2018-09-27T16:43:31+03:00
Общество

Завтрак школьника: от овсянки до пятерки

Вместе с экспертами и детьми «Комсомолка» приготовила и продегустировала лучшие завтраки для ребят.
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Завтрак на отлично "Комсомолка" готовила вместе с экспертами и партнерамиЗавтрак на отлично "Комсомолка" готовила вместе с экспертами и партнерамиФото: Андрей ГАШЕВ
Изменить размер текста:

Сентябрь близится к концу, а школьники уже почти месяц грызут гранит науки. Чтобы усваивать знания целый день, сначала нужно хорошенько усвоить завтрак. Взрослые ломают голову, чем же с утра накормить свое чадо, чтобы в школе оно было бодрым и хорошо соображало на уроках. Задача еще сложнее - угодить привереде или порадовать малоешку. Для самых заботливых родителей «Комсомолка» провела настоящий кулинарный мастер-класс и обсудила с авторитетными экспертами, как сделать завтрак школьника вкусным и полезным.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ УТРО

Всем известно, что нет ничего лучше каши по утрам. Но, пожалуй, каждый второй школьник может сидеть над таким завтраком вечность. Чтобы утро не начиналось с войны, многие родители сдаются и разрешают съесть что-нибудь вкусненькое… И не всегда полезное. Возиться с кулинарными шедеврами в утренней спешке зачастую некогда. Чем же разнообразить питание школьника, чтобы не навредить его здоровью? Сегодня наш выбор - сырники.

- Это всем знакомое блюдо, но хозяйки, как правило, думают, что сырники очень долго и хлопотно готовить. Из опыта многих мам знаю, что сырники у них получаются либо очень плотными, с большим количеством муки, либо катастрофически расплываются по сковороде, поэтому перевернуть их невозможно, - рассказывает шеф-повар кулинарной школы «Красиво подано» Игорь Мурахин. - Но это намного проще, чем кажется. Главное - выбрать правильный творог.

Секрет правильных сырников - в твороге Фото: Андрей ГАШЕВ

Секрет правильных сырников - в творогеФото: Андрей ГАШЕВ

Действительно, этот продукт - основа хороших сырников. Мы берем творог «Простоквашино» жирностью пять процентов - именно такой идеально подойдет для консистенции будущего блюда. Переоценить полезность творога от группы компаний Danone трудно: продукт производят из молока высоких сортов по технологии, позволяющей сохранить все питательные свойства. Этот кисломолочный продукт богат кальцием и фосфором, белками и жирами, а также аминокислотами, которые очень хорошо влияют на пищеварительную систему.

К готовке присоединяется наша маленькая гостья - пятиклассница Александра. Под руководством профессионала она смешивает необходимые ингредиенты и умело лепит идеально ровные сырники. Сразу видно, что девочка - мамина помощница. У взрослых в это время снова заходит разговор о каше.

- Культура питания должна начинаться в семье. Я не согласна с тем, что каша на завтрак каждый день - это скучно и однообразно: в нее можно добавить что-то новое - фрукты, ягоды или орехи, поэкспериментировать с консистенцией, красиво оформить и даже обычную овсянку превратить в произведение кулинарного искусства… А главное, если у взрослых найдется несколько минут, чтобы провести их с ребенком, начав день с общения, обсуждения планов, доброжелательной атмосферы за столом и приятных эмоций, то и каша для ребенка станет частью ежедневного ритуала, закрепится идея, что так правильно и полезно, - говорит приглашенный эксперт Ирина Леонова, заведующая НИЛ диагностики и лечения патологии детского возраста, к. м. н., доцент кафедры детских болезней Центра Алмазова.

Чем накормить школьника, разбирались вместе с пятиклассницей Александрой и приглашенной звездой Анастасией Мельниковой Фото: Андрей ГАШЕВ

Чем накормить школьника, разбирались вместе с пятиклассницей Александрой и приглашенной звездой Анастасией МельниковойФото: Андрей ГАШЕВ

У нашей пятиклашки, как оказалось, правильные привычки питания уже сформированы. Она от кашки на молоке не отворачивается и не гонится за чипсами и газировкой. Но все-таки дети есть дети.

- Мама говорит, что драниками не завтракают, но если мамы дома нет… - признается Саша, а взрослые смеются.

