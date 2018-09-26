2018-09-26T21:16:16+03:00
Спорт

В 1/8 финала Кубка России зенитовцы встретятся с «Ростовом»

На предыдущей стадии розыгрыша петербуржцы разгромили астраханский «Волгарь»
Давид ГЕНКИН
Поделиться:
Александр Кокорин вновь забивает за "Зенит". Фото: tsargrad.tvАлександр Кокорин вновь забивает за "Зенит". Фото: tsargrad.tv
Изменить размер текста:

Победив сегодня в гостях со счетом 4:0 «Волгарь», футболисты «Зенита» вышли в 1/8 финала Кубка России.

Этот результат абсолютно закономерен: все-таки «Зенит» сейчас лидирует в турнире премьер-лиги, а «Волгарь» представляет третий по силе российский дивизион – Профессиональную футбольную лигу. Хозяева поля очень старались, но по большому счету ничего противопоставить гостям не смогли. Опасные моменты у ворот гостей возникали крайне редко.

Учитывая напряженный график петербургской команды, главный тренер Сергей Семак дал сегодня отдохнуть нескольким ведущим игрокам. Остались дома вратарь Андрей Лунев, защитник Бранислав Иванович, полузащитники Далер Кузяев и Леандро Паредес, нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси. Зато с первых минут на поле, в частности, вышли практически не имеющей в этом сезоне игровой практики защитник Евгений Чернов, потерявший сейчас место в основном составе другой защитник Миха Мевля, а также, можно сказать, пока игрок замены полузащитник Магомед Оздоев. Место в воротах занял Михаил Кержаков, который в свое время защищал цвета «Волгаря». И впервые в стартовый состав был включен новобранец «Зенита» полузащитник Клаудио Маркизо, который очень уверенно провел весь матч, показав свой высокий уровень.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше Кубка России на этой же стадии борьбы зенитовцы уступили переехавшему минувшим летом в Сочи петербургскому «Динамо». Тогда сине-бело-голубые явно недооценили соперника. Сегодня наши земляки со всей серьезной подошли к встрече с представителем низшего дивизиона. О каком-то недонастрое не могло быть и речи.

Уже на 8-й минуте ветеран и капитан «Зенита» Александр Анюков открыл счет. И в дальнейшем зенитовцы полностью контролировали ситуацию на поле. А когда в конце первого тайма Роберт Мак, получив пас от совершившего стремительный рейд по левому флангу Евгения Чернова, вонзил мяч в сетку – 2:0, стало окончательно понятно, что игра сделана.

В начале второго тайма хозяева пытались переломить ход борьбы. Но не забили, а вскоре и пропустили мяч в свои ворота: отличился Антон Заболотный, тоже когда-то игравший за «Волгарь».

В середине тайма тренерский штаб «Зенита» выпустил на поле защитника Эмануэля Мамману и нападающего Александра Кокорина, которые восстанавливаются после травм. И Кокорин, пропустивший более полугода, забил четвертый мяч, поставив точку в этом матче. Очень важный для Александра гол!

- Хорошая игра, понравился настрой, - подвел итоги встречи главный тренер «Зенита».

В 1/8 финала зенитовцы встретятся с клубом «Ростов», который сегодня с таким же счетом 4:0 разгромил «Сызрань-2003».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Утром 27 сентября на трассу "Кола" не пустят машины и поезда
В Санкт-Петербурге ищут девочку с татуировкой розы и черепа
«Пионерскую» проверяли почти полтора часа
В Курортном районе ураган валит деревья
Вечером в среду Петербург встал в девятибалльных пробках
В Кронштадте демонтировали Доковый мост XIX века для реставрации
Линию скоростного трамвая от станции «Южная» до Колпино могут спроектировать раньше срока
Сто тысяч рублей заплатит управляющая компания дома Арнгольда за смену окон
На улице Дыбенко в Санкт-Петербурге погиб строитель
Сотрудники гипермаркета приняли роды у покупательницы
Русскому музею передали картину Алексея Саврасова, которую изъяли у контрабандиста
По востоку от Финского залива объявлено штормовое предупреждение
Депутаты ЗакСа потребовали от Полтавченко объяснить возможную передачу Конюшенного ведомства в частные руки
Депутаты предлагают ввести штраф для гадалок и попрошаек в метро
Три человека пострадали в ДТП с автобусом Таллин-Петербург
Губернатор поздравил Олега Басилашвили с 84-летием
С 27 сентября памятник Николаю I начнут готовить к реставрации
Главный синоптик Петербурга рассказал о заморозках в городе и пообещал первое осеннее наводнение
Ночью в Петербурге горели четыре автомобиля
В больнице скончался гонщик, разбившийся на ралли «Санкт-Петербург»
Президент ФИФА Инфантино в письме поблагодарил Полтавченко за ЧМ-2018
Полтавченко уверен, что Петербург – один из самых безопасных городов в России
В среду в Петербурге ожидаются ливни и сильный ветер
Перепутала: В Санкт-Петербурге мать дала 3-летней девочке клофелин вместо антибиотика
МЧС предупреждает: В среду 26 сентября ветер в Петербурге разгонится до 23 метров в секунду
Дело о 25 миллионах невыплаченной зарплаты передали в суд
Петербург примет Международную регату больших учебных парусников в 2021 году
Товарищи с Северного Кавказа выпили и решили сбежать от долгов в Финляндию
Двое похитили два миллиона у РЖД