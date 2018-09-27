Завтрак школьника: от овсянки до пятерки

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-27T16:43:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сентябрь близится к концу, а школьники уже почти месяц грызут гранит науки. Чтобы усваивать знания целый день, сначала нужно хорошенько усвоить завтрак. Взрослые ломают голову, чем же с утра накормить свое чадо, чтобы в школе оно было бодрым и хорошо соображало на уроках. Задача еще сложнее - угодить привереде или порадовать малоешку. Для самых заботливых родителей «Комсомолка» провела настоящий кулинарный мастер-класс и обсудила с авторитетными экспертами, как сделать завтрак школьника вкусным и полезным.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ УТРО

Всем известно, что нет ничего лучше каши по утрам. Но, пожалуй, каждый второй школьник может сидеть над таким завтраком вечность. Чтобы утро не начиналось с войны, многие родители сдаются и разрешают съесть что-нибудь вкусненькое… И не всегда полезное. Возиться с кулинарными шедеврами в утренней спешке зачастую некогда. Чем же разнообразить питание школьника, чтобы не навредить его здоровью? Сегодня наш выбор - сырники.

- Это всем знакомое блюдо, но хозяйки, как правило, думают, что сырники очень долго и хлопотно готовить. Из опыта многих мам знаю, что сырники у них получаются либо очень плотными, с большим количеством муки, либо катастрофически расплываются по сковороде, поэтому перевернуть их невозможно, - рассказывает шеф-повар кулинарной школы «Красиво подано» Игорь Мурахин. - Но это намного проще, чем кажется. Главное - выбрать правильный творог.

Секрет правильных сырников - в творогеФото: Андрей ГАШЕВ

Действительно, этот продукт - основа хороших сырников. Мы берем творог «Простоквашино» жирностью пять процентов - именно такой идеально подойдет для консистенции будущего блюда. Переоценить полезность творога от группы компаний Danone трудно: продукт производят из молока высоких сортов по технологии, позволяющей сохранить все питательные свойства. Этот кисломолочный продукт богат кальцием и фосфором, белками и жирами, а также аминокислотами, которые очень хорошо влияют на пищеварительную систему.

К готовке присоединяется наша маленькая гостья - пятиклассница Александра. Под руководством профессионала она смешивает необходимые ингредиенты и умело лепит идеально ровные сырники. Сразу видно, что девочка - мамина помощница. У взрослых в это время снова заходит разговор о каше.

- Культура питания должна начинаться в семье. Я не согласна с тем, что каша на завтрак каждый день - это скучно и однообразно: в нее можно добавить что-то новое - фрукты, ягоды или орехи, поэкспериментировать с консистенцией, красиво оформить и даже обычную овсянку превратить в произведение кулинарного искусства… А главное, если у взрослых найдется несколько минут, чтобы провести их с ребенком, начав день с общения, обсуждения планов, доброжелательной атмосферы за столом и приятных эмоций, то и каша для ребенка станет частью ежедневного ритуала, закрепится идея, что так правильно и полезно, - говорит приглашенный эксперт Ирина Леонова, заведующая НИЛ диагностики и лечения патологии детского возраста, к. м. н., доцент кафедры детских болезней Центра Алмазова.

Чем накормить школьника, разбирались вместе с пятиклассницей Александрой и приглашенной звездой Анастасией МельниковойФото: Андрей ГАШЕВ

У нашей пятиклашки, как оказалось, правильные привычки питания уже сформированы. Она от кашки на молоке не отворачивается и не гонится за чипсами и газировкой. Но все-таки дети есть дети.

- Мама говорит, что драниками не завтракают, но если мамы дома нет… - признается Саша, а взрослые смеются.

Пока сырники спорятся на сковородке у шеф-повара, помощница уже нарезает кумкват. Тропический сладкий фрукт из семейства цитрусовых не просто украшение к блюду, но и полезный продукт. Варится рядом и ароматная соленая карамель, которая дополнит вкус и преобразит подачу. Еще чуть-чуть - и обычный домашний завтрак даст фору ресторанному. Последние штрихи - сметана и тертая цедра лимона. Гостям уже не терпится испробовать блюдо!

РОДИТЕЛЬСКИЕ ХИТРОСТИ

Звездным гостем мастер-класса стала известная актриса театра и кино, телеведущая, депутат Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова. У нее помощница на кухне постарше - ее дочери Маше шестнадцать лет. И, как оказалось, взрослые школьники сегодня понимают в правильном питании не хуже диетологов!

- Я всегда настаиваю, чтобы дочь съедала две-три ложки овсяной каши по утрам. Но теперь уже дочь следит за моим питанием. Говорит, что вредно, что не сбалансировано. В магазине вычитывает все ингредиенты, которые входят в состав продуктов. В сырники она мне запрещает добавлять обычную муку, и мы перемалываем овсянку. К счастью, у Маши уже вошла в привычку необходимость следить за своим питанием, - делится Анастасия Мельникова.

