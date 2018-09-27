2018-09-27T15:20:30+03:00
Общество

Вскрытие покажет: специалисты приступают к обследованию памятника Николаю I в центре Петербурга

Монумент ни разу серьезно не реставрировали за 159 лет
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Реставрация памятника Николаю I может продлиться три года.Реставрация памятника Николаю I может продлиться три года.Фото: Артем Килькин
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Скоро Исаакиевскую площадь в центре Петербурга покроют строительные леса. Это будут не просто деревянные настилы, скрепленные между собой, а массивная конструкция из восьми консолей высотой в 20 метров. Они окружат 16-метровую скульптуру Николая I на коне, чтобы не дать ей упасть, уберегут от разрушения и помогут сохранить благоприятный уровень влажности и температуры.

Монумент, посвященный императору, ни разу серьезно не реставрировали за 159 лет существования. Сейчас и пьедестал, и саму статую покрывает сетка трещин. Последние работы были чисто косметическими и их проводили в 80-х годах.

- Памятник находится в очень плохом состоянии: мраморная облицовка, на которой расположены буквы, вся в трещинах, - рассказал председатель КГИОП Сергей Макаров. – Сейчас мы готовы приступить к полноценной реставрации. Леса нужны, чтобы провести его полноценное обследование, посмотреть, в каком состоянии находятся внутренние конструкции.

По итогам этого исследования, на которое выделили 26,9 миллионов рублей, решат, нужно ли везти памятник в мастерские или можно поработать с ним прямо на площади.

- Пока памятник будет стоять на своем месте, никто его никуда не будет перемещать. Только во время обследования будет понятно, что внутри. Мы узнаем, какие чудеса нам заложили Монферран (скульптор, который возвел памятник, - Ред.), - заметил Сергей Макаров.

Сколько продлится реставрация памятника Николаю I, тоже неизвестно. Но специалисты уверены, что не меньше трех лет. Точный ответ по срокам можно будет дать только после обследования и создания проекта.

- Все, что невозможно сохранить, будет воссоздано из аутентичных материалов. Если придется заменить растрескавшийся мрамор новым, будем менять на новый. Все, что можно будет склеить и поставить на место, склеят и поставят на место, - заявил председатель КГИОП.

Памятник находится в очень плохом состоянии: мраморная облицовка, на которой расположены буквы, вся в трещинах. Фото: Артем Килькин

Памятник находится в очень плохом состоянии: мраморная облицовка, на которой расположены буквы, вся в трещинах.Фото: Артем Килькин

Сергей Макаров пообещал, что это не будет скучной процедурой реставрации, которая проходит за забором, скрытая от глаз посторонних.

- Поскольку памятник уникальный, мы хотим сделать из его реставрации процесс, который можно показать людям. У нас пара креативных идей по поводу того, как оформить это место на время работ, потому что действительно горожане будут интересоваться тем, что здесь происходит.

Уже известно, что леса закроют баннером. Его повесят к концу октября, а консоли начнут монтировать, когда отменят штормовое предупреждение.

Вместе с памятником отреставрируют и четыре фонаря, которые находятся вокруг постамента. На это потратят 23,9 миллиона рублей.

КСТАТИ

На Исаакиевской площади работают артисты, изображающие Петра I и Екатерину II. Каждый день к ним, чтобы сделать снимок, подходят сотни туристов. Куда же денутся император с императрицей с этого хлебного местечка?

- Мы знаем, что со дня на день начнется реставрация и площадь закроют, но с руководством на эту тему не разговаривали. Артисты нашего театра работают здесь, около «Медного всадника» и фонтана Адмиралтейства. Куда мы переместимся потом, неизвестно, - рассказал артист по имени Михаил.

СПРАВКА «КП»

Памятник императору Николаю I открыли в 1859 году. Его высота – 16 метров, из которых 6 – статуя, 10 – постамент.

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