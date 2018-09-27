Проблему полигона «Красный Бор» за федеральные деньги решат финны

СЕГОДНЯ 18:28 2018-09-27T18:50:56+03:00

На переговорах в Суоми Дмитрий Медведев отметил, что пора переходить от слов к делу. Но экологи сомневаются, что получится

Изменить размер текста: A A

ГИДРОВОЛНАМИ – ПО ПЛАЗМЕ

За сорок лет работы на полигоне «Красный Бор», одном из крупнейших в стране, скопилось два миллиона тонн токсичных отходов. На 73 гектарах в Ленобласти, между Никольским, Красным Бором и поселком Тельмана, по котлованам разлит коктейль из кислот, свинца, ртути, хрома, кадмия, фенолов, формальдегидов, пестицидов и прочих опасных веществ. И, хотя с 2014-го пополнять полигон перестали, что делать с наследством прошлого, пытаются разобраться уже лет двадцать.

В начале 2016-го – после того, как на полигоне размыло дамбу, Росприроднадзор завел дело, а петербуржцы перестали пить из-под крана, – за гигантский могильник взялись в очередной раз. Полигон превратили в ГКУ, сменили директора. И, объявив, что «Красный Бор» рекультивируют к 2025 году, принялись изобретать, как. В ход пошли плазма, гидроволны, мембраны.

Какие-то карты закрыты, какие-то хранят под открытым небом. Фото: Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный бор»

Пока придумали, как очистить сточные воды с территории полигона и обезвредить содержимое двух открытых котлованов, самых невинных. Общественные слушания проекта прошли 3 сентября.

– На территории возведут четыре насосные станции, резервуар-отстойник, подземный резервуар для жидких отходов и здание для установки вакуумирования, – сообщают в дирекции «Красного Бора». – Вторичные отходы пойдут на установку вакуумного выпаривания, где их доведут до состояния сухой соли, после чего разместят на других полигонах. Установка не дает выбросы в атмосферу.

Если проект пройдет экологическую экспертизу, то, по словам директора полигона Алексея Трутнева, к строительству приступят уже в 2020-ом. Правда, год назад он ее не прошел и вернулся на доработку.

ПОЧТИ ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

В середине сентября появился дополнительный стимул решить проблему «Красного Бора» быстрее: на рабочей встрече в Нарьян-Маре с полпредом Александром Бегловым глава Совбеза России Николай Патрушев прямым текстом сообщил, что «экологическая ситуация на «Красном Бору» критическая».

И вот о полигоне заговорили премьер-министры России и Финляндии. «Красный Бор» стал темой номер один переговоров между Дмитрием Медведевым и Юхой Сипиля, которые прошли в Хельсинки 26 сентября.

– Буквально в ближайшее время приступим к обсуждению формата сотрудничества, в котором могли бы принять участие наши компании – с российской стороны «Росатом», с финляндской стороны это может быть завод по обезвреживанию и переработке опасных отходов «Фортум», – сказал по итогам переговоров Дмитрий Медведев. – Проект сложный и очень важный для нашей страны, его рассматривают таковым и в Финляндии. Сегодня он уже заложен в наш национальный проект по экологии, под него выделены средства. Сейчас мы переходим от обсуждения этой темы, которая, откровенно говоря, ведется уже не первое десятилетие, к практической реализации.

Пруды-накопители собирают стоки с территории. Фото: Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный бор»

Завод «Фортум» в Риихимяки – крупнейшее в Северной Европе предприятие по переработке опасных и сложных отходов, которое работает с 1979 года. В 2014-2015 годах здесь переработали триста тонн веществ в рамках международной операции по уничтожению сирийского химического оружия.

– Строительство очистных сооружений в Петербурге было успешным проектом и действительно повлияло на экологическое состояние Балтийского моря, – отметил Юха Сипиля. – Сейчас нам предстоит рекультивация полигона «Красный Бор». Здесь финские технологии уже применили, когда брали пробы и проводили анализы.

По последним данным, на рекультивацию выделили 38 миллионов рублей, из них 24 – из бюджета Петербурга, 14 – федеральные средства.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Павел СУХОНИН, член Высшего экологического совета Госдумы:

– Встречаются два премьер министра. Один докладывает, что все хорошо, все под контролем, второй – что все хорошо, есть технологии. Между тем, абсурдность проекта, который прошел слушания, доказана четко и однозначно.

Когда 54 года назад под Красным Бором создавали временный полигон, были нормы, которые не позволяли лить отходы в котлованы выше уровня кембрийских глин. Сейчас этот уровень превышен на два с половиной метра. То есть по факту мы имеем дренаж токсичных стоков в Любанское лесничество. И кто бы что ни придумывал, все это будет не для решения проблемы, а для прессы.

На обваловке растет трава. Фото: Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный бор»

В проекте, например, значится ремонт обваловок котлованов. Этих бортиков, по нормам, быть вообще не должно. Даже если их сделать из глины, они уже не будут водоупором. А на «Красном Бору» их насыпали из строительного мусора, что подтверждают фотографии. О бесполезности валов говорит трава, которая на них растет.

Технология, которую сейчас признали хорошей, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. Да, стоки чистятся. Но образуется отход, который в сотни раз токсичнее. И вот что делать с ним, понятно. Стоит проблема супертоксичных ПХБ, или полихлорированных бифенилов, которые по эффекту воздействия можно приравнять к химическому оружию.

Технология, которая позволит действительно решить проблему «Красного Бора», существует уже девять лет, петербургские чиновники о ней знают. Но не замечают. Все просто стараются освоить бюджет.