В кулинарной книге у Маши множество рецептов, которыми она удивляет и радует родных. Кстати, если очень хочется фастфуда, никто не запрещает. Можно не нарушать режим питания, сделав дома «правильный» бургер.

- Все-таки у детей все равно есть тяга к фастфуду. У меня дочь выпекает лепешки на отрубях, котлету делает из индейки на пару, укладывает красиво лист салата, помидор. Она ест бургер, но он полезный, - делится секретом Анастасия Мельникова.

Но как быть тем мамам, чьих детей пока трудно приучить к здоровому питанию? Ведь побаловать хочется и первоклашек и выпускников.

- Период формирования правильных привычек не так длителен, как кажется, и составляет плюс-минус три недели. В это время действительно может быть нелегко, зато потом организм ответит благодарностью. Кстати, те, кто сидел на диетах, наверняка замечали, что через некоторое время даже вкусовые предпочтения меняются, - отмечает Ирина Леонова.

От вкусных бутербродов не откажется ни один ребенокФото: Андрей ГАШЕВ

Еще одна хитрость для родителей - так называемый метод «Выбор без выбора». Чтобы ребенок не чувствовал себя подавленным от нелюбимой еды, можно прибегнуть к доброй уловке. Например, предложить овсянку, запеканку из гречки или творог. Все полезное, а школьник выберет сам.

Конечно, без вкусненького все равно не обойтись. И тут у нашего шеф-повара есть что предложить! Второй вариант завтрака - полезные бутерброды. От них школьники точно не откажутся. Кусочки свежей чиабатты кулинар вместе с маленькой помощницей сбрызнул оливковым маслом и немного запек в духовке. После на них намазал нежную пасту «Крем-фиш» от петербургского производителя - компании «Европром». На полках магазинов представлены три варианта паст: с лососем, с треской и с кальмаром и креветкой. Благодаря высокому содержанию рыбы и морепродуктов «Крем-фиш» богат омега-3 кислотами, белком, фосфором, поэтому о пользе такого бутерброда и спорить нечего. Сверху повар украсил бутерброд проростками горошка и нарезанным соломкой редисом.

- Выглядит потрясающе, а главное - просто в приготовлении! - радуется мама пятиклассницы.

Время дегустации, и, кажется, родители уже знают, чем завтра удивить своих школьников. Кстати, вместо вредных лакомств к чаю есть отличная идея - легкий зефир «Лянеж» от Кондитерской фабрики «НЕВА». Он порадует школьников восхитительными вкусами, например, с клюквой или ванилью. А самым большим сластенам понравится зефир в ароматной шоколадной глазури. Еще один секрет для родительниц: чтобы за стол подтянулась вся семья, стоит после завтрака открыть коробочку зефирного десерта Doni Zefironi - новинку от КФ «НЕВА». Утреннее чаепитие с детишками смело могут позволить себе и мамы, которые следят за фигурой: для них - облегченный зефир «Лянеж». У этого лакомства широкая линейка вкусов, есть даже с мятой и лимоном! Если всем этим ваше чадо не удивить, то предложите ему прекрасную альтернативу мороженому. В осенние холода, когда нужно поберечь горло, школьник точно не устоит перед вафельными трубочками с зефиром! А теперь пора и за знаниями!

БЛАГОДАРНОСТИ ПАРТНЕРАМ

.

Группа компаний Danone в России входит в международную компанию GroupeDanone, которая представлена на пяти континентах. В нашей стране Группа Danone владеет шестнадцатью предприятиями и представлена в четырех направлениях: молочные продукты, детское питание, специализированное питание, вода. Лидер в производстве молочных продуктов выпускает продукцию под такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики», «Тёма», «Малютка», Nutrilon, «Малыш» и другие.

.

Кондитерская фабрика «НЕВА» - лидер по производству зефира и легких сладостей в Северо-Западном регионе и одно из крупнейших кондитерских предприятий в России. Более пятнадцати лет она изготавливает кондитерские изделия и делает это с ответственным подходом и применением последних разработок в отрасли. В ассортименте кондитерской фабрики более 250 видов продукции: зефир и пастила, драже и печенье, мармелад и вафельные трубочки - каждый выберет десерт себе по душе.

.

Петербургская компания «Европром» уже более двадцати лет производит вкусные продукты из рыбы. Для детей важно, чтобы завтрак был вкусным, а для родителей важен не только вкус, но и польза. Омега-3 кислоты, белок, фосфор и другие полезные элементы нежных паст «Крем-фиш» помогут не только вкусно позавтракать, но и придадут сил и энергии, что особенно важно в учебном году!

.

Кулинарная школа «Красиво подано» объединила под своей крышей профессионалов, которые каждый день делятся знаниями с гостями и коллегами на мастер-классах, дегустациях и презентациях новых продуктов.

*Реклама