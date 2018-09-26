В 1/8 финала Кубка России зенитовцы встретятся с «Ростовом»

СЕГОДНЯ 21:13 2018-09-26T21:16:16+03:00

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Победив сегодня в гостях со счетом 4:0 «Волгарь», футболисты «Зенита» вышли в 1/8 финала Кубка России.

Этот результат абсолютно закономерен: все-таки «Зенит» сейчас лидирует в турнире премьер-лиги, а «Волгарь» представляет третий по силе российский дивизион – Профессиональную футбольную лигу. Хозяева поля очень старались, но по большому счету ничего противопоставить гостям не смогли. Опасные моменты у ворот гостей возникали крайне редко.

Учитывая напряженный график петербургской команды, главный тренер Сергей Семак дал сегодня отдохнуть нескольким ведущим игрокам. Остались дома вратарь Андрей Лунев, защитник Бранислав Иванович, полузащитники Далер Кузяев и Леандро Паредес, нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси. Зато с первых минут на поле, в частности, вышли практически не имеющей в этом сезоне игровой практики защитник Евгений Чернов, потерявший сейчас место в основном составе другой защитник Миха Мевля, а также, можно сказать, пока игрок замены полузащитник Магомед Оздоев. Место в воротах занял Михаил Кержаков, который в свое время защищал цвета «Волгаря». И впервые в стартовый состав был включен новобранец «Зенита» полузащитник Клаудио Маркизо, который очень уверенно провел весь матч, показав свой высокий уровень.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше Кубка России на этой же стадии борьбы зенитовцы уступили переехавшему минувшим летом в Сочи петербургскому «Динамо». Тогда сине-бело-голубые явно недооценили соперника. Сегодня наши земляки со всей серьезной подошли к встрече с представителем низшего дивизиона. О каком-то недонастрое не могло быть и речи.

Уже на 8-й минуте ветеран и капитан «Зенита» Александр Анюков открыл счет. И в дальнейшем зенитовцы полностью контролировали ситуацию на поле. А когда в конце первого тайма Роберт Мак, получив пас от совершившего стремительный рейд по левому флангу Евгения Чернова, вонзил мяч в сетку – 2:0, стало окончательно понятно, что игра сделана.

В начале второго тайма хозяева пытались переломить ход борьбы. Но не забили, а вскоре и пропустили мяч в свои ворота: отличился Антон Заболотный, тоже когда-то игравший за «Волгарь».

В середине тайма тренерский штаб «Зенита» выпустил на поле защитника Эмануэля Мамману и нападающего Александра Кокорина, которые восстанавливаются после травм. И Кокорин, пропустивший более полугода, забил четвертый мяч, поставив точку в этом матче. Очень важный для Александра гол!

- Хорошая игра, понравился настрой, - подвел итоги встречи главный тренер «Зенита».

В 1/8 финала зенитовцы встретятся с клубом «Ростов», который сегодня с таким же счетом 4:0 разгромил «Сызрань-2003».