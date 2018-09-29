2018-09-29T01:34:17+03:00
Спорт

Главный тренер СКА Илья Воробьев: «Две ошибки стоили нам одного очка»

Петербургские армейцы в упорной борьбе уступили омскому «Авангарду»
Давид ГЕНКИН
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"Ястребы" атаковали не так часто, но весьма опасно"Ястребы" атаковали не так часто, но весьма опасноФото: Олег ЗОЛОТО
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В минувшую пятницу, 28 сентября, закончилась продолжавшаяся семь матчей беспроигрышная серия хоккеистов СКА. В Ледовом дворце петербуржцы со счетом 2:3 по буллитам уступили омскому «Авангарду». Шайбы в нашей команде забросили нападающие Ярно Коскиранта (первый гол в нынешнем чемпионате) и Наиль Якубов.

И петербургские болельщики, и специалисты предполагали, что поединок будет трудным: ведь перед игрой «Авангард» занимал второе место в дивизионе «Восток». Об этом же говорил и тренер СКА Алексей Кудашов:

- У «Авангарда» хороший подбор исполнителей, он готов дать серьезный бой. Мы воспринимаем предстоящий матч как вызов.

Армейцы могли забросить больше, чем две шайбы Фото: Олег ЗОЛОТО

Армейцы могли забросить больше, чем две шайбыФото: Олег ЗОЛОТО

И, действительно, поединок прошел в упорной, напряженной борьбе. Первый период прошел с некоторым преимуществом хозяев льда. Заброшенная Коскирантой шайба стала результатом хорошей, скоростной атаки армейцев. Правда, после перерыва игра выровнялась, гости сумели сравнять счет. Но когда за одиннадцать минут до завершения третьего периода Якубов вывел петербуржцев вперед – 2:1, казалось, что «ястребы» уже не смогут уйти от поражения. Поскольку инициативой владели армейцы. Увы, уже вскоре несогласованность в действиях защитников СКА привела к тому, что шайба второй раз побывала в воротах Магнуса Хелльберга. (К слову, и Хелльберг, и его визави Игорь Бобков провели этот поединок очень хорошо).

- Две ошибки стоили нам одного очка, будем разбираться, - заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Илья Воробьев.

В овертайме опасные моменты возникали и у тех, и у других ворот, но омичи действовали все же несколько острее.

В серии буллитов хозяева забили всего один раз - отличился капитан команды Павел Дацюк, а вот гости - дважды. Причем один бросок реализовал нападающий Сергей Широков, перешедший в минувшее межсезонье в «Авангард» из СКА.

- Проигрывать всегда очень обидно. Тем более сегодня, когда игра была в наших руках, - подвел итоги матча Ярно Коскиранта.

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