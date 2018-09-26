Цифровая экономика - уже реальность

26 Сент. 11:45 2018-09-27T12:01:57+03:00

Специалисты в Области информационных технологий собрались в городе на Неве в пятый раз.

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Всероссийский форум «IT-диалог» в пятый раз собрал в городе на Неве лучших специалистов и экспертов, отвечающих за отрасль информационных и коммуникационных технологий. Организатором выступает правительство Санкт-Петербурга в лице Комитета по информатизации и связи. Одним из почетных гостей мероприятия стал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

Он рассказал, что в ближайшие годы правительство планирует усилить цифровизацию регионов. Активно внедряется оптоволоконная сеть, семимильными шагами развиваются беспроводные технологии доступа в Интернет. В скорейшем будущем - реализация национального проекта «Цифровая экономика». Он позволит сократить траты на цифровизацию в регионах. В частности, документ позволяет частным компаниям получать финансовую помощь государства для проведения Интернета по всей стране.

- Сейчас время такое, что без информатизации никуда, - сказал министр. - Мои дети учат бабушку пользоваться мессенджерами и сидеть в соцсетях. Это естественный процесс. И государство и регионы также должны помогать населению адаптироваться к реалиям цифровой экономики. Именно поэтому сейчас так важно перейти на «цифровой» уровень.

Есть чему поучиться

Северная столица уже стала традиционной площадкой для эффективного обмена опытом между регионами, демонстрации новейших технологий и презентации успешных проектов. Вот и в этот раз ключевым мероприятием стала конференция-выставка «Цифровое равенство регионов», где каждый показал свои наработки.

В Калуге, например, цифровизируются ключевые сферы управления городом. Это коснулось даже казны.

- Система «Смарт-бюджет» позволяет автоматизировать все этапы исполнения финансового документа, - рассказал городской глава Дмитрий Разумовский. - Очень удобно и прозрачно. По этому же принципу скоро начнет работу и система госзакупок.

Кроме того, технология нашла отражение и в сфере градостроения. Теперь практически все основные объекты городской инфраструктуры, начиная с остановок и заканчивая парками, показаны на информационном геопортале Калужской области. Это своего рода паспортизация, которая позволит определять ответственных за уборку в тех или иных местах города. Вся информация с указанием ответственных лиц и их номеров телефонов в открытом доступе - любой желающий может с ней ознакомиться. Для калужан, как выяснилось, это очень актуально - поступает много жалоб на мусор. В планах запустить мобильное приложение для оперативного приема заявок. Вот такие технологии очень полезны.

И это еще не все. Другой проект, который разработали инженеры Калуги, связан с уборкой улиц. На уборочную технику установлены датчики, которые контролируют передвижение и расход топлива. Система позволяет отследить, двигалась машина или нет. Конечная цель - исключить человека из процесса постановки задач и приемки выполненных работ. Анализ датчиков позволит автоматически либо произвести оплату, либо списать деньги.

Идем дальше: Новгородская область. Это пилотный регион нацио- нальной технологической инициативы цифровой экономики. Здесь одновременно отрабатывается двадцать пять проектов. Большая часть из них касается системы здравоохранения. К примеру, новгородцы тестируют сеансы телемедицины. Есть идея выходить в эфир в почтовых отделениях, для того чтобы любой человек в удаленном населенном пункте мог получить консультацию специалиста районной больницы или областного центра.

Кроме того, здесь успешно реализуют на практике информирование граждан о предстоящих профилактических мероприятиях путем рассылки СМС-сообщений. Это уже не объявление в газете, а точечная рассылка. Причем не всем подряд, а определенным группам населения. Времени уходит немного, и сразу максимальный охват. Плюс экономия бюджетных средств: зачем впустую гонять бригаду медиков c техникой, если никто не проинформирован о ее приезде, или, наоборот, тратить деньги на рекламу.

На пороге новой цифровой эры не обошлось без искусственного интеллекта. Новгородская область опробирует обработку медицинских изображений. Традиционно человек через ядерный экран последовательно просматривает зоны тела пациента и проводит диагностику. Тенденция такова, что оборудования становится больше. А людей, способных качественно на нем работать, остро не хватает. На помощь приходит автоматика. Машина, безусловно, не в состоянии поставить диагноз, но выявить подозрительную область - вполне. То есть она действует по принципу подсказчика, но при этом сокращает объем рутинной работы.

Меньше тратить ресурсов и платить за тепло - в этом тоже может помочь «цифра», утверждают эксперты. В случае с Новгородской областью реализация проекта по цифровизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства предрекает экономию бюджета в размере порядка ста миллионов рублей. Вдумайтесь только - это пятнадцать процентов казны региона. Это показательный пример того, как без каких-либо крупных вложений, а просто благодаря интеллектуальному анализу цифровые технологии оптимизируют затраты на ЖКХ и позволяют контролировать работу всех систем.

- Мы запускаем проекты, которые дают экономию, - подвел итог замруководителя администрации региона Николай Курмышев. - Оставшиеся деньги мы можем направить на повышение качества жизни человека. В большей степени поддержать здравоохранение или окружающую среду.

А у нас в петербурге

Наш город в числе первых по разработке цифровых технологий. Инновации успешно создаются на базе Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра. Одно из основных достижений - информатизация госархива. Речь о его полной автоматизации. В учреждении c гордостью заявляют: «система уникальная, о ней мечтают даже в Москве». В чем же суть?

- Новшество позволяет жителям Петербурга на расстоянии получать необходимую справку из любого города, - рассказали специалисты. - Это может касаться трудовых вопросов. Например, требуется документ с предыдущих мест работы для оформления пенсии. Или человек хочет воссоздать свое генеалогическое дерево. Правда, уточняется, что вторая услуга предоставляется платно.

На основе этой же технологии созданы также разработки для городских библиотек. Все они объединены специальным порталом. На нем можно посмотреть, какие для читателей намечаются события: выставки, творческие вечера, интерактивные мероприятия для детей. Это очень удобно как для гостей Санкт-Петербурга, коих в сезон очень много, так и для жителей города.

- Исторически сложилось, что у нас в городе отлично развит IT-бизнес, много научных разработок, развивается наука, и студенческая в том числе, - подытожил на пленарном заседании вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов. - Объединяя все это, вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ мы готовы запускать пилотные проекты, для того чтобы они распространялись по всей России. Мы должны больше общаться с регионами и делиться друг с другом наработками. Только так можно будет шагнуть далеко вперед.