Пока сырники спорятся на сковородке у шеф-повара, помощница уже нарезает кумкват. Тропический сладкий фрукт из семейства цитрусовых не просто украшение к блюду, но и полезный продукт. Варится рядом и ароматная соленая карамель, которая дополнит вкус и преобразит подачу. Еще чуть-чуть - и обычный домашний завтрак даст фору ресторанному. Последние штрихи - сметана и тертая цедра лимона. Гостям уже не терпится испробовать блюдо!

РОДИТЕЛЬСКИЕ ХИТРОСТИ

Звездным гостем мастер-класса стала известная актриса театра и кино, телеведущая, депутат Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова. У нее помощница на кухне постарше - ее дочери Маше шестнадцать лет. И, как оказалось, взрослые школьники сегодня понимают в правильном питании не хуже диетологов!

- Я всегда настаиваю, чтобы дочь съедала две-три ложки овсяной каши по утрам. Но теперь уже дочь следит за моим питанием. Говорит, что вредно, что не сбалансировано. В магазине вычитывает все ингредиенты, которые входят в состав продуктов. В сырники она мне запрещает добавлять обычную муку, и мы перемалываем овсянку. К счастью, у Маши уже вошла в привычку необходимость следить за своим питанием, - делится Анастасия Мельникова.

В кулинарной книге у Маши множество рецептов, которыми она удивляет и радует родных. Кстати, если очень хочется фастфуда, никто не запрещает. Можно не нарушать режим питания, сделав дома «правильный» бургер.

- Все-таки у детей все равно есть тяга к фастфуду. У меня дочь выпекает лепешки на отрубях, котлету делает из индейки на пару, укладывает красиво лист салата, помидор. Она ест бургер, но он полезный, - делится секретом Анастасия Мельникова.

Но как быть тем мамам, чьих детей пока трудно приучить к здоровому питанию? Ведь побаловать хочется и первоклашек и выпускников.

- Период формирования правильных привычек не так длителен, как кажется, и составляет плюс-минус три недели. В это время действительно может быть нелегко, зато потом организм ответит благодарностью. Кстати, те, кто сидел на диетах, наверняка замечали, что через некоторое время даже вкусовые предпочтения меняются, - отмечает Ирина Леонова.

От вкусных бутербродов не откажется ни один ребенок Фото: Андрей ГАШЕВ

От вкусных бутербродов не откажется ни один ребенокФото: Андрей ГАШЕВ

Еще одна хитрость для родителей - так называемый метод «Выбор без выбора». Чтобы ребенок не чувствовал себя подавленным от нелюбимой еды, можно прибегнуть к доброй уловке. Например, предложить овсянку, запеканку из гречки или творог. Все полезное, а школьник выберет сам.

Конечно, без вкусненького все равно не обойтись. И тут у нашего шеф-повара есть что предложить! Второй вариант завтрака - полезные бутерброды. От них школьники точно не откажутся. Кусочки свежей чиабатты кулинар вместе с маленькой помощницей сбрызнул оливковым маслом и немного запек в духовке. После на них намазал нежную пасту «Крем-фиш» от петербургского производителя - компании «Европром». На полках магазинов представлены три варианта паст: с лососем, с треской и с кальмаром и креветкой. Благодаря высокому содержанию рыбы и морепродуктов «Крем-фиш» богат омега-3 кислотами, белком, фосфором, поэтому о пользе такого бутерброда и спорить нечего. Сверху повар украсил бутерброд проростками горошка и нарезанным соломкой редисом.

- Выглядит потрясающе, а главное - просто в приготовлении! - радуется мама пятиклассницы.

Время дегустации, и, кажется, родители уже знают, чем завтра удивить своих школьников. Кстати, вместо вредных лакомств к чаю есть отличная идея - легкий зефир «Лянеж» от Кондитерской фабрики «НЕВА». Он порадует школьников восхитительными вкусами, например, с клюквой или ванилью. А самым большим сластенам понравится зефир в ароматной шоколадной глазури. Еще один секрет для родительниц: чтобы за стол подтянулась вся семья, стоит после завтрака открыть коробочку зефирного десерта Doni Zefironi - новинку от КФ «НЕВА». Утреннее чаепитие с детишками смело могут позволить себе и мамы, которые следят за фигурой: для них - облегченный зефир «Лянеж». У этого лакомства широкая линейка вкусов, есть даже с мятой и лимоном! Если всем этим ваше чадо не удивить, то предложите ему прекрасную альтернативу мороженому. В осенние холода, когда нужно поберечь горло, школьник точно не устоит перед вафельными трубочками с зефиром! А теперь пора и за знаниями!

