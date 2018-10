«Милош Форман. Лучшее»: Санкт-Петербург. Кинотеатр «Аврора»

СЕГОДНЯ 19:28 2018-10-01T19:28:45+03:00

Один из самых известных режиссеров своего поколения, двукратный лауреат премии «Оскар», Милош Форман оставил неизгладимый след в истории мирового кинематографа. Став известным во время чехословацкой Новой волны, он покорил Голливуд и снимал в самых разных жанрах и стилях. В память о режиссере компания «Иноекино» представляет программу «Милош Форман. Лучшее». Событие пройдет при поддержке журнала «Искусство кино».

Фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» и «Волосы» представит кинокритик и киновед Михаил Трофименков.

Оригинальные копии (английский язык) с русскими субтитрами

6 октября

ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ / One Flew Over the Cuckoo's Nest

США, 1975

Режиссер: Милош Форман

В ролях: Джек Николсон, Луиза Флетчер, Майкл Берриман, Питер Брокко

Хронометраж: 134 минуты

После премьеры в 1975-м году фильм «Пролетая над гнездом кукушки» завоевал пять основных «Оскаров» и пять «Золотых глобусов» - на тот момент такое не удавалось еще ни одному фильму. Экранизация романа-бестселлера Кена Кизи (американский писатель, идеолог битников и хиппи) о пациентах психиатрической клиники, куда попадает вольнодумец Рэндл МакМерфи, в трактовке Формана выходит за пределы истории о жизни сумасшедшего дома и изображает общество, основанное на дисциплине и власти. Потрясающая актерская игра у главных и второстепенных персонажей, саркастичная, а иногда трагическая интонация привносят в фильм неповторимое ощущение жуткого страха, превращая его в вывернутую аллегорию окружающей нас действительности.

7 октября

АМАДЕЙ / Amadeus

США, Франция, Чехословакия, 1984

Режиссер: Милош Форман

В ролях: Том Халс, Ф. Мюррэй Абрахам, Элизабет Берридж, Рой Дотрис, Саймон Кэллоу

Хронометраж: 180 минут

«Амадей», удостоенный восьми статуэток «Оскар», — завораживающий портрет знаменитого на весь мир композитора XVIII века, который посмертно вошел в программы всех музыкальных школ мира. Вольфганг Амадей Моцарт был человеком, чья личность и творчество еще при жизни стали мифом, а с появлением кинематографа буквально требовали воплощения на экране. В качестве центрального сюжета Форман использует известную, хоть и абсолютно вымышленную историю о противостоянии двух музыкантов и, конечно, это фильм о любви к музыке. Дуэт Тома Халса и Ф. Мюррэя Абрахама захватывает внимание, ставя в центр истории не только Моцарта, но и Сальери, который в этом фильме получает свою часть страстно желаемого признания. Став большим хитом после премьеры и собрав богатый урожай наград, «Амадей» приобрел известность среди кинолюбителей всего мира и до сих пор остается одной из лучших исторических костюмных драм в истории кино.

8 октября

ВОЛОСЫ / Hair

Германия (ФРГ), США, 1979

Режиссер: Милош Форман

В ролях: Джон Сэвэдж, Трит Уильямс, Беверли Д’Анджело, Энни Голден, Дорси Райт, Николас Рэй

Хронометраж: 121 минута

«Волосы» — киноверсия мюзикла на музыку Голта МакДермота и слова Джеймса Рейдо и Джерома Рэгни, воистину культового бродвейского шоу, завоевавшего толпы поклонников во всем мире. Действие фильма разворачивается в конце 60-х годов, в центре сюжета — компания хиппи, куда попадает молодой провинциальный парень Клод за несколько дней до отъезда во Вьетнам. Милош Форман впервые увидел «Волосы» в 1967-м году в Нью-Йорке и сразу же заявил авторам о своем желании работать с этим сюжетом. Получить разрешение на съемки ему удалось только через 10 лет, уже после того, как Форман стал знаменитым режиссером. Но ожидание было оправдано: «Прошло достаточно лет, чтобы мы могли избежать усталой риторики того времени и взглянуть на это с юмором и понять, в чем дело». Молодежный манифест против войны во Вьетнаме, восхищающий своей красотой, жизнью, фантазией и изяществом, был номинирован на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм» и дважды — на «Золотой Глобус».

