«Я развожусь, я начинаю судебный процесс»: Милана Кержакова показала фотографию со звездным адвокатом Александром Добровинским

27 Сент. 22:27 2018-09-27T22:48:53+03:00

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Браку Миланы и Александра Кержаковых все же пришел конец. О том, что настало время расставить все точки над "i", жена бывшего футболиста "Зенита" снова заявила на весь мир. Впрочем, по-другому в их семье не бывает.

- Мой папа говорил мне, что я ничего не должна бояться, когда уверена в своей правоте. Что же, он был прав. Другое дело, что я просто испугалась давления авторитетов, а также продолжала верить в то, что человек, за которого я жизнь готова была отдать, хочет мне добра, - начала свою исповедь Милана.

Кержакова совсем недавно вернулась с лечения на Самуи, где в свое время начинала реабилитацию Дана Борисова. А теперь пока еще официальная жена спортсмена призналась вслух, что это он, ее любимый отправил ее туда. И она, признав "все, что он хотел, полетела туда, куда он хотел".

milana_tulpanova понять и принять себя - это какое-то невероятное чувство счастья,которого раньше мне не приходилось испытывать

- Я не отрицала своей проблемы, и я сделала все, чтобы никогда не вернуться к подобному, но и произошло это исключительно потому, что я была глубоко несчастна в своей жизни, рядом с этим человеком, - открывается подписчикам Кержакова.

Она много терпела, на что-то надеялась, а потом, в один далеко не прекрасный момент, просто сломалась.

- Я не слушала свою семью, в какой-то момент я даже отвернулась от них, я была как будто бы зомбирована этой слепой любовью к нему. А потом очки спали, и я осталась одна. Ненужная никому, кроме своей семьи, от которой я успела отказаться, - открывает душу Милана.

Теперь развод Кержаковых не только не за горами, процесс уже запущен. Представлять интересы Миланы в суде будет звездный адвокат Александр Добровинский. Фотографию с ним Милана опубликовала в "Инсте".

milana_tulpanova Пришло время расставить все точки над I

И теперь она знает, как действовать дальше.

- Я никогда не подпишу бумагу об определении места жительства моего сына с ним, иначея просто больше никогда его не увижу, мы все знаем уже один подобный прецедент, по причине которого человек уже пять лет не имеет возможности даже фотографию своего ребенка увидеть, - намекает Милана на бывшую возлюбленную Кержакова Екатерину Сафронову, у которой он забрал их общего сына.

Милана надеялась, что с ней такого никогда не произойдет, что вернувшись с реабилитации, все сразу станет на свои места, семья воссоединится. Но надежды не оправдались.

- Теперь, когдая знаю, что все обещания - пыль, я пойду до конца. Я развожусь, я начинаю судебный процесс в отношении моего Темы, - твердо заявила Милана, уже сменившая фамилию в "Инстаграме" на девичью.

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