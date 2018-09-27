2018-09-27T16:55:40+03:00
Спорт

Роман Ротенберг: Петербург готов принять чемпионат мира-2023 по хоккею на высшем уровне

К этому времени в городе построят новую арену
Давид ГЕНКИНЕлена БЕЗГОДОВА
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Чемпионат мира по хоккею 2023 пройдет в Петербурге.Чемпионат мира по хоккею 2023 пройдет в Петербурге.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня стало известно, что через пять лет - в 2023 году - Санкт-Петербург примет чемпионат мира по хоккею. Эту информацию «КП-Петербург» подтвердил первый вице-президент Федерации хоккея России и вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг.

- Федерации договорились между собой о том, что чемпионат мира в 2023 году пройдет в Петербурге, в 2024 году в Чехии, в 2025 – в Швеции, - пояснил «КП-Петербург» Роман Борисович.

В скором времени, по словам спортивного функционера, начнутся работы по строительству новой арены, которая сможет принять 22 500 зрителей. Мультифункциональный стадион построят недалеко от Парка Победы.

- В целом Петербург готов на высшем уровне принять чемпионат, - заключил Ротенберг.

Роман Ротенберг подтвердил, что в 2023 году чемпионат мира по хоккею примет Санкт-Петербург. Фото: Александр ГЛУЗ

Роман Ротенберг подтвердил, что в 2023 году чемпионат мира по хоккею примет Санкт-Петербург.Фото: Александр ГЛУЗ

Отметим, Санкт-Петербург дважды принимал чемпионат мира по хоккею: в 2000 и 2016 (совместно с Москвой) годах. Сейчас в Северной столице есть две арены, где можно принимать хоккейные матчи: СК "Юбилейный" (вместимость 6 300 болельщиков) и СКК "Ледовый дворец" (12 300 зрителей).

КОМПЕТЕНТНО

Хоккейный эксперт Андрей Шестаков:

- Я очень рад, что Международная федерация приняла такое решение. Чемпионат мира по хоккею в 2023 году, не вызывает сомнения, пройдет в Петербурге на высоком уровне и будет способствовать дальнейшему росту популярности этого вида спорта не только в Северной столице, да и во всей России. Поединки турнира состояться на новой, пока не существующей, арене. Уже объявлено, что будет реконструирован спортивно-концертный комплекс. Напомним, его построили 1980 году, к московской Олимпиаде.

Правда, возникает такой вопрос. Нужна ли Петербургу столь большая арена? Будет ли она заполняться зрителями?

- Вспомните, когда «Зенит» играл на «Петровском» этот маловместистительный для пятимиллионного города стадион редко заполнялся до отказа, - продолжает Андрей Шестаков. – А после того, как сдали «Санкт-Петербург», посещаемость матчей «Зенита» возросла в два и более раза.

Кстати, когда в 2015 году СКА впервые вышел в финал Кубка Гагарина, ажиотаж вокруг решающих матчей был очень высок. Билеты в Ледовый дворец распродавались за несколько минут.

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