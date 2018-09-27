Газетные киоски и павильоны Петербурга ищут защиты от сноса в Москве

СЕГОДНЯ 15:34 2018-09-27T15:36:11+03:00

В Смольном стараются сделать все, чтобы предприниматели жили спокойной. Правда, пока удается не все Фото: Михаил ФРОЛОВ

Распространители печатной периодики и власти города обращаются к Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть новый ГОСТ

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ТРИ ФОРМАЛЬНОСТИ

Первой – и, к счастью, пока единственной – жертвой формальностей в законе пал газетный павильон у метро «Электросила». Его снесли вечером 3 августа. 26-метровое сооружение нового образца обошлось в два с половиной миллиона рублей.

Летом массовые отказы продлевать договоры размещения нестационарных торговых объектов, или НТО, стали получать все распространители печатной периодики, которые поставили новенькие павильоны и киоски по новым же правилам в 2015 году. Именно тогда город перешел на Схему размещения НТО, призванную упорядочить систему и осовременить парк киосков и павильонов культурной столицы.

Новые павильоны стали звездами Книжного салонаФото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас в Схеме более тысячи мест. Заняты 740 (остальные, по словам предпринимателей, непригодны или находятся вдали от трафика). Киоски и павильоны стоят по двум видам документов: новые договоры размещения НТО и старые договоры аренды земли. 470 объектов должны продлить сроки или съехать в этом году. И 150 из них – новые, поставленные по новым правилам три года назад.

Распространители называют причины «выселения» формальными. Среди них – торговля в НТО чем-либо, кроме периодики, либо «захват» такой торговлей более 30 процентов от общей площади НТО, при том что методики, как определить эти проценты, нет.

Вторая причина – путаница в терминах «киоск» и «павильон».

Третья – установка НТО не точно по схеме: нужный участок, прошедший через все согласования, может быть занят тоже вполне себе законными коммуникациями, газонами и автобусными остановками.

МОЛЧАНИЕ – ЗНАК СОГЛАСИЯ. НА СНОС

Имущественный блок Смольного в ответе на запрос «Комсомолки» поделился своим видением ситуации. Как объясняют в Комитете имущественных отношений, чтобы торговать не только печатной периодикой, распространитель обязан уведомить власти и заключить допсоглашение.

– Непредставление уведомления или использование НТО не в установленных пропорциях – это нарушение условий договора, – отмечают в КИО. – Ответственность – его расторжение.

Путаницы с терминами «киоск» и «павильон» в ведомстве не подметили. По мнению чиновников, все объекты города четко делятся на павильоны, киоски, газетные модули и информационно-торговые мобильные объекты, и для каждого есть свой раздел Схемы.

– Предприниматель обязан использовать место в соответствии с видом и целью, указанными в Схеме и договоре, – констатируют в комитете. – По виду НТО рассчитывается арендная плата.

По документам должен быть не павильон, а киоск – сооружение с окошечкомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Распространители же сетуют, что три года назад, когда заключали договоры, слово «киоск» якобы писали по умолчанию везде, ведь определения других видов НТО только вводили.

Что касается инженерных коммуникаций, то в КИО подчеркивают: для продления договора нужны «актуальные положительные заключения профильных комитетов».

– Законом предусмотрена актуализация сведений, указанных в Схеме, не реже одного раза в полгода, – объясняют в КИО. – Поэтому, если появляется отрицательное заключение исполнительного органа, договор на новый срок заключить нельзя.

Строгость закона чиновники объяснили на примерах. Так, 11-метровый павильон у «Звездной» получил отказ из-за того, что «НТО расположено на территории тротуара». Да и хозяин объекта, компания «Метропресс» («Первая полоса»), «не является добросовестным контрагентом»: без уведомления разливал кофе, торговал кондитерскими изделиями, напитками и табаком. Аналогичные претензии были и к снесенному павильону на «Электросиле».

ОДНО НЕОСТОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

1 сентября торговцам газетами и журналами стало еще страшнее. В действие вступил новый ГОСТ, устанавливающий запрет на любые посторонние предметы на тротуарах. Под раздачу попадают и все НТО – и новые, и старые.

– Места под киоски и павильоны, расположенные на тротуарах, подлежат исключению из Схемы, – констатируют в КИО.

Под угрозой тотальной зачистки сырая Схема и недоработки в законе кажутся мелочами.

