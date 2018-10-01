«Не танки, обоз прорвал фронт»

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-01T15:46:21+03:00

Бойцы не поверили своим глазам, когда увидели, что через линию фронта прошла вереница крестьянских саней. Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Зимой 1942 года партизаны сумели провезти в Ленинград более двухсот повозок с тоннами хлеба, пшеницы и мяса. Этих продуктов городу хватило на три дня

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ОНИ ПОМОГАЛИ ВЫСТОЯТЬ

Еще до того, как вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады, на территории области началось партизанское движение. Органы НКВД при активном участии партийных структур создавали мобильные группы. Не отправленным на фронт студентам, людям, имевшим опыт участия в гражданской и зимней войнах, в боях на Халхин-Голе, предлагали сражаться с гитлеровцами во вражеском тылу.

В сентябре - октябре 1941 года партизаны при поддержке местного населения освободили от врага территорию, которая включала в себя Белебелковский и частично Дедовичский, Дновский и Порховский районы. Так возник Ленинградский партизанский край, где проживало более двадцати тысяч человек. С севера на юг он протянулся на 120 километров, с запада на восток - на 90 километров. Здесь в большинстве сел и деревень был ликвидирован гитлеровский режим и восстановлены советские порядки: возобновилась деятельность местных органов власти, работали детские сады, школы, колхозы.

Партизаны помогли выстоять нашему городу, не будем сейчас перечислять все их подвиги. Расскажем об одном. Речь пойдет об обозе, который доставил продовольствие в осажденный Ленинград.

«ВСЕМ, ЧЕМ МОЖЕМ, ПОМОГАЕМ»

- Все началось с публикаций в коллаборационистских газетах, которые попадали и в партизанский край, - рассказывал корреспонденту «Комсомолки» доктор исторических наук Борис Ковалев. - Их авторы злорадно писали о страшном положении в блокадном Ленинграде, где люди каждый день умирают от голода. «Это правда?» - спрашивали селяне у руководителей партизанского движения. И получали утвердительные ответы.

Жители края решили помочь страдающему от голода городу. (Кому конкретно принадлежала эта идея, установить не удалось.) В конце февраля 1942 года они начали сбор продовольствия - мяса, картошки крупы, которые припрятали в схронах. Далеко не сытые люди были готовы делиться последним.

«Старик Васильев Григорий из деревни Хлеборадово заявил на собрании: «Помогая трудящимся города Ленина, мы помогаем фронту, боремся против ненавистного врага. Пусть ленинградцы знают, как бы тяжело нам ни было под игом фашизма, мы их не забываем и всем, чем можем, помогаем», - писал в те годы секретарь партийной организации партизанского края начальнику Ленинградского штаба партизанского движения.

Михаил Харченко.Фото: Тимур ХАНОВ

Сбор продуктов был сопряжен с риском. Огромным риском. Немцы догадывались о готовящейся акции. Правда, как утверждают историки, полагали, что помощь будут доставлять самолетами. И уже давно не секрет: на занятой врагом территории были не только люди, которые боролись с оккупантами, но и те, кто сочувствовал и помогал им. Были случаи, когда предатели выдавали гитлеровцам собиравших или сдававших продукты местных жителей. Расправа следовала незамедлительно.

Здесь надо сделать небольшое пояснение. По словам Бориса Ковалева, не вся территория партизанского края полностью контролировалась партизанами: какие-то деревни переходили из рук в руки, где-то оккупанты обосновывались на длительное время. А сбор продовольствия шел по всему краю.

ГЕНЕРАЛ НЕ СДЕРЖАЛ СЛЕЗ

Всего удалось собрать 3500 пудов хлеба, крупы и жиров, 8 тонн мяса, 9 тонн ржи, 2,5 тонны пшеницы, 5 тонн гороха, 238 килограммов круп, 51 килограмм масла. Обоз составляли 223 подводы. Среди возчиков было более тридцати женщин и более двадцати подростков.

Но как доставить весь этот груз в блокадный Ленинград? Как перейти линию фронта?

- После нескольких дней поиска и анализа ситуации «окно» для перехода нашел командир отделения отряда «Грозный» 2-й Ленинградской партизанской бригады Михаил Харченко, - говорит Борис Ковалев.

Обоз вышел из деревни Нивки 5 марта, его охраняли шестьдесят партизан и восемьдесят бойцов самообороны. Двигались ночью, не разводя костров. Линию фронта переходили между деревнями Каменка и Жемчугово (сейчас это Поддорский район Новгородской области), где у немцев не было сплошной линии обороны. На советской стороне обоз ждали. В назначенный час коридор шириной полтора километра оцепили автоматчики.

«Вдруг на ничейной земле показались крестьянские сани, заряженные лошадьми. Они мчались к нашим окопам. А мы не верили своим глазам: ведь не танки, обоз прорвал фронт. «Давай!» - слышалось из наших окопов. Скоро груженые сани уже проносились мимо. На следующий день нам объявили, что через фронт прошел обоз с хлебом для Ленинграда», - писал в воспоминаниях боец 8-й гвардейской Панфиловской дивизии Алексея Жердев.

На линии фронта состоялся митинг, на котором командующей дивизией генерал-майор Иван Чистяков - человек далеко не сентиментальный - не смог сдержать слез.

Школа 104 в Выборгском районе носит имя Михаила Харченко. Один из кабинетов отдали под музей.Фото: Тимур ХАНОВ

МОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Продовольствие загрузили в пять железнодорожных вагонов, а затем по Ладожскому озеру отправили в блокадный Ленинград.

Груз доставили в город 19 марта. Но официальной датой приезда обоза считается 29 марта. Дело в том, что в этот день из партизанского края в блокадный город тем же путем, что и обоз, прибыла делегация. На протяжении нескольких дней партизаны и колхозники выступали на заводах и кораблях Балтийскогой флота, их принял в Смольном первый секретарь Ленинградского обкома партии Андрей Жданов.

Согласно существующим на тот момент нормам, поступившего в город продовольствия хватило примерно на три дня. Однако моральное значение этой акции очень велико. Ленинградцы еще раз убедились в том, что они не остались один на один со страшной бедой, и это придавало им мужества и сил.

ВАЖНО

В нашем городе увековечена память людей, причастных к формированию обоза, успешной доставке продовольствия в осажденный город. В Выборгском районе есть улица Героя Советского Союза Михаила Харченко, в Кировском - Героя Советского Союза Лени Голикова. Шестнадцатилетний подросток был одним из самых смелых и мужественных партизан, он тоже сопровождал обоз.

А вот улицы Федора Пузанова в Северной столице нет. Между тем этот священник вместе с четырьмя своим сыновьями активно участвовал в партизанском движении, спас от депортации в Германию почти триста своих односельчан. На его рясе крест священника соседствовал с георгиевскими крестами, полученными в годы Первой мировой, и советскими медалями. Отец Федор ездил по деревням, собирал продовольствие для ленинградцев.

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