БЛАГОДАРНОСТИ ПАРТНЕРАМ

.

.

Группа компаний Danone в России входит в международную компанию GroupeDanone, которая представлена на пяти континентах. В нашей стране Группа Danone владеет шестнадцатью предприятиями и представлена в четырех направлениях: молочные продукты, детское питание, специализированное питание, вода. Лидер в производстве молочных продуктов выпускает продукцию под такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики», «Тёма», «Малютка», Nutrilon, «Малыш» и другие.

.

.

Кондитерская фабрика «НЕВА» - лидер по производству зефира и легких сладостей в Северо-Западном регионе и одно из крупнейших кондитерских предприятий в России. Более пятнадцати лет она изготавливает кондитерские изделия и делает это с ответственным подходом и применением последних разработок в отрасли. В ассортименте кондитерской фабрики более 250 видов продукции: зефир и пастила, драже и печенье, мармелад и вафельные трубочки - каждый выберет десерт себе по душе.

.

.

Петербургская компания «Европром» уже более двадцати лет производит вкусные продукты из рыбы. Для детей важно, чтобы завтрак был вкусным, а для родителей важен не только вкус, но и польза. Омега-3 кислоты, белок, фосфор и другие полезные элементы нежных паст «Крем-фиш» помогут не только вкусно позавтракать, но и придадут сил и энергии, что особенно важно в учебном году!

.

.

Кулинарная школа «Красиво подано» объединила под своей крышей профессионалов, которые каждый день делятся знаниями с гостями и коллегами на мастер-классах, дегустациях и презентациях новых продуктов.

*Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сентябрьское наводнение в Петербурге произошло впервые за 35 лет
Более 7 тысяч человек остались без света в Ленинградской области
Подросток из Гатчины, который избил ровесника на камеру, предстанет перед судом
Спасатели тюленей попали в беду во время шторма в Балтике
В ночь на 30 сентября в Ленобласти ожидаются заморозки до минус 3 и мокрый снег
С 28 сентября в Петербурге начнется регулярный отопительный сезон
В Купчино грабитель на велосипеде вынес из «Связного» мешок с деньгами
В Мариинской больнице умер мужчина, которому исполосовали живот в центре Петербурга
За украденный у подростка электроскутер, цыганскому барону дали год колонии
С экстремалом, который во время шторма прогулялся по канату, побеседовали полицейские
В Петербурге от причала верфи ветром оторвало строящийся корабль
Ветер крушит и ломает: упавшие деревья и дорожные знаки побили несколько машин
Обводный канал заволокло паром из-за прорыва трубы
На Российском путепроводе водитель бросил разбитый об ограждение «Кадиллак»
Новый подрядчик забьет сваи для фондохранилища Эрмитажа за 263 миллиона рублей
Илья Воробьев: Приятно было победить в 700-й игре СКА в КХЛ
Петербург пережил первое наводнение, но дамбу могут снова закрыть из-за шторма
В ближайшие выходные в Ленинградской области выпадет первый снег
В Санкт-Петербурге канатоходец три часа шел по тросу, натянутому на высоте 15 этажа
Петербург требует со строителей "Новокрестовской" и "Беговой" больше 1 миллиарда рублей
Утром 27 сентября на трассу "Кола" не пустят машины и поезда
В Санкт-Петербурге ищут девочку с татуировкой розы и черепа
«Пионерскую» проверяли почти полтора часа
В Курортном районе ураган валит деревья
Вечером в среду Петербург встал в девятибалльных пробках
В Кронштадте демонтировали Доковый мост XIX века для реставрации
Линию скоростного трамвая от станции «Южная» до Колпино могут спроектировать раньше срока
Сто тысяч рублей заплатит управляющая компания дома Арнгольда за смену окон
На улице Дыбенко в Санкт-Петербурге погиб строитель