурге 26 сентября поднялся уровень воды в Неве, поэтому затворы Комплекса защитных сооружений закрыли. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Петербург» синоптик Юрий Куткевич, это поможет минимизировать угрозу так называемого «опасного наводнения», когда ветер гонит воду из Финского залива и Невской губы навстречу воде, которую несет Нева, причем происходит это при сильном западном или юго-западном ветре.

Пик опасности придется на период с десяти часов вечера до полуночи 26 сентября, однако угроза наводнения сохранится примерно до четырех часов утра 27 сентября. Именно в это время планируют открыть створки КЗС.

- На данным момент прогнозируется подъем уровня воды до 190 сантиметров. Сейчас у Горного института уровень воды составляет в районе 105-106 сантиметров. Пока увеличение уровня воды временно прекратилось, - объяснил Юрия Арсеньевич.

По его словам, ветер сохранится сегодня ночью. Он будет менять направление к западному и северо-западному с порывами до 15-20 метров в секунду.

- Это связано с южной частью циклона, - пояснил синоптик. - Сам циклон находится на севере Скандинавского полуострова. В связи с активными атмосферными фронтами дожди продолжатся до глубокой ночи. Завтра они будут кратковременными и не такими сильными, - заключил Юрий Куткевич.

Он успокоил горожан, ведь закрытые створки надежно защищают от негативных последствий наводнения. Обычный прохожий заметит его разве что гуляя по набережной, если будет разглядывать гранитные ступени, покрытые водой больше, чем обычно.

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