Женечка из Славянска отмечает пятилетний юбилей

СЕГОДНЯ 13:08 2018-09-27T13:26:29+03:00

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В 2014-ом Женечку Езекяна – малыша, рожденного с тяжелым поражением спинного мозга, из-за которого он не может не только двигаться, но даже дышать, – спасали всем миром. Под обстрелами из разрушенной больницы в Славянске кроху вывезли в Россию, в Петербург. Тогда Жене было восемь месяцев. А сегодня, 27 сентября, – трудно поверить! – он отмечает свой первый юбилей, пять лет.

ВЗРОСЛЫЙ ПАРЕНЬ

Главные торжества в доме Езекянов развернутся завтра: мама Виктория рядом с Женей постоянно, а вот папа Михаил сегодня работает. На праздник приглашена 21-летняя сестра Женечки Ирина. Будут и волонтеры из соцслужбы и хосписа. На прошлый день рождения они пришли к малышу в образе клоунов.

– Пять лет. Все-таки юбилей. Поэтому праздник постараемся сделать еще ярче, чем обычно, – рассказывает Михаил Езекян. – Купили шарики. Подарим новую красивую одежду. Заказали через интернет лава-лампу, это такой светильник с разноцветной жидкостью внутри. Как раз завтра доставят. На ночь мы кладем Женю набок, и будем включать эту лампу как ночничок, чтобы он на нее мог смотреть.

Сейчас Женечка чувствует себя нормально: «главное, что не в больнице». А вот весной почти туда попал: малыш заработал воспаление легких. Потом стал барахлить аппарат искусственной вентиляции, пришлось менять. Но сейчас, слава богу, все хорошо.

– Лето прошло замечательно, один раз даже на пикник выезжали, – делится Михаил. – В гости приехали друзья, у которых есть микроавтобус. И они вывезли Женю в парк недалек от дома. Обычно мы гуляем только по двору, а тут – озерцо, уточки. Ему очень понравилось.

Евгений уже парень взрослый, а потому и вкусы у него меняются. Если раньше он предпочитал «Машу и Медведя», то теперь больше любит диснеевские мультфильмы. Родители понимают это по его заинтересованному взгляду. Что до литературы, то тут Женя постоянен: ему нравятся книги, где много ярких картинок.

«ПОМОЩЬ НУЖНА СЕЙЧАС»

Гражданами России беженцы Езекяны стали полтора года назад. Но сложности на этом, увы, не закончились. Михаил, водитель по профессии, до сих пор не может сесть за руль из-за украинских водительских прав. Поменять их нельзя. Приходиться получать заново.

– Все мои категории «сгорели». Сейчас учусь в автошколе. А это бьет по карманам, сами понимаете, – вздыхает Михаил. – Зато потом смогу устроиться на другую работу или хотя бы таксовать. Сейчас работают фитнес-тренером, получат 25 тысяч в месяц.

Бывали и проблемы с пособиями.

– МФЦ с соцзащитой говорят, что мы сами должны контролировать, когда, куда и какие бумаги надо подавать, когда что истекает, – объясняют Езекяны. – Но откуда нам это знать? О том, что можно вернуть налог с купленных лекарств и аппаратов, только недавно услышали от невролога.

С расходниками помогают благотворительные организации. Поликлиника «очень хорошая»: сейчас Женечка проходит курс массажа на дому. А вот лекарства – за счет главы семьи, который, считай, работает на аптеку.

– С Нового года обещали полностью обеспечивать ребят, как Женя, расходными материалами и аппаратурой за государственный счет, – добавляет Михаил. – В итоге сентябрь месяц – ничего. В хосписе говорят, что деньги есть, но какая-то буква закона мешает их потратить: не могут определиться, кто именно должен делать закупку. Как обычно, задумка хорошая, но деньги где-то лежат. А ведь этим детям помощь нужна не завтра или послезавтра, а сейчас.

КАК ЭТО БЫЛО:

Мать восьмимесячного малыша из Славянска: «Будем жить...»

Когда украинские каратели обстреливают Славянск и врачи детской горбольницы вместе с детишками спускаются в подвал, в реанимационном отделении на четвертом этаже остается лежать в своей кроватке 8-месячный Женя. Вместе с постоянно работающим аппаратом искусственного дыхания, мамой и дежурным персоналом, который не может покинуть свой пост. В ту ночь, когда в больницу угодил 152-мм осколочно-фугасный снаряд, проделав полуметровую дыру в стене больницы, Женька тоже был там, спустить мальчика в подвал не получится. Его мама, Виктория Езекян в растерянности: ребенка от греха подальше нужно увезти отсюда, но технически сделать это трудно. И потом — куда везти? [подробности].

РЕАКЦИЯ:

Слезинка из черных Жениных глаз

За вчерашнюю публикацию о мальчике Жене, которого не могут спустить из реанимации в подвал во время украинских бомбежек Славянска, «Комсомолка» получила четыреста откликов ада.

«Комсомолка», гореть тебе в пекле за вранье! Автор, ты наследница Геббельса, неужели не понимаешь, что своей пропагандой разжигаешь ненависть между народами?» (читать далее)

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

Дети Славянска и злой генерал

Ульяна СКОЙБЕДА

В восемь месяцев детишки ползают и начинает говорить. Играют в ладушки и “ку-ку, где ты?": закрывают ладошками глаза и думают, что спрятались.

Маленькому Жене не повезло: он болен, лежит на аппаратах в реанимации. Обделен песочницами и домашней малиной. Даже дышит через трубку.

Маленькому Жене не повезло дважды: украинские военные обстреливают больницу. Один такой снаряд - и нет реанимации. Останется полуметровая дырка в стене, дырка вместо жениной жизни (читать далее)

ЭВАКУАЦИЯ:

Восьмимесячного Женечку вывезли на реанимобиле из осажденного Славянска в Россию!

Восьмимесячный Женечка Езекян, которого в четверг вечером удалось-таки, несмотря на все сложности, доставить из украинского Славянска в Россию, чувствует себя нормально.

По крайней мере, ему больше не угрожают артобстрелы, которым подвергался осажденный карательными войсками его родной город: снаряды попадали в том числе и в местную больницу, где он лежал, не имея возможности покинуть палату: его нельзя было перенести в бомбоубежище во время налетов, потому что он постоянно подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (читать далее)