Триумф и трагедия Алексея Кузнецова

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-01T15:46:34+03:00

Как один из руководителей блокадного Ленинграда из героя и любимчика Сталина превратился во врага народа

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Возьмем на себя смелость сказать: Алексей Кузнецов был одним из самых популярных среди всех руководителей Ленинграда, уступая пальму первенства, пожалуй, лишь Сергею Кирову. По одной из версий, именно Киров первым заметил перспективного комсомольского работника Кузнецова и начал двигать его по партийной линии.

«РОДИНА ТЕБЯ НЕ ЗАБУДЕТ»

Ныне уже покойный историк Владислав Кутузов, который пользовался большим авторитетом в профессиональной среде, много работ посвятил военной и послевоенной истории города на Неве. В одной из статей он упоминает любопытную сцену:

- В годовщину освобождения Ленинграда от блокады на устроенном по этому случаю банкете один из его участников подошел к Андрею Жданову (во время войны Жданов занимал должность первого секретаря Ленинградского обкома и горкома партии) и заявил: «А все-таки работали по обороне нашего города не вы, а товарищ Кузнецов. Вы больше сидели в Москве!» Возмущенный Жданов вышел в другое помещение. После этого секретарь райкома признался Кузнецову в любви: «Мы любим вас, Алексей Александрович, больше, чем Жданова».

Когда началась война, Жданова в Ленинграде не было. И самые первые решения в резко изменившейся обстановке городские власти принимали под руководством Кузнецова: эвакуация жителей и предприятий, создание народного ополчения, мобилизация ленинградцев на строительство оборонительных полос.

Эпизод на банкете свидетельствует о том, что среди ленинградцев тогда прочно укоренилось мнение: находящимся в осаде городом руководил не Андрей Жданов, а Алексей Кузнецов. (Хотя с последним утверждением согласны не все историки.) Молодой и энергичный второй секретарь много ездил по блокадному Ленинграду, часто бывал на фронте и промышленных предприятиях. Ходили, как потом выяснилось, отнюдь не беспочвенные слухи, что Жданов панически боится бомбежек и, как только начинается налет, прячется в бомбоубежище.

- Кузнецова я знал хорошо на протяжении многих лет, видел и слышал его выступления, встречался с ним на Ленинградском фронте в конце 1941-го - начале 1942-го. Он был прост в обращении, доступен, неплохой оратор, хотя и говорил трафаретными фразами. Его хорошо знали почти во всех ленинградских коллективах и высоко ценили. В отличие от Жданова он пользовался заслуженным авторитетом, - рассказывал профессор исторического факультета Ленинградского университета Могилевский.

Кузнецова уважало и высшее руководство страны. В сентябре 1941 года Сталин написал ему личное письмо. Вождь возлагал на второго секретаря ответственность за все, что происходит в осажденном Ленинграде. В СМИ сообщали, что письмо заканчивалось словами: «Алексей! Родина тебя не забудет».

Второй секретарь горкома сыграл большую роль в организации Дороги жизни, был членом военного совета Северного и Ленинградского фронтов, военного совета Балтийского флота.

БАЛ ПРЕЕМНИКОМ ВОЖДЯ?

В конце 1940-х - начале 1950-х стартовала серия разбирательств против партийных и государственных деятелей, получившая позже общее название «ленинградское дело». Фигурантов обвиняли в том, что они хотели создать Российскую коммунистическую партию в противовес Всесоюзной и начать противостояние с ЦК ВКП(б). На скамье подсудимых оказался и Алексей Кузнецов.

По одной из версий, Кузнецова подвела как раз симпатия со стороны Сталина. Дескать, находясь в 1948 году на отдыхе в Абхазии, вождь, общаясь с ближайшими соратниками Лаврентием Берией и Георгием Маленковым, обмолвился: «Я уже старый, пора мне отходить от дел. Своим преемником по партийной линии вижу Кузнецова». И это напугало соратников.

- До сих пор не найдено ни одного документального источника, свидетельствовавшего в пользу этой версии, - говорит кандидат исторических наук Кирилл Болдовский. - Конечно, нельзя исключать, что Сталин мог высказать такое предположение, чтобы проверить реакцию товарищей и усилить соперничество между ними. Но очевидно, что Берия и Маленков хорошо знали цену этим словам, вряд ли они приняли их за чистую монету.

Имя Кузнецова было практически забыло до перестройки. Фото: pomniblokadu.ru

По мнению ученого, Великая Отечественная война сформировала новый тип руководителя. И в первую очередь в Ленинграде, когда в ряде случаев сама жизнь заставляла самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность. Выдвигались инициативные, энергичные лидеры, которые тяготились ежеминутной опекой и постоянно исходящими сверху указаниями. Оставаясь сторонниками сталинской системы, эти люди предлагали новые идеи по ее совершенствованию и не боялись их отстаивать.

- До 1948-го Иосиф Виссарионович поддерживал таких руководителей, - утверждает Болдовский. - Но в конце сороковых годов ситуация в стране и мире стала меняться. В силу различных причин верховный руководитель взял курс на ужесточение как в международной, так и во внутренней политике, и рост влияния новых лидеров стал его сильно беспокоить. При поддержке ближайшего окружения вождь принял решение предотвратить формирование самостоятельной элитной группы среди региональных партийных и государственных деятелей. Главный удар направили против Алексея Кузнецова и связанных с ним руководителей Ленинграда.

Судебный процесс, который проходил в Ленинградском доме офицеров, продолжался всего два дня и завершился 1 октября 1950 года. На скамье подсудимых было девять человек, к расстрелу приговорили шестерых, включая Алексея Кузнецова. Приговор привели в исполнение уже через час после вынесения.

Алексея Александровича Кузнецова и других фигурантов «ленинградского дела» реабилитировали в 1954-м. Однако вплоть до перестройки их имена почти не упоминались в печати.

СПРАВКА «КП»

Алексей Александрович КУЗНЕЦОВ родился по новому стилю 20 февраля 1905 года в городе Боровичи в простой рабочей семье. Трудовую деятельность начал в 1922-м рабочим лесопильного завода. С 1924-го по 1932-й находился на комсомольской работе в Новгородской губернии и Ленинграде. Член ВКП(б) с 1925 года. В Ленинграде по партийной линии прошел путь от инструктора до второго секретаря горкома. В 1946-1949 годах - секретарь ЦК ВКП (б), начальник управления кадров ЦК ВКП(б).

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