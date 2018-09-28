Куда звонить, если не дали отопление дома: Список телефонов на 2018 года в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-28T15:35:12+03:00

Куда звонить, если не дали отопление дома в Санкт-Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горячие линии по отоплению в Санкт-Петербурге заработали 28 сентября 2018 года

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В Санкт-Петербурге начался отопительный сезон - 2018. Практически во всех квартирах горожан батареи стали теплыми в четверг, 27 сентября. У остальных тепло дома должно стать не позднее 28 сентября - это официальная дата начала отопительного сезона 2018 в Санкт-Петербурге. Для тех, у кого в квартирах по-прежнему холодна, заработала горячая телефонна линия. На нее можно звонить и оставлять заявки по вопросам отопления.

Жилищный комитет, телефон горячей линии по отоплению в Санкт-Петербурге 710-44-54. Звонки принимаются с 9 утра до 21.00.

СПб ГКУ «Жилищное агентство районов Санкт-Петербурга» - круглосуточно.

Телефоны «горячей линии» Жилищного комитета и ГКУ «Жилищное агентство» районов на 2018-2019 год в Санкт-Петербурге:

Жилищный комитет, ГКУ «АВС» 710-44-54 - с 9:00 до 20:00;

ГКУ ЖА Адмиралтейского района 409-71-21 круглосуточно;

ГКУ ЖА Василеостровского района 323-20-38 круглосуточно;

ГКУ ЖА Выборгского района 417-66-58 круглосуточно;

ГКУ ЖА Калининского района 542-26-18 круглосуточно;

ГКУ ЖА Кировского района 252-25-64, 252-65-23 с 9:00 до 18:00 и с 18:00 до 9:00;

ГКУ ЖА Колпинского района 461-78-51 круглосуточно;

ГКУ ЖА Красногвардейского района 241-59-96 круглосуточно;

ГКУ ЖА Красносельского района 241-38-03 круглосуточно;

ГКУ ЖА Кронштадтского района 311-20/74 с 9:00 до 18:00; 435-01-24 круглосуточно; 435-33-96 круглосуточно; 311-74-93 с 8:30 до 17:30; с 9:00 до 18:00 круглосуточно;

ГКУ ЖА Курортного района 437-07-74 с 9:00 до 18:00;

437-37-00 г. Сестрорецк - круглосуточно;

433-81-40 г. Зеленогорск с 9:00 до 18:00;

ГКУ ЖА Московского района 241-36-65 круглосуточно;

ГКУ ЖА Невского района 412-33-37 круглосуточно; 242-39-27 - с 9:00 до 18:00;

ГКУ ЖА Петроградского района 241-22-22 круглосуточно;

ГКУ ЖА Петродворцового района 409-72-75 круглосуточно;

ГКУ ЖА Приморского района 576-46-11 круглосуточно;

ГКУ ЖА Пушкинского района 241-39-81 - с 9:00 до 18:00; 241-39-80 - круглосуточно;

ГКУ ЖА Фрунзенского района 576-53-49 - с 9:00 до 18:00; 766-05-77 - с 18:00 до 9:00;

ГКУ ЖА Центрального района 273-15-82 - с 9:00 до 18:00; 272-11-44 - с 18:00 до 9:00.