Они сражались с карандашом в руках
В самом начале Великой Отечественной войны появились «Окна ТАСС» - большая серия агитационных плакатов с призывами к защите Родины.
В Ленинграде решение об издании плакатов было принято в первый день войны. Центральный стенд «Окон ТАСС» находился на Невском проспекте, в витрине Елисеевского магазина.
- В дни выхода очередного тиража в редакцию приходили служащие из городских учреждений, рабочие с заводов и фабрик, бойцы с передовой, моряки с кораблей Балтийского флота - и все требовали: «Дайте нам плакаты»! - вспоминала дочь ведущего художника ленинградских «Окон» Василия Селиванова Инна.
Член Союза художников России Руслан Бахтияров рассказал «КП» о самых популярных плакатах того времени.
Плакат № 4
- Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! - сказал Иосиф Сталин, обращаясь к солдатам Красной армии на параде 7 ноября 1941 года.
Плакат Виктора Слыщенко стал откликом на этот призыв.
- Образ древнерусского витязя, наносящего разящий удар по крохотной фигурке Гитлера, словно воплощает лаконичный и хлесткий призыв того времени: «Смерть немецким оккупантам!» - считает Руслан Бахтияров.
Плакат № 6
Плакат Василия Селиванова «По черепам, наваленным горой, / Мясник-бандит шагает прямо в бездну» был выполнен в конце 1941 года. Он как бы предрекает Гитлеру ту же участь, что и другим полководцам, которые хотели завоевать Россию.
- Источником образного решения плаката, вероятно, стала знаменитая картина Василия Верещагина «Апофеоз войны», на раме которой начертано: «Посвящается всем великим завоевателям - прошедшим, настоящим и будущим», - говорит искусствовед.
Плакат № 15
Работа Петра Горбунова. Наряду с листами сатирического содержания большую роль играли и плакаты, воспевающие героизм советских воинов. Кирпично-красный и синий цвета, которые использовал автор, придают работе больше решительности.
Плакаты № 26 и № 23-2
Плакаты Василия Селиванова, которые он создал после прорыва блокады Ленинграда и победоносного наступления Красной армии на Курской дуге.
- Автор использует образный прием: изображает советских воинов на фоне идущих в атаку боевых машин. На одном плакате изображены достопримечательности Ленинграда, на другом - стены и башни Московского Кремля как символы нашей Родины, - говорит Руслан Бахтияров.
Плакат № 20
Плакат Петра Магнушевского «Добьем гада!» появился в дни, предшествующие полному снятию блокады Ленинграда. Изображение врага в виде гигантского мерзкого паука, ползущего по разбитой пушке, кажется очень реалистичным и правдоподобным. Это заставляет еще сильнее ощутить саму сущность фашизма.
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