– Мы решили объединить усилия, – сказал на собрании председатель Ассоциации «Балтийская пресса», гендиректор «Метропресса» (сеть «Первая полоса») Сергей Маркелов. – Может быть, сообща у нас все получится.

На собрание распространителей, прошедшее в Домжуре 19 сентября, пригласили председателя Комитета по печати Сергея Серезлеева.

– Сейчас рынок распространения печатной периодики контролирует и учит кто угодно, – начал Сергей Серезлеев. – Когда пошли первые сигналы, я, признаться, попробовал пройти по всем коллегам, всем комитетам. Но коммуникации выстроить не удалось. Не потому, что они настроены против распространителей: просто тысяча мест, предоставленных под печать, теряется в общем потоке из семи тысяч мест под все НТО города.

В комитете как нигде понимают, что газетные павильоны и киоски – это контакт СМИ с читателем, это целая цепочка из редакций, типографий, логистов. Это свобода информации, наконец.

– Полный цикл производства можно обрушить одним неосторожным движением, – отметил Серезлеев. – Пострадает вся отрасль, люди лишатся рабочих мест.

НЕ ВЫЖИВАТЬ, А РАЗВИВАТЬСЯ

Серезлеев обратился к губернатору с предложением передать все полномочия, связанные с газетными НТО, Комитету по печати. Георгий Полтавченко идею поддержал.

– Постановление Правительства уже согласовал губернатор. Получили все согласования районных администраций. Идут завершающие переговоры с КИО, Комитетом по развитию предпринимательства и Комитетом финансов, – перечисляет Серезлеев. – Надеюсь, в октябре все полномочия перейдут в Комитет по печати.

Среди причин сноса называют путаницу в терминах и недоработки в законеФото: Александр ГЛУЗ

В ведомстве уже начали преобразование Городского центра рекламы и праздничного оформления. Там для распространителей откроют отельное направление, чтобы работать с торговцами прессой по принципу одного окна.

– Комитет будет включать в Схему, заключать договоры, контролировать платежи, вести претензионную работу, – объясняет Сергей Григорьевич. – Мы готовы разработать и методические рекомендации и применять жесткие меры к тем, кто под эгидой печати продает огурцы и помидоры. Бороться с этим безобразием планируем мониторингом и демонтажем в 24 часа.

Распространителям готовы предоставить гарантии, чтобы они инвестировали без опаски.

– Распространители должны не выживать, а развиваться, – отметил Серезлеев. – Но будем и требовать: со старыми киосками, которым 20, а то и 30 лет, город мириться не станет.

Демонтажи остановили решением градоначальника. С КИО договорились не расторгать хотя бы старые договоры: ждут передачи полномочий. Как только это произойдет, ведомство обещает разобраться и со Схемой, и с каждым объектом в отдельности. Вопрос с уже начисленными штрафами остается открытым.

ПЕРЕЖИТЬ ГОД

Но что делать с изменением ГОСТов и тротуарами? Губернатор уже завизировал письмо в адрес Дмитрия Медведева. Издатели, в том числе глава «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, планируют обратиться не только к премьер-министру, но и к Борису Титову, Уполномоченному при президенте России по правам предпринимателей. Подключился и депутатский корпус Госдумы.

– Это проблема для всей страны, – объясняет Серезлеев. – С момента направления письма Дмитрию Анатольевичу и до внесения изменений в ГОСТ, которые мы предлагаем, пройдет от полугода до года.

– Где гарантия, что нас за это время не распилят? – поинтересовался глава компании «Ника» Александр Кушелев.

– Этот год вы должны работать спокойно. Моя задача, чтобы это было сделано в рамках правового поля. Окончательно решения пока нет, работают юристы. Нужно застраховать вас в течение этого года, чтобы никто не посмел к вам придти.

– А что с малыми предприятиями? – спросила гендиректор компании «Пресса» Елена Салтыкова. – Три моих киоска гниют на штрафстоянке. Внесла участки в Схему, чтобы их поставить. Ходила по комитетам, согласовывала с администрацией. Отстояла ночь у МФЦ. Подала заявку в 09:04. Но мои места ушли в 9 часов и 1 секунду!

– У нас есть уникальная возможность начинать с чистого листа. Но делить то, чего пока у нас нет, рано: нужно сохранить то, что есть.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

740 газетных киосков и павильонов в городе всего,

470 их них должны продлить договоры в этом году или съехать,

150 из них – новые, которым угрожал снос,

150 000 покупок совершают в петербургских НТО с печатной периодикой ежедневно.