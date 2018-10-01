Исторические здания в Северной столице будут отдавать инвесторам без конкурса

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-01T14:54:03+03:00

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Особняк Нобеля на Лесном проспекте когда-то был богатым дворцом. Теперь внутри обшарпанные лестницы, почерневшая лепнина и пустые комнаты со следами былой роскоши. После революции здесь находилось управление завода «Русский Дизель», актовый зал и библиотека. Жизнь из этих помещений ушла в 90-е, когда завод больше не смог содержать такое имущество.

Старинных особняков с подобными историями в Петербурге десятки, если не сотни. У города просто не хватает средств на их реставрацию. Поэтому в Смольном и задумались о поиске для таких помещений новых хозяев.

Депутаты ЗакСа в первом чтении приняли законопроект о передаче объектов культурного наследия инвесторам без проведения торгов. Речь идет об исторических зданиях, которые нуждаются в реставрации и принадлежат городу.

Автором идеи стал комитет по инвестициям. Власти надеются, что таким образом вдохнут новую жизнь в обветшалые здания. В том же особняке Нобеля, при желании, можно устроить ресторан или гостиницу. Сейчас документ дорабатывается – для этого создали специальную рабочую группу.

- Нам предстоит расписать кто, как и на каких условиях сможет получить здание. Указать, как будет проверяться способность инвестора вести работу на нем и его предшествующий подобный опыт, а также как быть, если он не справляется, - рассказал «КП» депутат Борис Вишневский.

Есть у инициативы и критики. Некоторые депутаты переживают, что самые «лакомые» здания отдадут бизнесменам, близким к власти, а другие при этом так и останутся заброшенными и никому не нужными.

- Это разумная мера, но нужна четкая дорожная карта для движения дальше. Инвестор будет не просто реконструировать объекты, а реставрировать их. Поэтому возможны конфликты с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Такой опыт есть не только у нас. Я лично был свидетелем историй в Европе, когда инвестору передали здание, а он не нашел общего языка с властью, и оно оставалось в упадке, - считает председатель комиссии по сохранению историко-культурного наследия и туристической привлекательности Санкт-Петербурга Дмитрий Шерих.

В числе первых объектов, которые могут отойти инвесторам без торгов, называют завод «Красный треугольник». Еще один возможный вариант – Конюшенное ведомство. Правда, как признается Дмитрий Шерих, затраты на реставрацию этих зданий будет крайне сложно окупить, даже если отдать их под апартаменты.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Председатель Совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга Нина Шангина:

- Всем понятно, что город нуждается во многом - дороги, транспорт, переработка мусора. При этом в собственности у него масса объектов культурного наследия, которые могут быть потеряны, если ничего не предпринимать.