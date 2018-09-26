Ипотека в Петербурге будет дорожать?

26 Сент. 12:00 2018-09-27T12:16:34+03:00

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Движение вверх

Несколько лет подряд Центральный банк снижал ключевую ставку, вслед за которой уменьшались и ставки по ипотеке. Но в сентябре ключевая ставка впервые за долгое время увеличилась. И хотя повышение было небольшим – всего 0,25%, аналитики тут же предположили, что ипотека в России начнет дорожать.

Впрочем, движение ипотечных ставок вверх началось еще раньше. По информации «Делового Петербурга», о повышении минимальных ставок по ипотеке с 9,5 до 10,25% сообщил «Райффайзенбанк». У банка «Санкт–Петербург» ставки выросли на 0,5–0,75%, у «Совкомбанка» - с 9,4 до 10,4%, у «Промсвязьбанка» - на 0,4–0,5%. Лидеры рынка – «Сбербанк» и ВТБ громких заявлений о росте ставок пока не делали. Но если это произойдет, за ними потянутся другие банки.

Мелочь для рынка, но не для покупателя

По оценкам экспертов повышение ставки на 0,25% не критично для рынка ипотечного кредитования. Но рядовые покупатели изменения почувствуют. Так, например, повышение ставок по ипотеке на 0,5-1% ощутимо для покупателей с низким доходом и низким первоначальным взносом. А именно за счет этой группы заемщиков рынок в последнее время сильно вырос.

- Повышение ставок даже на 0,5% в денежном выражении выливается в несколько сотен тысяч рублей, и для большинства покупателей это серьезные деньги. Но, несмотря на это, ипотека по-прежнему будет востребована. Ведь для большинства покупателей она является чуть ли не единственной возможностью решить квартирный вопрос. Тем более, что ставки пока не «пробили» своего исторического максимума 2014 года, - считает руководитель Компании Л1 Павел Андреев. – Возможно, повышение ставок изменит структуру сделок с недвижимостью, и покупатели будут выбирать менее габаритное жилье. Но при этом они скорее пожертвуют площадью квартиры, чем ее расположением. Покупательский интерес к квартирам, расположенным в городской черте с развитой транспортной и социальной инфраструктурой, будет только расти.

Что дальше?

На процентные ставки по ипотеке влияет многое: и размер ключевой ставки Центробанка, и уровень инфляции, и курс национальной валюты. Сейчас участники рынка ожидают дальнейших решений регулятора и следят за ситуацией в экономике.

- В ближайшее время ждать позитивных изменений не приходится. Новый виток санкций привел к очередному падению рубля. Это влечет за собой рост инфляции. Так что рост ставок по ипотеке в перспективе может стать более заметным, - добавляет Павел Андреев. – Но пока у покупателей остается много возможностей как для выбора ипотечных продуктов, так и для выбора квартир, готовых и строящихся.

Другими словами, недорогую ипотеку взять еще можно. Ставки по кредитам на готовые квартиры в ЖК «Лондон Парк», например, начинаются от 9,2%, в ЖК «Граф Орлов» ипотеку можно взять по ставкам от 8,9%. Есть и более выгодные предложения – в жилых комплексах Компании Л1, аккредитованных «Сбербанком», размер ставок начинается от 7,1%. На уровне 6% осталась и «семейная ипотека», рассчитанная на семьи, где в этом году родился третий или последующие дети.

Впрочем, покупателям жилья стоит беспокоиться не только об ипотечных ставках, но и помнить о неизбежном увеличении стоимости жилья. После поднятия НДС подорожают практически все строительные и отделочные материалы, строительная техника, топливо, зеленые насаждения для благоустройства. Вырастет сама себестоимость строительства, поэтому сдерживать цены не будет возможности.

Так что, если квартирный вопрос не решен, лучше ответить на него сегодня.